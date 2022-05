Abbruch des Starnberger Bahnhofs

Von: Christian Vordemann

Andrea Stinglwagner



Claudia Schuri:



Bahnhof ohne Parkplätze; München 21./22. Mai

Wollte eigentlich nicht mehr schreiben, aber das ist zu krass. Still und unheimlich klamm, dafür sehr schnell wurde der Starnberger Bahnhof, angeblich unter Denkmalsschutz“, zum Abbruch freigegeben. Genauso schnell war der sog. Schutz weg beim Abbruch des Oktagons am Museum auf dem Freisinger Domberg. Warum? Antwort: Der Bauherr muss nur wichtig genug, oder groß genug sein, Staat oder Kirche heißen! Was für ein so verlogenes und scheinheiliges Getöse wegen des Abbruchs des eigentlich potthässlichen Uhrmacherhäuschens. Ich billige nicht die Vorgehensweise des Eigentümers, könnte aber fast die Motivation verstehen, bedenkt man, mit welchen Maßstäben der Denkmalschutz gehandhabt wird. Denkmalschutz muss sein, ohne Frage, aber nicht in der perversen Form, mit solchen Vertretern. Wirklich schade um das verpfuschte und verschwundene Denkmal in Giesing ist es nicht. Der Bahnhof muss weg wegen des benötigten Platzes für ein noch hässlicheres Ungetüm der neueren Architektur. Ich habe selbst Bauingenieur studiert und fast 40 Jahre als solcher gearbeitet, war nicht in der Architektenkammer und muss mich also nicht dafür schämen, wie München oder sonst wo Stück für Stück mit solchen Ungetümen verschandelt wird. Vor Zorn einen dicken Hals, erhöhten Blutdruck bekomme ich über die verlogene Rolle des Landesamtes für Denkmalschutz und deren für Privatleute und auch Steuerzahler schädlichen und ruinösen Gebietsvertreter.



In meinem Berufsleben zwangsweise erlebten Kontakten mit solchen, musste ich feststellen, dass diese Bevollmächtigten mit einem absolut arroganten, fachfremden und beratungsresistenten Allmachtsgehabe unvertretbare Kosten für die vor Genannten verursachen, die manche Bauherren ruinieren können. Zig Beispiele könnte ich aus eigener Erfahrung und Bekannter benennen. Einen fast zwanghaften Brechreiz verursachen mir auch die pseudointellektuellen und nichtssagenden Kommentare der Architekturgötter des BDA und der Architekten-Kammer über diese neuen Projekte des Größenwahns und arroganten Anspruch auf alternativlose Architektur. Ganz sicher kommt das Würgen, wenn man dem Gesabber zuhört, welches anlässlich eines größeren Architekten-Wettbewerbs abgeht, Möchtegern intellektuell, mit Fremdwörtern überladenes Gesülze mit null Inhalt, aber viel eigene Beweihräucherung, Selbstlob.



Das dann im Zusammenhang mit dem vorgestellten Bauwerk. Oh Gott, denkt man, der meint doch hoffentlich nicht dieses Monster, das hoffentlich nie verwirklicht wird, die Gegend und Stadt auf Generationen verschandelt und Rohstoffe verschleudert.



Franz Bauer



Freising