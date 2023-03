Zum Nockherberg 2023

Teilen

Kritik am Derblecken; Leserforum, Sophia Oberhuber und Johannes Löhr: Eine Predigt, die polarisiert; München 6. März

Maxi Schafroth lacht am Liebsten über seine eigenen Kalauer und geht einem damit mächtig mit dieser ständigen Kicherei auf die Nerven. Er kommt aber relativ gut an, weil er ja kaum jemand wehtut. Schenkelklopfen ist angesagt. Kein annäherndes Herankommen an Geist und Esprit früherer Fastenprediger wie es der unvergessliche Walter Sedlmayr, Bruno Jonas, Django Asül und nicht zuletzt und vor allem Michael Lerchenberg waren. Aber sie waren sowohl den Politikern als auch der Brauereileitung (Herrn Andreas Steinfatt) nicht so genehm, deshalb hatte man sich schon vorher auf die Mama Bavaria geeinigt – natürlich im Verbund mit dem BR – und jetzt auf diesen Kasperlsprecher. Wie unkritisch sind doch die Zuschauer geworden. Nur wegen dieser Äußerung über Demokratie und Freiheit kommen manchen die Tränen und gibt es stehenden Beifall. Er stünde gar nicht da oben, hätten wir diese Freiheit nicht. Da gäbe es auch den Nockherberg nicht.



Leider war auch das Singspiel eher langweilig, wenn auch die Schauspieler meist gut waren. Das Beste waren die Überraschungen Merkel im Boot (Antonia von Romatowski) und Gisela Schneeberger als Reichsbürgerin. Das waren wenigstens Hingucker.



Und die Darstellerin von Katharina Schulze ist zwar gelungen, aber genau so wenig auszuhalten, wie das Original. Man kann sich über die Lobhudelei nur wundern. Aber nach so einem kostenlosen, opulenten Festessen ist wohl jeder gern unkritisch.



Margarete Altmann



München



Den meisten Leserbriefen zur diesjährigen Fastenpredigt auf dem Nockherberg kann ich nur zustimmen. Besonders genervt hat mich auch das dauernde Gekichere und Gegackere von Max Schaf-roth, mit dem er wohl das eher gelangweilte Publikum (mich eingeschlossen) mit Gewalt zum Lachen bringen wollte. Einzig die letzten Minuten waren tatsächlich nachdenkenswert, da hat er mir aus der Seele gesprochen.



Auch das Singspiel hat nicht annähernd das Niveau der vergangenen erreicht! Da lobe ich mir schon die beiden Prediger im Tegernseer Tal, Flori „Flickä“ Oberlechner beim Starkbierfest am Gmunder Gasteig und Nico Schifferer im Tegernseer Bräustüberl. Beide haben unterschiedliche Stilrichtungen, sind aber in ihrer Art unübertroffen mit hintergründigem Humor, bissiger Kritik ohne persönlicher Beleidigungen, bierernster Miene und Souveränität ohne Arroganz.



Natürlich huscht den beiden auch mal ein Grinsen übers Gesicht, aber das Publikum hat was zu lachen, ohne dass der Redner über sich selbst kichern muss. Jedenfalls freue ich mich zusammen mit Familie und Freunden auf nächsten Samstag. Sowohl der „Flickä“ als auch Anian Roth und Leo Vestl mit ihrem Singspiel werden den Nockherberg weit in den Schatten stellen! Wetten dass?



Constantin Hantschel



Kreuth



Das Derblecken auf dem Nockherberg war extrem einseitig. Schafroth sollte sich zukünftig um einen Job bei den Grünen oder Linken bemühen.



Angela Wittmann



München





Noch peinlicher als die Rede von Maximilian Schafroth waren die Politiker, die diesen unmöglichen Vortrag auch noch super fanden.

Fritz Müller

Baldham

Leider muss ich feststellen, dass der Abwärtstrend vom Derblecken auf dem Nockherberg nicht aufzuhalten ist, sollte man keinen anderen Prediger wie den Maxi Schafroth finden. Ständig vor sich (fast schon peinlich) hinkichernd, versuchte dieser uns sein politisches Denken zu vermitteln, dass gleichzeitig permanent dann auch noch durch die ewig ins gekünstelte Lachflashs verfallende Katharina Schulze untermauert wurde. Das war schon fast Körperverletzung. Als echter Münchner hat man sofort den Monaco Franze vor Augen, der entgegen der uns vermittelnden super Fastenpredigt festgestellt hätte, dass a rechter Scheißdreck war mit fehlendem Derblecken und nur Vermittlung duckmäuserischem Massenmeinungstum. Bei diesem Humor kann man nicht sagen Vivat Bavaria, sondern eher armes Bayern. Wo sind deine Walter Sedlmayrs und Max Grießers etc.?

