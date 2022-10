Inzidenz-Rally: Wir wollten die Wiesn

Sascha Karowski: War die Wiesn ein Fehler?; München 13. Oktober

Die aktuelle Diskussion, ob die Wiesn ein Fehler war, ist vollkommen realitätsfremd. Jedem, der nur halbwegs logisch denken kann, war im Vorfeld der Wiesn klar, dass die Durchführung dieser Großveranstaltung ohne Durchsetzung von CoronaSchutzmaßnahmen zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen wird. Wer sich jetzt überrascht gibt, über Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten diskutiert, muss sich schon fragen lassen, wo er die letzten zweieinhalb Corona-Jahre verbracht hat. Die Wahrheit ist: Wir wollten die Wiesn, wir wussten, was uns erwartet, wir haben uns wissentlich für einen Wiesnbesuch entschieden und wir waren bereit, das Risiko hinzunehmen. Nun müssen wir mit den unangenehmen Konsequenzen klaglos leben. Basta!

Ralf Klewin-von Fintel

München

München hat nun eine Inzidenz von 1481, dem Oktoberfest sei Dank! Wolfratshausen schafft nur 986, aber jetzt gibt’s ja das Rudelsingen! Da jubeln die Aerosole und die 1000er-Grenze müsste doch zu knacken sein.

Johann Geiger

Holzhausen

Natürlich war die Abhaltung der Wiesn ein Fehler. Nach den Erfahrungen mit andern Volksfesten in Straubing und Dachau wussten alle, dass es danach zu einem starken Anstieg der Corona-Infektionen kommen wird. Alle habe es gewusst, auch der Grünen-Chef Dominik Krause, der jetzt heuchelt, dass „wir das nicht wussten“. Aus kommerziellen Gründen wurde das Oktoberfest abgehalten. Zu diesen Gründen sollte man jetzt auch stehen und nicht Unwissenheit vorschützen. Die gab es nach zwei Jahren Erfahrung mit Corona nicht mehr. Die gab es noch in Ischgl und die dort Verantwortlichen hatten dann große juristische Probleme. Mal sehen, was da auf die Münchner Verantwortlichen zukommt.

Dr. Konstantin von Martius

München

Grünen-Chef Dominik Krause: „Die Wiesn sei sicher ein Risiko gewesen. Das wussten wir. Was wir aber nicht wussten, war, wie stark sich das Oktoberfest auf die Corona-Zahlen auswirken wird.“

Frage: Geht’s noch? Da sitzen die ehrenwerten Politiker süffisant, bestens gelaunt bei Bier und Hendl und lassen alles auf sich zu kommen. Es ist nicht zu fassen. Ist es zu viel verlangt wenn in der Verantwortung stehende Politiker schlicht und einfach Ihre Arbeit machen und Erfahrungswerte in Ihre Entscheidungen mit einfließen lassen? Die Last zu tragen für die Verantwortungslosigkeit haben Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und nicht zuletzt die aufgrund des Festes Neuinfizierten. Herzlichen Dank und auf zur nächsten Halligalli.

Manfred Arlet

Holzkirchen