Ärger über Verbot alter Heizungen

Andreas Höß: Verbot von Öl- und Gasheizungen; Geld & Markt 1. März, Georg Anastasiadis: Habecks Klimaschutz mit der Brechstange; Kommentar, Daniela Pohl und Andreas Höß: Heiz-Hammer erhitzt die Gemüter; München 2. März

Der grüne Wahnsinn geht weiter. Ab nächstem Jahr soll der Einbau von Öl und Gasheizungen verboten werden. Fernwärme, Solarthermie und Wärmepumpen sollen die fossilen Heizungen ersetzen. Öl- und Gaskraftwerke werden von den Grünen aktiviert und gefördert, da man auf Atomkraft verzichtet. Wie passt das zusammen? Wärmepumpen benötigen Strom, um zu funktionieren. Wird da ein Dynamo mitgeliefert, wenn es einen Blackout gibt? Gut, dann funktioniert die Ölheizung auch nicht, aber wie soll Fernwärme in ländlichen Gebieten funktionieren? Glaubt man den Berechnungen der Umbaukosten des Herrn Zimmermann, kommt eine Summe von circa 100 000 Euro zusammen. Wer kann sich das, außer ein paar Reiche, leisten?

Das heißt dann, das Haus unter Wert verkaufen, ähnlich wie bei der Erbschaftsteuer. Wohin steuert Deutschland eigentlich? Die SPD, an vorderster Front der Zauderkanzler, macht das Spiel mit, nur um an der Macht zu bleiben. Aber solange die Rattenfänger der Grünen die Finger im Spiel haben wird sich die Situation in Deutschland immer weiter verschlechtern. Am nächsten Verbot wird bestimmt schon gearbeitet, auch im Ausland wird man gespannt darauf warten, mit welchen Eingebungen diese Regierung seine Bürger weiter drangsaliert. Die nächsten Wahlen stehen im Oktober an, jeder sollte sich hinterfragen, wo er sein Kreuzchen setzt.

Hans Winkler

Eitting

Mit allen Mitteln geht diese Regierung gegen Hauseigentümer vor, aus allen Richtungen Verbote, Gebote und Erschwernisse. Nach den Belastungen durch Erbschaftssteuer und neue Grundsteuer erfolgt jetzt der nächste Schritt:

Keine neuen Ölheizungen mehr, alte müssen umgebaut werden. In diesem Zusammenhang erklärt sich jetzt, weshalb die Haushalte mit Ölheizung im letzten Dezember bei der Unterstützung der Energiekosten komplett ausgespart wurden, also der erste Schritt. Im Artikel zu den Kosten einer Umrüstung der Bestandsimmobilie kommt der Fachmann auf eine Summe von mindestens 60 000 Euro.

Für Politiker, die ihren Lebensunterhalt vom Steuerzahler monatlich im fünfstelligen Bereich bekommen (und selbst beschließen!), sicher kein großes Thema. Versuchen sie aber mal als Rentner, von der Bank ein Darlehen in dieser Höhe zu bekommen! Was ist der Sinn dieser ganzen Aktionen? Es geht um die Realisierung der Ideologien der grün-roten Aktivisten. Herr Habeck bemüht den Umweltschutz, und der Lautsprecher der SPD, Herr Kühnert, hat schon öfter die Enteignung von privatem Wohneigentum gefordert, das sind die Grünen ganz auf seiner Linie.

Wer nur in einer ideologischen Blase lebt, für den spielt das reale Leben keine Rolle. Gut abgesichert in den Pöstchen, die ihnen ihre Gefolgsleute beschert haben, kann man alle Fantasien ausleben. Stoppen kann den Wahnsinn nur der Wähler, einfach mal selber denken, ist noch nicht verboten. Oder?

Ernst C. Steinhilber

Landsham

Noch habe ich keine Überschrift für die morgige Merkur-Ausgabe zu Habecks Amoklauf zum Verbot von Öl- und Gas-Heizungen, aber eins ist klar: Dieser Minister hat beim Amtsantritt entweder einen Meineid zum Wohle des deutschen Volkes geleistet – oder aber mir ist entgangen, dass er ausschließlich für die Durchsetzung grüner Ideologien in seinem Amt geschworen hat?

