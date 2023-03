Zum Verbot von Verbrennermotoren und fossil betriebenen Heizungen

Marc Kniepkamp: Stadt: Diesel-Verbot war nötig; München 4./5. März

In Deutschland die Herstellung von Motoren und Heizungen mit fossilen Brennstoffen zu verbieten, hat keine messbare Auswirkung auf das Klima. Deutschlands Anteil an den weltweiten CO2 Emissionen ist zu gering. Sie sind geradezu bedeutungslos, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die Weltbevölkerung derzeit täglich um mehr als 200 000 Menschen wächst. Das sind im Jahr mehr als 70 Millionen. Alle diese zusätzlichen Menschen verursachen Emissionen. Die Motorisierung in den meisten Staaten des Südens nimmt dabei noch schneller zu als das Bevölkerungswachstum selbst. Sieht man von wenigen Orten im globalen Süden ab, ist dort die Elektromobilität eine utopische Vorstellung. Verbrennermotoren bleiben dort noch für lange Zeit unverzichtbar. Verbietet man diese in Deutschland, werden sie eben woanders produziert. Professor Sinn lässt grüßen!

Die Folgerung aus diesen Fakten kann deshalb doch nur sein, auch Verbrennermotoren weiter herzustellen, diese aber durch technische Innovationen immer schadstoffärmer zu entwickeln.

Technische Innovationen, die allgemein nutzbare Vorteile bieten, setzen sich in der Regel weltweit ziemlich schnell durch und nur eine weltweite Verbreitung emissionssparender Innovationen ist klimarelevant! Die Elektromobilität hat ihre eigenen begrenzten Vorteile. Diese liegen vor allem in der Verbesserung der Luftqualität in unseren Ballungszentren. Ihre Verbreitung in den hoch industrialisierten Staaten trägt fraglos auch zur globalen CO2-Emissionsreduzierung bei. Fast analog gilt die beschriebene Problematik für unsere Heizungen, zumindest im kälteren Norden unseres Planeten. Es sind die technischen Innovationen mit ihren vielfältigen Optionen, die es zu fördern gilt! Der Glaube an die Klimawirkung von Verboten ganzer Technologiesysteme ist ein nutzloser, für Deutschland sogar schädlicher Fetisch.

Prof. Dr. Siegfried Schönherr

Bad Tölz

Wäre das Thema eine Masterarbeit, müsste man dem Studenten sagen: Leider nicht bestanden. Luft und Mobilität hat derzeit einen hohen Blendfaktor. Das erfordert aber eine andere Kommunikation über alle Kanäle. Man kann ein Ziel nur erreichen, wenn auch die Basiszahlen dokumentiert werden und einem Soll-Ist-Vergleich unterliegen. Das dokumentieren wurde an die Stadt delegiert, es gelten aber immer noch die offiziellen Werte vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) Bayern. An der Messstelle Landshuter Allee fährt immer noch ein schmutziger MVV-Bus und gibt Vollgas.

Warum messe ich nicht Schadstoffe von einem E-Bus? Es werden keine Berechnungspunkte benötigt, sondern echte Messwerte mit Zeit und Dauer. Die Ursache, die Fahrzeuge müssen dabei lückenlos bekannt sein. Nur so kann man Gegensteuern und genau das ist ja der Zweck einer Messreihe. Ein 3-D-Volumenmodell sollte von den Stellen schon vorliegen.

Dass einem Rentner wegen 40 Minuten Fahrzeit kein Friedhofsbesuch mehr möglich ist, ist an der Lebenswirklichkeit vorbei. Abgaskonto gegenüber Massenbewegung. Dafür aber haben wir Tropenwaldvernichtung und offene Schrottverbrennungen und die Müllbunker quellen über.

Die Abgaswerte von Heizungen im Messgebiet wurden ausgeblendet. Wer 300 000 Neubürger anlockt, muss hier sein Gedankenmodell kurzfristig umdenken, als Generationenmodell. Unter diesen Gesichtspunkten war das Verbot nicht nötig. Das kann man in den offenen LfU Daten nachvollziehen.

