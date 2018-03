Bessere Kinderbetreuung

Daniela Schmitt: Alleinerziehend kämpferisch; München 22. März

Ach, es hat sich also innerhalb 30 Jahren in der Stadt München nichts geändert. Als ich noch unverheiratet und ganztags berufstätig, gut verdienend einen Kindergartenplatz benötigte und in einem Betrieb arbeitete, der keine Gleitzeit hatte, wurde mir nur von der Kirche ein Halbtageskindergartenplatz angeboten. Da ich bis 17:30 Uhr arbeitete, steckte ich meinen Sohn in einen privaten Kindergarten, der bis 18 Uhr geöffnet hatte. Die städtischen Kindergärten hatten damals noch bis 17 Uhr geöffnet, was uns Frauen damals auch nur einen Halbtagsjob ermöglichte. Als ich den Artikel „Alleinerziehend kämpferisch“ las, googelte ich die städtischen Kindergartenöffnungszeiten. Da war ich sprachlos und kann nur den Kopf schütteln. Die meisten Kindergärten in München schließen jetzt schon um 15 Uhr. Das ist ein Witz! Wir Steuerzahler bezahlen letztlich solche Einrichtungen und die sollten uns allen bei der Lebensgestaltung entgegenspielen und nicht behindern. Alleinerziehende können mit so einem mickrigen Angebot nur stundenweise oder halbtags arbeiten oder noch einfacher – so diese nicht so kämpferisch sind wie die Damen, die ins Maximilianeum eingeladen wurden –, gleich Hartz IV beziehen. Wenn deren Kinder dann alt genug sind und keine Betreuung mehr benötigen, sind die Mütter dann ebenfalls zu alt, um noch einen vernünftigen Arbeitgeber zu finden. Hartz IV bleibt bis zum Lebensende die Alternative. Das belastet uns Steuerzahler nicht nur doppelt, sondern vielfach. Für Alleinerziehende, aber auch für jeden Berufstätigen müssen Kindertagesstätten mit gescheiten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen und diese sollten für sozial Schwächere weitgehend kostenfrei sein. Im Gegenzug dürften sehr Gutverdienende kein Kindergeld oder entsprechend weniger erhalten und Eltern, die ihre Kinder nicht innerhalb der Europäischen Gemeinschaft erziehen, muss das Kindergeld sofort gestrichen werden. Wären doch nur mehr Männer alleinerziehend, dann wäre das Thema schon längst geklärt.

Romana Bigl München