Kampfsport statt Waffe

Leserforum

Pistolen-Student wird überprüft; München 12./13. November

Der kleine Waffenschein wurde eingeführt, um den unkontrollierten Verkauf dieser Waffen (Gas-Revolver) einzuschränken – das war der Plan. Zudem wollte man mit der Hürde den Verkauf auch uninteressant machen. Seit der berüchtigten Sylvesternacht an der Kölner Domplatte hat man gesehen, dass dies nicht viel gebracht hat. Danach gab es förmlich einen Ansturm auf Behörden und Geschäfte. Diese Waffen sind deswegen so gefährlich, weil sie von einer echten, scharfen Waffe von außen nicht zu unterscheiden sind. Es sollte überprüft werden ob der junge Mann noch zuverlässig ist, denn wer so eine Waffe führt nimmt es in Kauf, entsprechende Reaktionen zu provozieren. Ich betrachte das als Wichtigtuerei. Waffenschein einziehen wäre die Folge. Die Uni (generell alle Schulen) sollten überlegen, ein Waffenverbot für die Gebäude und Außenbereiche auszusprechen. Da greift dann das Hausrecht. Dem jungen Mann empfehle ich Sport zu treiben, gerne auch Kampfsport, damit er sich wieder sicher fühlt. Stärkt den Körper und das Selbstbewusstsein.

Carsten Bucko

Garmisch-Partenkirchen

In Amerika geht es ob des Waffenbesitzes seit Jahrzehnten hoch her. Derzeit ist auch der Präsident gegen der vielen Waffen in privater Hand. Der jetzt zugesagter Waffenbesitz eines Studenten und die Erlaubnis diese zu tragen – dazu gehört eigentlich nur eine Antwort – nämlich: raus, raus! Währet den Anfängen, kann man da noch sagen. Gehört diese Erlaubnis zur Meinungsfreiheit oder gar zum Demo-Recht? Unirektoren, die das im Hause dulden, sündigen sich mit dem Zeitgeist. Der Rektor, der dieses zulässt, sollte gehen müssen. Wo bleibt da der Kultusminister?

Hannes Heindl

Freising