Werner Gugetzer

München

Verbrenner-Aus, Heizungs-Aus, alles aus? Vor etwa drei Jahrzehnten hat eine Arbeitsgruppe der Fachleute von Bund und Ländern für Luftreinhaltung in einem Arbeitspapier festgehalten, dass die Menschen in Ballungsgebieten einem Risiko von 1:1000 ausgesetzt sind, wegen im einzelnen untersuchter Luftschadstoffe an Krebs zu erkranken. Der damalige Präsident des Bundesverwaltungsgerichts Franßen hat dazu in einem Fachbeitrag die seiner Meinung nach drei wichtigsten Ursachen benannt: 1. der Verkehr, 2. der Verkehr, 3. der Verkehr.

Es hätte schon Hoffnung gemacht, wenn nach dieser Erkenntnis nichts passiert wäre. Tatsächlich aber sind seither alle Fortschritte der Fahrzeug- und Motortechnik konsumiert worden durch die unselige Verquickung des Ertragsinteresses der Autohersteller mit dem Drang der Autokäufer nach immer größeren und stärkeren Autos gipfelnd in SUV-Plug-In-Hybriden. Ist das Verbrennerverbot also richtig? Grundsätzlich gewiss. Nur was nimmt man dann in einer Gesellschaft, die auf Mobilität angewiesen ist? Als Energieinhalt von 1 kg Diesel wird angegeben 11,8 kWh, als der von 1 kg E-Auto-Baterien 0,15 kWh! Für den Energieinhalt von 1 kg Diesel muss man also eine Masse von über 70 kg bewegen. Im Grunde sind die heutigen E-Autos – im besten Fall – Verbrennerautos ohne Verbrenner, wie das erste Auto von Carl Benz eine Kutsche ohne Pferde war. Das wirkliche E-Auto ist noch nicht erfunden. Wem das gelingt, der wird diese Schlüsselindustrie in Zukunft dominieren und künftig Wohlstand generieren. Interessant ist auch, dass der größte Verbrauch an Umweltressourcen bei der Herstellung eines Autos erfolgt, die fortwährende Beschaffung von Neufahrzeugen die Umwelt mehr belastet als der Weiterbetrieb vorhandener Autos.

Nüchtern betrachtet, ist der Diesel-Bann auch ein Nachteil für den Klimaschutz. Denn die betroffenen Autofahrer gehören überwiegend nicht zu denen, die sich teure E-Autos kaufen können. Sie beschaffen sich dann halt Benziner, die nicht nur klimarelevanter sind, sondern deren Betrieb die Luftschadstoffe verursacht, die für die erwähnte Krebsrisikostudie untersucht wurden, ohne – vorerst – einem Fahrverbot zu unterliegen.

Bemerkenswert übrigens ist, dass Feinstaub und NOx für die Krebsstudie nicht als hinreichen relevant angesehen wurden. Das sind die beiden Stoffe, deretwegen jetzt aber einschneidende Fahrverbote erlassen sind.

Grundsätzlich richtig ist auch das geplante Verbot von Gas- und Ölheizungen, nicht nur wegen des Klimaschutzes, sondern auch aus Gründen unabhängigerer Versorgung. In einer Gesellschaft aber, deren Funktionieren entscheidend auf Strom angewiesen ist, wäre es recht wahrscheinlich, dass eine massive Erweiterung des Stromverbrauchs durch E-Mobilität und Wärmepumpen zur Verknappung des Stroms, seiner weiteren Verteuerung, zur Kontingentierung, womöglich auch zum Zusammenbruch der Netze führt. Lange bevor uns der Klimawandel über die Kante schubsen kann, hätten wir das dann selbst besorgt. Langweilige Vernunft ist angesagt, keine ideologischen Husarenritte.

Georg Schmid-Drechsler

München