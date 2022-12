Stadtwerke München

Julian Limmer und Nina Bautz: Der Ärger der Stromkunden; München 8. Dezember

Nicht zu lange denken und abwägen; nach Erhalt des Schreibens der Stadtwerke München (SWM) über die äußerst starke Erhöhung ihrer Tarife zum 1. Januar 2023 habe ich mich vor 20 Tagen bei den einschlägigen Tarifvergleichern umgesehen, also Verivox und Check 24, und festgestellt, dass es billiger als bei der SWM geht und da ich mit der Firma SwitchUp in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht habe, bei denen angefragt und somit haben die für mich ich ab 1. Januar die Firma Eprimo ausgesucht, also etwas solides. Da brauche ich mich um den Wechsel gar nicht zu kümmern, das erledigen die für mich. Heute nun bekam ich die Kündigungsbestätigung durch die SWM. Auch wenn diese Bestätigung mit dazugehörigen Fragen des warum und wieso, vorgedruckte Formulare sind, so konnte ich mich des Grinsens nicht enthalten bei dem Satz „Uns interessiert es wirklich sehr, warum Sie gekündigt haben und was wir tun können, damit Sie zu den SWM zurückkommen“ etc, etc. Ich werde dem nicht nachkommen, denn es liegt in der Logik des Warum oder salopp gesagt, blöde Frage. Die Stadt München ist uns lieb und teuer, vor allem teuer.

Vittorio Neymon de Neyfelt

München