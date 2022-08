Mega Helene

Teilen

Merle Schubert und Andreas Thieme: Helene lässt den Himmel leuchten; München 22. August

Nicht immer funktioniert, mehr, höher weiter. Auch wenn viele Fans das Konzert von Helene Fischer herbeigesehnt haben, die Bäume wachsen nun mal nicht in den Himmel. Man darf Wachstum nicht mit Gigantismus verwechseln. Weniger ist oft mehr. Zum Beispiel weniger Publikum, dafür aber etwas mehr Nähe zu Helene, dem Superstar. Schade, wenn sie sich das durch übertriebene Großereignisse kaputtmachen würde.

Christiane Mahlich

Karlsfeld

Wenn man im Vorfeld auch noch nie etwas von einem Veranstalter Leutgeb Entertainment Group gehört hat, so geht man doch davon aus, dass dieses Unternehmen in der Lage ist, lange geplante Veranstaltungen wie ein Konzert mit Andreas Gabalier, Helene Fischer oder Robbie Williams zu organisieren: mit Stars von Weltruhm und geplanten Zuschauern von 90 000 bis 150 000 an der Zahl, Open-Air auf einer großen Freifläche am Stadtrand von München.

Auch wenn Petrus es an diesem Tag nicht gut mit den Besuchern des Konzertes meinte, so hat er schließlich dazu beigetragen, einige Missstände aufzudecken. Ich war am Samstag dabei. Schon am Einlass gab es die erste Überraschung: keinerlei Kontrollen! Nach langer Anreise der erste Weg zur Toilette, aber bei dieser Dixi-Klo-Anlage hatte man nur die Wahl zwischen diesen Toiletten, in die (nicht vorhandenen) Büsche zu gehen oder doch in die Hose zu ...

Essen oder Getränke zu besorgen war undenkbar, weil man beim Anstehen ja nicht das halbe Konzert verpassen wollte. Die Bühne konnte man gar nicht sehen, ausschließlich Helene wurde auf den großen Leinwänden gezeigt. Leider keine Bilder vom gesamten Ensemble, man möchte doch gerne auch die ganze Show sehen. Lediglich in den wenigen Minuten, in denen sich Helene umzog, wurde die Solistin eingeblendet. Menschen laufen ständig hin und her, stellen sich direkt vor dich hin und nehmen einem die ergatterte Sicht, wackeln besoffen durch die Pfützen, jeder sucht die besten Plätze und dem Personal vom Security ist vollkommen egal, welches Einlassband man trägt, ob Bronze, Silber oder doch Diamond? Egal! Um mit der Shuttleverbindung wieder zur Allianz-Arena zu kommen hat es auch bei uns drei Stunden gedauert. Immerhin haben sie gelernt, denn schon beim Gabalier-Konzert mit 40 000 Besuchern weniger dauerte es auch drei Stunden. Man kann sich vorstellen, wie viele Besucher auf die Busse warteten, deshalb ist es umso erstaunlicher, dass der Rettungsdienst die erforderlichen Einsätze bewältigen konnte.

Nachdem planlos zwischendurch immer wieder Absperrungen aufgestellt waren, mussten die Sanitäter zum Teil über diese klettern, um die hilfsbedürftigen Personen zu erreichen – mit ihrer Ausstattung.

Helenes Vorstellung war großartig. Sie hat mal wieder gezeigt, was sie und ihr Team können. Aber aufgrund der äußeren Umstände war es ihr leider nicht möglich, eine richtige Stimmung zu generieren. Mein Ratschlag an sie und alle anderen Stars: Finger weg von Leutgeb, wer mit dieser Group arbeitet, schadet seinem Image. Das hat keiner nötig. Auch für mich gilt: sobald diese Group eine Veranstaltung organisiert, bin ich nicht mehr dabei.

Brigitta Gerl

Maisach