Kleinkarierte Schrebergarten-Lösung

Klaus Vick und Sascha Karowski: Grüne Oase am Max-Joseph-Platz; München 26./27. November

„I will doch bloß, dass die Leut’ lachen. (Karl Valentin) Nein das ist kein Zitat der Münchner Bürgermeisterin Frau Habenschaden, als sie das Konzept „Grüne Oase vor der Oper“ vorgestellt hat. „Es gefällt ihr unheimlich gut, wie der Max-Joseph-Platz aufgehübscht werden könnte.“ Sie ist überzeugt, dass „dieser Platz, dieses Juwel, einer der städtebaulich schönsten Plätze endlich wieder für die Münchner Bevölkerung erlebbar wird. Wer einmal einen Abend bei der „Oper für alle“ genießen konnte, kennt dieses Erlebnis. Da ist der Platz die Kulisse. Mit den florentinischen Fassaden, die Leo von Klenze dem Zeitgeist und dem Wunsch seines Auftraggebers folgend, Inspiration waren. Das frei stehende Denkmal des ersten bayerischen Königs, sitzend – er war ja kein Feldherr – auf einem damals umstrittenen Sockel steht in Platzmitte, wie es Ludwig I. gefordert hatte, um nach Klenzes Vorstellung „die drei unterschiedlichen Platzwände miteinander zu verklammern“. Die Platzgestaltung sah er in der Pflasterung mit einem Strahlenmotiv nach dem Vorbild von Michelangelo’s sternförmigen Muster für den Boden des Campidoglio in Rom. Mit der Platzierung des Denkmals des Marc Aurel, der bescheiden gestalteten Stufen wird eine Geschlossenheit des Platzraumes erreicht. Wie lässt sich nun der Max-Joseph-Platz aufwerten? Bestimmt nicht durch eine kleinkarierte Schrebergarten-Lösung mit Stauden und Blühwiesen! Der gestalterische Ansatz kann nur eine zurückhaltende dreidimensionale Veränderung des Platzbodens sein. Übrigens. Schon Maximilian II. wollte sich mit dem Bau eines gewaltigen Wintergartens zwischen der Oper und dem Königsbau der Residenz ein Denkmal setzen. Mit modernster Technik in Eisen-Glas-Konstruktion sollte dieses immense Vorhaben zusammen mit einer weiteren Prachtstraße, der Maximilian-Straße, seine Regentschaft repräsentieren. Finanzielle und planerische Schwierigkeiten zwangen ihn, 1852 beim Münchner Bürgermeister anzufragen, ob ein öffentlicher Wintergarten für die Stadt wünschenswert sei. Für „die allerhöchsten Herrschaften ja, aber für die Allgemeinheit wäre es zu kostspielig“.. Als privater Wintergarten wurde er für die königliche Familie auf dem Dach des Königsbaus errichtet und diente als Erholungsraum seinen Nachfolgern. Schon für Klenze waren der Odeonsplatz und der Wittelsbacher Platz Vorbild für die Gestaltung des Max-Joseph-Platzes. Warum nicht auch für uns? Wollen die Münchnerinnen und Münchner diese Aufhübschung, diesen Schaden haben, oder halten sie, wie das Sprichwort sagt, den Spott für gerechtfertigt.

Gerhard Haisch

Architekt BDA , Icking