Heinz Dörner

München

Gibt es bei uns keinen anderen als den Herrn Schafroth? Der über seine Witze selbst am meisten lacht! Als Unverschämt finde ich auch, dass er alle Politiker mit du anspricht. Das gehört sich nicht! Freute mich die ganze Woche darauf, aber das war es nicht wert.

Rosemarie Hödl

Garmisch-Partenkirchen

Schafroths Rede am Nockherberg war politisch viel zu einseitig geprägt. Wo sind die Redner geblieben, die die Kritik politisch ausgewogen dargebracht haben? Inzwischen kommt mir vor, dass Redner beim Starkbieranstich generell links-grün ausgerichtet sein müssen? Diese penetrante, zur Schau gestellte, vermeintliche moralische Überlegenheit geht nicht nur mir auf den Nerv. Anstelle der Politiker von CSU/CDU, Freie Wähler und FDP würde ich mir diese einseitige Aufführung nicht mehr antun. Dazu Schafroths ständiges Gekicher und Gelache über seine mehr oder weniger gelungen Pointen. Einen Nockherberg mit Schafroth als Redner, werde ich mir mit Sicherheit nicht noch mal antun, diesmal habe ich während der Rede ausgeschaltet.

Heinrich Lanz

Garmisch-Partenkirchen

Wersch bessr dahoi blieba Maxi. Hosch ja eh bloas selba üba dei links Gschwätz und Arabischundarichd glachad. Mia wardad snägschde mol auf da Schleich.

Wilfried Huschka

Polling

Das Singspiel hat es zwar wieder ein bisschen herausgerissen, aber die Fastenpredigt war definitiv eine der schlechtesten, die es je gab. Und was in der Diskussion manchmal zu kurz kommt: Das Hauptproblem waren nicht die seichten, linkslastigen Witzchen, sondern der Schlussteil. Wo Herr Schaf-roth bejubelt, dass er im Fernsehen seine Meinung frei und ohne Zeitversatz äußern kann – das konnte ein Karl Eduard von Schnitzler im Fernsehen der DDR auch. Dass bei Umfragen nur noch die Anhänger der Grünen der Aussage uneingeschränkt zustimmen, man könne seine Meinung in Deutschland frei äußern, sollte uns zu denken geben. Und dass es uns in Deutschland immer noch so gut ginge, dass wir problemlos weitere Millionen der Beladenen dieser Welt einladen könnten, mag die geladene Nomenklatura im Saal geglaubt haben. Der Normalverdiener, der keine Wohnung mehr in München findet, dürfte das anders sehen.

Gerhard Robe

Dorfen

Ja, so ist es wohl: Walter Sedlmayr bleibt das Maß aller Dinge! Auch Max Grießer nicht zu vergessen. Deren subtile Hinterfotzigkeit war das Salz in der Suppe und fehlt doch sehr.

Wilfried Luh

München

Ein richtiger Schmarrn! Sowohl die Kicher-kicher-Predigt mit einem Schluss, der gut gemeint aber auf einem stimmungsvollen Bierfest völlig fehl am Platz war, als auch das gspinnerte Singspiel mit den tapsigen Schauspielern. Und so ein Blödsinn gefällt unserem Kultur-Programmdirektor vom BR! Traurig, traurig.

Helmut Groß

München

Ich habe schon viele gute Sendungen vom Nockherberg erlebt. Dieses Mal werde ich jedoch so schnell nicht vergessen. Da tritt ein bärtiger Typ aus dem Allgäu auf, den man kaum versteht, einen angetrunkenen Eindruck hinterlässt und besser bei einem Kasperltheater aufgehoben wäre. Seine Predigt ließ sehr zu wünschen übrig. Anscheinend ist er ein Wähler der rot-grünen Klientel. Diese war ja leider dank der kostenlosen Bewirtung stark vertreten und fühlte sich recht wohl. Bei der dann am Schluss durchgeführten Befragung der anwesenden Politiker antworteten Söder und Gefolge, es wäre „sehr gut“ gewesen. Spätestens hier kam die Scheinheiligkeit dieser, teilweise vom Volk gewählten, Respektspersonen zum Vorschein. Übrigens, auch meine Bekannten sind derselben Meinung. Warum dann Herr Aiwanger laufend negativ erwähnt wurde, ist mit ein Rätsel. Da sollte sich die zuständige Brauerei künftig schon was Besseres einfallen lassen. Deren Bier werde ich jedenfalls nicht mehr erwerben.

