Leserbrief

Kathrin Braun:Die Sorgen-Bahn;München 19. Dezember

Nachdem ich Ihren sehr guten Artikel gelesen habe, ist bei mir das Gefühl entstanden, dass es sich die Geschäftsführung der S-Bahn München etwas zu leicht mit der Ursachenforschung macht. Dass man den Fahrgästen eine hauptsächliche Schuld gibt, finde ich empörend. Dies zeigt meines Erachtens das Bild, dass die S-Bahn von ihren Kunden (ohne die es wiederum keine S-Bahn gäbe) hat. Vielleicht ist doch etwas an dem flapsigen Spruch dran: „Die fünf Probleme der S-Bahn sind die vier Jahreszeiten und die Fahrgäste“. Natürlich darf es nicht vorkommen, dass sich Luftballons in der Oberleitung verfangen oder Unvernünftige sich auf den Bahngleisen bewegen. Aber diese beiden Ereignisse sind niemals der häufigste Grund für die Unpünktlichkeit. Es sind doch vielmehr die Weichen-, Stellwerks-, Signal- und Schrankenstörungen. Und es scheint mir, dass hier häufig die gleichen Streckenabschnitte betroffen sind. Warum kann die Bahn hier nicht nachhaltig reparieren? Ich schließe mich den Leserbriefen über die modernisierte S-Bahn an, die das hierfür ausgegebene Geld lieber in Investitionen in die Infrastruktur gesehen hätten. Die Qualität der „neuen“ S-Bahnen finde ich auch nicht überzeugend. Die Türen sind gefühlt genauso häufig defekt; auch die Beleuchtung ist störanfällig. Wo bleibt die Qualitätssicherung? Steht die Geschäftsführung hinter ihrem Produkt oder ist sie nur froh, dass sie bis zur nächsten Ausschreibung weiter hohe Gewinne einfahren kann (und die Umrüstung nur als lästige Erfüllung der für den fortgesetzten Betrieb gegebenen Gegenleistung betrachtet)?

Mein Dank gilt allen Zugführerinnen und Zugführen der Münchner S-Bahn, die uns jeden Tag sicher ans Ziel bringen.

Klaus Reinhardt

Wolfratshausen