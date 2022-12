Mehr Sicherheit

Teilen

Nadja Hoffmann: Winterchaos in der Stadt; München 17./18. Dezember

Seit Tagen warnte der Deutsche Wetterdienst vor diesem Wintereinbruch, aber die verantwortliche Bundesautobahn/Autobahndirektion Südbayern/Verkehrsrechnerzentrale hat davon anscheinend wenig mitgekommen. Am Mittwoch von 11 bis 15 Uhr bei einsetzenden gefrierenden Regen, schlechte Sicht, 1 Grad Celsius, keine Geschwindigkeitsbeschränkung von Schweitenkirchen bis Eching! Ich wurde mit hohen Geschwindigkeiten überholt. Eine völlig unverantwortliche Fahrweise bei diesen schwierigen Verhältnissen. Es geht zu wie im Wilden Westen, keine Abstände, gefährliche Spurwechsel und eine Raserei, die immer schlimmer wird. Nirgends in Europa ist es auf den Autobahnen so gefährlich und stressig wie in Deutschland. Am Donnerstag früh 6.30 Uhr bei Schneetreiben, Glätte usw. warnte die Verkehrszentrale einzig mit dem Zeichen Eisglätte und Überholverbot für Lkw. Wieder keine Geschwindigkeitsbeschränkung! Am Nachmittag 14 Uhr bei gleichen gefährlichen Verhältnissen, einmal 100 km/h, einmal 120 km/h, und ohne, eine völlig willkürliche Verkehrsführung. Ich wundere mich nicht über die vielen Unfälle und bin jedes Mal froh, wenn ich wieder unbeschadet abfahren kann. Und das ist leider kein Einzelfall. Auch bei Regen wird überwiegend 120 km/h freigegeben. Gibt es kein Aquaplaning mehr? Wer auch um seine Sicherheit fürchtet, oder Ähnliches beobachtet, bitte ich sich die Mühe zu machen und eine Beschwerde-Mail an die Bundesautobahn.de zu richten, damit die Sicherheit auf unseren Autobahnen endlich Vorrang hat.

Hermann Lohberger

Kirchdorf an der . Amper