1. Er hat nicht nur das Aus der deutschen Kernkraftwerke ohne technischen Background beschlossen, neben der Nutzung der Wasserkraft die einzige klimaneutrale Form der Stromerzeugung (witzigerweise ist der grüne Slogan: „Atomkraft nein danke“ physikalisch Unsinn – atomare Kräfte werden bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe in Strom gewandelt, während bei Kernkraftwerken eben die Zerfallsenergie von Uran oder Plutonium über Wärmetauscher und Turbinen zu Strom wird.

2. Er hat die Förderung batteriegetriebener Kfz massiv gefördert. Obwohl diese Technologie alles andere als grün ist, speziell in den dunklen, kalten Wintermonaten, wenn die von ihm so gelobte Fotovoltaik über viele Tage defizitär ist und die Windkraft durch häufige Inversionswetterlagen auch an der Küste oder durch Erstarren im Eis wie Mitte Januar 2021 stark defizitär ist, man stelle sich vor: Die 40 000 Autos in den Autobahn-Staus in Norddeutschland wären Batterie-Autos, nach fünf Stunden im Schneesturm wären entweder die Akkus leer oder die Fahrer erfroren. Die Warnlichter und Kontroll-Elektronik der Windmühlen müssen ja weiter laufen, und speziell die dicken E-SUVs und Premium-Autos ziehen soviel Strom aus dem Netz wie 10 Einfamilienhäuser in 10 Tagen – ohne Rücksicht auf einen durchaus realistischen totalen Blackout.

3. Und jetzt möchte er die Deutschen ab nächstem Jahr zum Einbau von „grünen“ Heizungen verpflichten, also Fernwärme (die es nur an wenigen Punkten im Lande gibt, und deren Kapazität sehr endlich ist, oder Wärmepumpen, die längst topografisch nicht überall gehen, sehr teuer sind (für den kleinen Häusle-Bauer unerschwinglich!), und viel Strom verbrauchen, den wir ja nicht genug haben!

Herr Bundeskanzler, es ist allerhöchste Zeit, diesem nur wegen seines fotogenen Aussehens gewählten grünen und untauglichen Wirtschaftsminister ohne den geringsten technischen Background die Rote Karte zu zeigen, wenn Sie nicht selbst in den Verdacht von Aktionen zum Schaden der deutschen Nation geraten wollen.

Bernd Kunkel

Kirchheim

Wer stoppt eigentlich Rot- Grün bei seinem anscheinenden Vorhaben, die BRD wirtschaftlich an die Wand zu fahren? Atom aus! Kohle aus! Verbrenner aus bei Kfz? Heizung aus für Gas und Öl? Und dann stellt sich die Frage, was ist denn hier wirklich die Alternative? Kachelofen, Holz und Pellets aus ist dann sicherlich das Nächste! Auf dem Umweltaltar alles zu opfern was wir und die Generation vor uns aufgebaut haben, ist absolut falsch und muss jetzt gestoppt werden oder wir werden wirtschaftlich total untergehen.

Bernhard Heidl

Miesbach

Weiß unsere Regierung wie das in der Praxis funktionieren soll? Wir haben zu wenig Wohnungen. Wir haben einen Mangel an Fachkräften. Wärmepumpen geben nur mit Bodenheizung Sinn. Der Einbau wird wohl nicht in bewohnten Wohnungen möglich sein. Wie soll die ganze Finanzierung möglich sein? Anscheinend sollen nun alle, die sich unter Verzicht auf Urlaub und so weiter ein Eigenheim geschaffen haben, bestraft werden. Wer hat schon 50 000 Euro oder mehr für eine solche Investition zur Verfügung? Unsere Regierung kann nur verbieten, sind wir kleine Kinder oder Bürger mit eigener Meinung?

Brigitte Widmann

Markt Indersdorf

Irrsinn ohne Ende, das ist keine Zeitenwende. Vielmehr präsentiert uns Rot-Grün eine ideologische, bevormundende und mit dem Ziel ausgerichtete Politik, Deutschland und den Volk maximalen Schaden zufügen zu können. Gottlob gibt es die freien Demokraten, die versuchen diese Pläne in Zaum zu halten. Hoffentlich können sie in der Koalition dafür sorgen, diese verantwortungslose Verbotspolitik einzudämmen. Offensichtlich haben Rot-Grün jedweden gesunden Maßstab aus den Augen verloren. Herr Sinn hat es ja gerade aufgezeigt, was auf den Wirtschaftsstandort Deutschland zukommt, wenn diese verantwortungslose Politik fortgesetzt wird. Deutschland steht vor dem Abgrund und andere Schwellenländer, unter anderen China, sehen mit einem lachenden Auge zu.

