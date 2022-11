Keine Waffen in der Schule

Student darf Waffe weiter tragen; München 11. November

Wie kann es sein, dass ein Student bei der Vorlesung an einer Münchner Universität eine Waffe tragen darf? Zu vermuten ist doch, dass der Filius eines CSU-Landtagsabgeordneten für eine solche Erlaubnis, vom Papa sozusagen Schützenhilfe bekommen hat.

Allein die Möglichkeit, in der Schule eine Waffe zu tragen, sollte kategorisch ausgeschlossen sein! Wo kommen wir da hin, wenn das so weiter geht? Es will doch wohl keiner amerikanischen Verhältnisse. Das Vertrauen in Politiker wird damit weiter gemindert. Als ob es dafür nicht schon genügend schlechte Vorbilder gibt, die offensichtlich nicht nur das Wohl der Bürger im Blick haben, sondern eher ihre eigenen Interessen.

Man denke nur an die Masken-Deals einiger Politiker, wo man jetzt weiß, dass die ihre ergaunerten Millionen nicht einmal zurückzahlen müssen. Man hat den Eindruck, die können sich alles erlauben! So treibt man leider zwangsläufig immer mehr Menschen in die Arme der Querdenker und Rattenfänger!

Markus del Fabbro

Bernried

Als ich diesen Beitrag las, fragte ich mich, ob ich die falsche Zeitung in Händen halte? Da rennt einer auf der Uni rum mit einer Waffe am Gürtel! Mit Einverständnis der Behörde! Ich komme mir vor wie bei den bekloppten Amis, die schon Minderjährige an scharfen Waffen trainieren und als Erwachsene mit Waffen im täglichen Leben herumlaufen.

Scheinbar braucht man hier in Bayern auch nur die richtigen Verbindungen und schon hat man eine berechtigte Knarre am Gürtel. Wir haben schon eine Regierung, die absolut nix dazu gelernt hat. Und was die Waffenlobby betrifft, die bayerische Staatsregierung scheinbar auch nicht.

Ich kann es kaum abwarten, dass, wie in Amerika geschehen, wo ein Kind erschossen wurde, wobei die Polizei glaubte, dass es eine scharfe Waffe mit sich führte. Sie war halt zum Verwechseln ähnlich! Dann erschoss ein Kleinkind im Supermarkt seine Mutter an der Kasse, weil es mit dem geladenen Revolver im Einkaufskorb spielte. Pech gehabt! Das ist halt der Alltag in Amerika!

Warum nicht auch in Bayern? Was der eine kann als Sohn eines Politikers, steht auch allen anderen zu, die meinen mit einer Knarre rumlaufen zu müssen. Da kann ich nur noch sagen: armes Bayern! Dann wurde doch noch jemand in einer Schule mit einer täuschend ähnlichen Waffen-Attrappe festgenommen. Komisch, der hatte scheinbar nicht die richtigen Connections?

Peter Schink

München