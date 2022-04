Parklizenz gebühren nach PS staffeln

Teilen

Andrea Stinglwagner und Klaus Vick: Parken sechs Mal so teuer –„eine Sauerei“; München 26. April

Die Erhöhungen der Parklizenzgebühren für die Handwerker ist unverhältnismäßig und nicht nachvollziehbar, denn der Maurer kommt nicht mit dem Lastenfahrrad, aber die Gebühren fürs Parken werden eingepreist. Wie auch die immer längere Fahrzeit der Handwerker zu den Baustellen in der Stadt zu bezahlen sind. Dagegen ist eine Anpassung der Parklizenzgebühren für private PKWs überfällig. Denkbar wäre hier eine Gebühr von einem Euro pro PS pro Jahr. Dies wären dann für einen Kleinwagen mit 60 PS pro Jahr 60 Euro, und für einen großen mit 250 PS im Jahr 250 Euro. Das wäre sozial und würde keinen überfordern.

Diese Gebühren sollten dann dazu verwendet werden Tiefgaragen zu bauen oder Privatgaragen zu bezuschussen. Wenn nach einer gewissen Zeit mehr Garagen vorhanden sind und der Parkdruck nachgelassen hat, könnte man die Straßenoberfläche mit mehr Grün umgestalten.

Franz Wimmer

München

In unserem Land warten sehr viele Einheimische auf eine Wohnung - sie sind schon lange bei den Sozialämtern gemeldet und warten seit Jahren! Es besteht in und um die Großstädte überhaupt keine Möglichkeit für die Flüchtlinge, eine Wohnung zu bekommen. Was den armen Menschen klargemacht werden muss, ist, dass sie in weniger dicht besiedelten Gebieten unterkommen oder sie länger in Flüchtlingslagern aushalten müssen (Interview im Fernsehen: Wenn wir in Berlin keine Wohnung bekommen, müssen wir halt nach Leipzig).

Wir Deutschen spenden nach wie vor gerne und viel, aber – wie wohl alle mitbekommen haben dürften – auch wir müssen uns langsam mit dem Geldausgeben zurückhalten. Mögen tut uns keiner, aber unser Geld wollen alle. Außerdem werden uns nach wie vor viel zu viele Steuern abgezogen und immer mehr Gebühren aufgehalst. Die Autofahrer werden am meisten abgezockt; jetzt wieder mit den höheren Parkgebühren für die Handwerker. Wer zahlt das wohl am Ende?

Ganz lustig finde ich die Forderungen nach weiteren Schanigärten. Die Autos sollen sich in Luft auflösen, damit laut feiernde Hanseln auf den geräumten Parkplätzen, an denen der Verkehr aber weiterfließt, sich vergnügen können. Da spielen Abgase und Feinstaub keine Rolle mehr und die Leute haben wohl auch noch genug Geld für überteuerte Getränke!

Maria Müller

Unterhaching