Walter Jäger

Germering

Grobschlächtig und teilweise unverschämt – das wären die richtigen Adjektive für diese Fastenpredigt. Feinsinnig waren die Reden vergangener Zeiten, vor allem die von Bruno Jonas und Walter Sedlmayr. Auch hatte man früher den Anstand, die Anwesenden zu siezen. Mit unpassendem Gelächter vor und nach jedem vermeintlichen Witz wollte der Redner wohl seine Ungezogenheiten relativieren. Und dass die Politiker voll des Lobes waren, zeugt von ihrem dicken Fell und von ihrer Gabe als Schauspieler.

Christa Reinhardt

München

Schade für Bayern, diese selbstgefällige, linke Kichererbse ertragen zu müssen, unverzeihlich für den gebührenpflichtigen BR, die fremdsprachige Pascha-Kritik unübersetzt zu lassen und schlicht beschämend für Paulaner. Hauptsache, es hat allen Freibierlätschen gefallen.

Lorenz Hegele

Bad Tölz

Warum sagt den dem Maxi Schafroth niemand, dass sein künstliches Lachen nach jedem Satz, einfach nur blöd ist? Seine Schlussrede allerdings war optimal.

Horst Tippelt

München

Ich war, wie die meisten Leserbriefschreiber, einfach nur enttäuscht: Mit Witz oder gar Humor hatte das Derblecken von Maxi Schaf-roth nichts zu tun, und mit Feinsinn schon gleich gar nichts. Eine Fastenpredigt war es auch nicht, eher ein unausgewogener, oberflächlicher Klamauk. Das Politiker-Duzen fand ich ungehörig bis übergriffig und das Lachen über die eigenen Witze ziemlich peinlich. Der größte Fehler der Veranstalter damals war, Django Asül nicht weiter zu engagieren. Der schafft es, ein gestandenes bayrisches Mannsbild darzustellen und den hinterfotzigen Witz seiner Landsleute hat er auch drauf. Wie Herr Zischler richtig schreibt, wäre auch Helmut Schleich eine gute Alternative.

Marlene Rottenkolber-Kromka

Freising

Über eine Stunde lang dummes Dauergekichere über das eigene fade Geschwätz. Außerdem hat der Herr Schaf-roth wohl den Nockherberg mit einem grünen Parteitag verwechselt. Aber wenigstens eine neue Erkenntnis ist zu vermelden: Es gibt auch Dirndlgwander in Mannschaftszeltgröße.

Ludwig Bichlmeier

Unterschleißheim

Die Predigt von Schafroth war einfach eine Gemeinheit! Ist er eigentlich der normalen bayerischen Sprache, die dann alle verstanden hätten, nicht mächtig? Soll dieses blöde Gelächter witzig sein? Ein Journalist hat einen bekannten Politiker aus Norddeutschland gefragt, ob er alles verstanden hätte, und der hat geantwortet „Nicht ein Wort“, aber die Stimmung im Saal war doch ganz lustig! Ein Fastenprediger soll ruhig austeilen, aber es darf auf keinen Fall kränkend sein und vor allen Dingen soll auch wirklich jede Partei dran sein. Was ist lustig daran, wenn eine Frau dargestellt wird, die jetzt im Gefängnis sitzt und mit Fußfesseln leben muss? Auch die Frage von Schafroth (mit viel Gelächter) ob der Innenminister diese Fußfesseln persönlich bei der Frau angelegt hätte, ist absolut geschmacklos. Dass die Zuschauerzahlen um eine Million zurückgegangen sind ist doch wirklich kein Zufall. Wie kann man so eine tolle Veranstaltung nur so kaputtmachen? Das Singspiel hatte wohl auch mit Personalmangel zu tun, anders kann ich mir die drittklassige Besetzung nicht vorstellen. Herr Schafroth spricht immer gerne davon, dass er ein Bauernbub ist, vielleicht wäre es besser, wenn er auch dabei bliebe! Da gibt es ein gutes Sprichwort: Schuster bleib bei Deinen Leisten! Ein Walter Sedlmayr war einfach einmalig, aber wir hätten doch sicher noch andere Persönlichkeiten, z.B. einen Herrn Schleich, der die Zuschauerzahlen wieder hochtreiben könnte. Und ich bin sicher, daß man auch noch bessere Schauspieler finden könnte. Wenn Herr Steinfatt sagt, daß man Schafroth die volle Freiheit läßt um seine persönliche Überzeugung rüberzubringen, dann frage ich mich schon wer denn wichtiger ist, Schafroth oder das Publikum, das ja dann auch „ein Paulaner“ Kaufen soll! Wir wünschen uns wieder einen Nockherberg mit Derblecken ohne „Gelächter“ und ohne Kränkungen! Und vielleicht geht es auch noch mit einem Dialekt, den man verstehen kann.

