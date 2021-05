Verbote und Steuererhöhung

Sascha Karowski: Stadtrat verbietet Ponyreiten – ab 2024; München 19. Mai

Wieder einmal zeigt diese Entscheidung, dass die Grünen eine Partei der Verbote sind. Über sechs Jahrzehnte und in der vierten Generation tätig, bietet Familie Schubert vielen Kindern ein Highlight auf der Wiesn: das Ponyreiten. Die Kinder konnten ihre Erfahrungen mit den Ponys machen, Ängste überwinden und einfach nur Spaß haben auf dem Rücken des Ponys. Doch jetzt kommt das Aus für Familie Schubert.

Frau Post von den Grünen jammert über die Härte des Gesprächs mit der Familie Schubert und über die Auswirkungen des Verbotes! Ja, geht’s noch! Das ist für mich eine absolute Heuchelei. Da erfährt die Familie Schubert, aus den Medien, von dem Aus für ihr Lebenswerk und ihre Existenz. Sie, Frau Post maßen sich an, über die Arbeit der Familie zu urteilen und diese zu verbieten? Herr Rupp, von der SPD, bricht mit einer langen Tradition und behauptet dennoch: wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber wir sehen es dennoch als den richtigen Weg. So, so, sie wissen also wo es lang geht. Es stimmt mich sehr wütend und auch sehr traurig, dass immer mehr Traditionen in unserem Land verloren gehen, weil wohl manche Politiker zu lange im Kreis gelaufen sind. Hoffentlich werden nicht in naher Zukunft der Zoo und der Zirkus verboten. Liebe Familie Schubert, kämpfen Sie für den weiteren Erhalt Ihrer Arbeit und für die strahlenden Augen der Kinder!

Ulrike Hornig

Riemerling

Kathrin Braun: Adieu, Auto! Paris sperrt den Verkehr aus; Im Blickpunkt 19. Mai

Die Grünen müssen jubeln bei so viel Vorbildern von autofreien Städten. Oder klingt doch hier und da eine gewisse Skepsis durch? Ich stelle mir das auch bei uns sehr interessant vor. Die Innenstädte bevölkert von vorwiegend jungen, mobilen Menschen auf dem Fahrrad.

Sollen doch die älteren – denn nicht jeder kann bis ins hohe Alter so sportlich unterwegs sein – verstärkt auf die sterilen Einkaufszentren am Stadtrand ausweichen.

Und wer genug Geld hat, kann sich schließlich ein Taxi nehmen für seinen Arztbesuch in der Innenstadt, falls er nicht mehr so gut zu Fuß ist, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

In diesem Zusammenhang kann man ja dann auch gleiche einige Einkäufe erledigen. Ach so, welche Einkäufe? Viele Läden werden verschwinden.

Bereits jetzt schon sind die Innenstädte abends verödet, wenn die Geschäfte geschlossen haben. Aber vielleicht kann man die Gastronomie verstärkt dort ansiedeln.

Und die dann überflüssigen Parkhäuser in der Innenstadt könnte man zu Partytempeln umfunktionieren oder Eventarenen daraus machen. Natürlich nur für die Jungen, die mit dem Fahrrad kommen.

Allerdings werden sich dann die Anwohner über die Lärmbelästigung beschweren wenn allerorts Partys gefeiert werden. Also wird der Jubel der Massen möglicherweise nicht lange anhalten.

Es ist nur zu hoffen, dass die Planungen für eine autofreie Innenstadt genauso lange brauchen wie sonstige Neuerungen, dann müssen wir uns für die nächsten Jahrzehnte noch keine Sorgen machen.

Christiane Mahlich

Karlsfeld

Skepsis gegenüber einer grünen Regierung; Leserforum vom 18. Mai

Wer nur halbwegs die Grünen Ankündigungen zur Kenntnis nimmt, muss sich doch fragen, wie die ganzen Ankündigungen der Grünen finanziert werden sollen.

Wenn wir tatsächlich eine grün-rot-rote Regierung bekommen sollten, werden Steuererhöhungen unausweichlich werden, zumal schon ein Bruchteil der grünen Visionen nicht bezahlbar sein werden.

Ich fordere alle wankelmütigen Wähler auf, sich das Programm der Grünen durchzulesen und dann nochmals darüber nachzudenken, an welche Stelle sie ihr Kreuzchen setzen wollen.

Gleichzeitig weise ich auf das Buch von Michael Grant hin, in dem unter anderen in drei Themen genauestens beschrieben wird, wie die Grünen in Wirklichkeit ticken. Als kleinen Tipp rege ich an, sich den Buchtitel auf dem Umschlag durch den Kopf gehen zu lassen.

Konrad Hörl senior

Wolfratshausen

Sehr befremdlich für mich, wenn ich solche Verbote zum Volksfest--Ponyreiten lese. Sicher ist es nur Kreisbewegung. Aber es gibt Ruhepausen und viele weitere Vorschriften, die den Ponys zu Gute kommen, um hier angenehm unterwegs zu sein. Im Gegensatz dazu sind erlaubt: Dressur, Trabrennen, Galopprennen, Springreiten und insbesondere Military oder schön gesagt Vielseitigkeit. Hier liest man selten Beschwerden in der Presse. Insbesondere die Sportarten, die mit Springen verbunden sind, zehren enorm an der Konstitution des Pferdes mit dem Reiter oben drauf. Hier werden die Pferde oft nicht älter als 15 Jahre oder landen frühzeitig auf einem Gnadenhof, wenn sie Glück haben. Bei Military gibt es regelmäßig Schwerverletzte und Tote bei Pferd und Reiter. Kein Pferd springt von Natur aus freiwillig, wenn das Zaungatter offen ist und es das Gemüsefeld auch so gemütlich erreichen kann. Klar, man kann das Springen antrainieren und das Pferd hat auch Spaß dabei. Aber im Dauerbetrieb im Leistungssport ist es leider nicht gesund für die Gelenke und das Rückgrat. Bevor man also das Volksfest--Ponyreiten verbietet, muss zuerst mal über Military diskutiert werden, ob das in der Form noch sein muss. Aber das trauen sich die lieben Grünen & die SPD offenbar nicht, weil sie selber hier dabei sind oder weil die Lobby hier zu stark ist? Die Kutscherei wird auch gerne kritisiert. War selbst schon als Kutscher unterwegs. Im Schritt oder leichten Trab. Alles sehr entspannt. Auch mit Futter- und Tränkepausen. Es kommt eben immer darauf an, wie man seinen Pferdesport betreibt. Als Frank T. Hopkins (Halb-Lakota) gefragt wurde, wie er seinen Mustang zähmte, soll er gesagt haben: „Hab ich nicht gezähmt, ist mein Partner.“ Die „Experten“ nicht zu vergessen, die immer Alles perfekt wissen. Oft leider nur in Theorie und seltener in der Praxis. Mit den Betroffenen sprechen stellt leider oft eine Ausnahme dar. Mein Pflegepferd wurde 30 Jahre alt und wurde von mir bis 28 Jahre geritten. Immer topfit und kerngesund - ohne Springen. Der Tierarzt, der gelegentlich vorbeugend vorbei kam, sagte: Ich habe noch nie so ein gesundes und fittes Pferd gesehen.

Sebastian Holzner

Wolfersdorf