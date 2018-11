Positive Wortmeldung

Leserbrief

Johanna Ewald: Giesinger lehnen Stadion-Ausbau ab; München 17./18. November

Es ist bezeichnend, dass die Gegner einer weiteren Kapazitätserhöhung des Sechzger-Stadions mit alternativen Fakten Stimmung machen, etwa wenn behauptet wird, an Spieltagen könne man stundenlang sein Auto oder die Tram nicht mehr nutzen. Sieht man sich die Situation an Spieltagen des TSV 1860 genauer an, sieht man, dass sowohl eine Stunde vor als auch eine Stunde nach dem Spiel ein höheres Verkehrsaufkommen herrscht. Dass man aber nun bis zu acht Stunden mit höchsten Einschränkungen zu leben hätte, entspricht schlichtweg nicht der Realität. Zudem muss festgehalten werden, dass das Abstimmungsergebnis zwar ein Stimmungsbild der Versammlungsteilnehmer darstellt, jedoch bei maximal 200 Anwesenden nicht repräsentativ zur Argumentation für den gesamten Stadtbezirk herangezogen werden kann. Schön wäre es auch gewesen, die positiven Wortmeldungen zu lesen. So gab eine Anwohnerin zu Protokoll, dass sie sich freue, die Spiele vom Fenster aus zu verfolgen und nicht verstehen könne, weswegen man wegen wenige Spieltage auf die Barrikaden ginge.

Hans Schmöller

München