Lissy Putz

München

Haben wir denn keinen besseren Fastenprediger? Wie ein aufgeregter Pennäler hat der Schafroth bei jeder eigenen Pointe gekichert. Einfach peinlich dieser Auftritt. Und inhaltlich extrem einseitig. Wie man so etwas gut finden kann, das verstehe ich nicht. Dass die befragten Politiker anschließend kein einziges Wort der Kritik fanden, ist zwar verständlich, man will ja nicht als humorlos erscheinen, aber macht die Sache auch nicht besser. Das anschließende Singspiel war ja einigermaßen o. k., aber einen Fastenprediger Schaf-roth werden ich mir nicht mehr antun.

Hermann Diehl

München

Man muss doch zu aller erst einmal sehen, dass es sich beim Nockherberg inzwischen um eine geschickt angelegte Marketingveranstaltung eines Großkonzerns handelt. Der eigentliche Zusammenhang von Christentum, Fastenzeit und Starkbier interessiert doch allerspätestens seit dem Auftritt dieser unsäglichen Figur „Mama Bavaria“ niemanden mehr. Und was sollen denn die Politprominenz samt B und C-Promis groß an Kritik üben? Schließlich lassen sie sich ja großzügig einladen. Am ehrlichsten habe ich noch die Aussage von Herrn Söder auf die weibliche Besetzung von Herrn Scholz beim Singspiel „Ich würde mich nicht gerne von einer Frau spielen lassen“ gefunden. Wahrscheinlich ein unüberlegter Schnellschuss. So sehe ich auch die „Fastenrede“ von Herrn Schafroth. Inzwischen kann, egal wer, debil grinsend erzählen was er, sie, es will, es wird immer Beifall geben. Und dem geschickt geplanten Schlussakkord von Schafroths Rede alle Ehre, wer möchte da etwas dagegen sagen und nicht applaudieren? Ich habe dabei aber nichts gehört, dass zig Gemeinden und Landkreise in Sachen Asyl und Zuzug am Ende sind. Am meisten stört es mich aber, dass der BR als öffentlich-rechtlicher Sender Unsummen von Gebührengeldern für eine Brauerei-Werbung ausgibt. Persönlich hätte es mir aus dem gleichen Grund auch gereicht, wenn meine Heimatzeitung über diese Bussi-Bussi-Veranstaltung mit einem Zweispalter im Feuilleton und nicht mit bling-bling die Politik-Seiten 4 und 5 zupflastert. Da gibt es meines Erachtens wahrlich wichtigeres.

Helmut Hacker

Holzkirchen



Möchte auch gerne meinen Senf beitragen dürfen zum Falle Nockherberg. Die lange Pause, die zwangsweise den Nockherberg blockierte, hatte so schein es oder bestätigte es hat wenig genützt daraus wieder das zu machen, was er einmal war - Erbauung - Von Predigt kann ja schon längsten nicht mehr geredet werden! Es ist ähnlich geworden - wie die Donnerstag-Schlachthof geworden. Von Derblecken, das scheinbar keiner mir kann, ist da schon lange nicht mehr zu spüren. Teil Direktangriffe auf Politiker, die sich kaum in der ersten Reihe oder zweiten im Festsaal erwehren können, das ist die Wahrheit direkt. Das aber mag niemand! Den Prediger allein dafür verantwortlich machen, bin ich nicht dafür - eher schon die die ihn erwähnten - die Brauereimächtigen, die solche einladen - an denen man sich gar zu rächen glaubt zu dürfen, weil wir ja die Freiheit dazu haben, wie Schafroth dankend betonte. Dass dieser (in Unkenntnis) ausgerechnet unseren sehr beliebten Innenminister Dr. Herrmann ohrfeigte, ist nicht nur unverständlich, sondern da ist eine Entschuldigung nötig - der Nockherbergmächtigen. Es war das schlechteste Singspiel, das ich in 30 Jahren sah. Da fehlte nur noch eine Rolle (in memorian Kienseder - die zehn Jahre nervte).

Hannes Heindl

Freising