Thomas Schaller

Gammelsdorf

Es ist unglaublich, was sich diese Experten an ihren Schreibtischen ausdenken, wenn sie anscheinend sonst nichts zu tun haben. Es gibt genügend 30 Jahre alte Ölheizungen, die ihre Vorgaben total erfüllen. Aber Hauptsache, die Bevölkerung wird verunsichert. Diese Maßnahme ist vollkommen unberechtigt, utopisch und unmöglich in diesem Zeitraum zu erfüllen.

Georg Zischler

St. Wolfgang

Na endlich kann man sagen – endlich zeigen Robert Habeck und andere Grüne wieder ihre wahre widerspruchsvolle Gesinnung, wenn sie ein Verbot zum Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 erlassen und die Nutzung von Biogasanlagen und Wärmepumpen forcieren wollen. Bis vor Kurzem wurden Biogasanlagen abgelehnt, weil durch den Anbau von entsprechend energiereichem Mais wertvolle Ackerflächen zur Erzeugung von Lebensmitteln verloren gehen. Zur Nutzung einer Wärmepumpe folgende Überlegung: Es gibt drei Arten: Luft-, Boden- und Grundwasser-Wärmepumpen. Damit kann man aus 1 kWh Strom 3,4 oder 5 kWh Energie gewinnen. Das ist aber ein nicht erreichbarer Idealfall (sagt sogar der Verband der Wärmepumpenhersteller). Wenn man von der Hälfte ausgeht, brauche ich bei einem Bedarf von 18 000 kWh Energie im Jahr bis zu 12 000 kWh mehr Strom – ein teures Vergnügen. Und wo dieser zusätzliche Strom herkommen soll, sagen Habeck und Co. wohlweislich nicht.

Peter Schindler

München

Ich habe letztes Jahr ein Haus Baujahr 1997 gekauft - mit Ölheizung - und gleich den sehr renommierten örtlichen Heizungsbauer zum Thema ökologischer Erneuerung der Heizung konsultiert. Das Ergebnis war mehr als ernüchternd. Das Problem ist, dass wenn viele Bürger eine Stromwärmepumpe einbauen, der zusätzliche Strombedarf im Winter - zumindest in Bayern - bestenfalls aus Gaskraftwerken gedeckt wird - wohl eher aus Kohlekraftwerken. Die erneuerbaren Stromquellen reichen im Winter schon jetzt nicht und für Warmwasser im Sommer habe ich Solarthermie. Nach Informationen des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages * erzeugt ein Braunkohlekraftwerk 0,98 bis 1,23 kg CO2 pro kWh Strom, wobei noch Transportverluste von ca 10% hinzu kommen. Eine 25 Jahre alte Ölheizung erzeugt pro kWh Wärme nach amtlichen Quellen ** inklusive Herstellung und Transport des Öls 0,266 kg CO2. Hinzu kommen etwa 10% für den Unterschied Heizwert / Brennwert und 10% Verlusten bezüglich des Heizwertes (nach aktuellem Bericht des Kaminkehrers). Wenn ich bei einer strombetriebenen Wärmepumpe also wenigstens den gleichen CO2 Ausstoß haben möchte, benötige ich einen Wirkungsgrad (COP) von (1,23...0,98*1.1) / (0,266*1.1*1.1) = 3.4 bis 4.2. Das ist ohne durchgehende Fußbodenheizung wegen der höheren Vorlauftemperatur unrealistisch. Gut, mit einem Gaskraftwerk ist es weniger, es gibt aber auch viele Häuser, die älter als 1997 sind und auf einen noch schlechteren COP kommen und eine neue Ölheizung wäre auch 15% besser. Solange der Energiemix nicht stimmt, kostet das alles nur eine Menge Geld und bringt bestenfalls eine marginale CO2 Einsparung. Ich denke, die Regierung wäre besser beraten, in die Entwicklung von Wärmepumpen zu investieren. Da ist zum maximal möglichen COP nach Carnot noch sehr sehr viel Luft. Ich bin in der Mobiltelefonbranche und würde sagen, wenn wir Telefone so bauen würden, wie die Heizungshersteller Wärmepumpen, würde man heute noch mit einer Batterie im Kofferformat wie zu C-Netz Zeiten herum laufen.



Michael Sögtrop



Zangberg