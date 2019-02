Der Mensch ist nur noch eine Nummer

„Erfolg zu haben,ist leichter geworden“;Serie „Lernenvon den Besten“,Interview mitRoland Berger;München 8. Februar

Selbstständig mit 30 und zum Multimillionär geworden. Super für Roland Berger. Tausende Arbeitsplätze geschaffen? Ich behaupte: tausende Arbeitsplätze wegrationalisiert. Unternehmensberater kommen in ein Unternehmen, nehmen alles unter die Lupe und lassen „keinen Stein auf dem anderen“. Das Ergebnis steht meistens schon vorher fest: Mindestens 10 Prozent der Belegschaft müssen gehen. Zuerst trifft es die am schlechtesten Bezahlten wie etwa Reinigungspersonal, Pförtner und sogenannte Nebenabteilungen. Dann kommt die bekannte Maßnahme: Stammabteilungen werden durch Outsourcing und Fremdfirmen ersetzt, da diese Maßnahmen ja angeblich kostengünstiger sind.

Die Unternehmensberater verdienen sich dumm und dämlich dabei. Was bleibt im Unternehmen übrig? Die noch verbliebenen Mitarbeiter werden durch Leistungsverdichtung und Überlastung unzufrieden. Das führt zu einem schlechten Betriebsklima und damit oft zur innerlichen Kündigung. Aber da hat der Herr Berger die Firma schon längst wieder verlassen und ist zur nächsten weitergezogen. Da geschieht dann wieder das gleiche Spiel.

Nebenbei bekommt Herr Berger noch das Bundesverdienstkreuz verliehen und wird von den Politikern gelobt und hofiert. Früher gab es diese Klientel der Unternehmensberater nicht. Da war die Arbeitswelt mit Sicherheit eine schönere. Da musste man als Arbeitnehmer nicht dauernd Angst haben, den Arbeitsplatz zu verlieren. Da konnte man noch planen und in die Zukunft denken. Heute ist nur noch Gewinnmaximierung angesagt. Der Mensch ist nur noch eine Nummer und zählt nicht mehr. Zu wünschen wäre es, wenn wieder mehr Humanität an den Arbeitsplatz einkehren würde. Aber das ist wohl nur ein Wunschtraum, der nicht mehr in Erfüllung gehen wird.

Werner Popfinger

Dachau