AfD – und nun?

Sebastian Horsch: Auch Grüne stimmten schon mit AfD; Politik 1. August, Christian Deutschländer: „Die AfD muss Merkel Denkmäler bauen“; Politik 1. August, Wie soll man die AfD bewerten?; Leserforum 2. August

Um die AfD und den Umgang mit ihr zu verstehen, sollte man den Blick zurück in die Jahre ab 1930 riskieren. Eine hohe Unzufriedenheit in der Bevölkerung, Unsicherheit und Ängste mit dem Blick auf die Zukunft sowie eine soziale und materielle Schieflage inkl. hoher Arbeitslosigkeit prägte diese Zeit. Politiker und Parteien waren mit sich selbst beschäftigt und nicht mit den Sorgen der Bürger. Sollten sie nun Parallelen zur heutigen Zeit entdecken, wäre das ein Zufall – oder kein Zufall?

Mit politischem Geschick und ungemeiner Wucht in der Sprache wurden die Sorgen der Bürger vermeintlich aufgenommen und in eine neue Zukunft interpretiert. Die Flamme wurde zum einem Feuer, die Massen strömten den neuen Heilsbringern im Laufschritt entgegen oder liefen Ihnen hinterher. Die Zeit und der soziale Nährboden war damals reif für das verfangen der billigen und doch so gefährlichen Sprachform. Was daraus geworden ist wissen wir hoffentlich immer noch, ein Verdrängen von damals ist nicht akzeptabel. Aber was hat das mit der AfD zu tun? Die AfD ist eine zugelassene Partei und kann damit an den unterschiedlichen Wahlen teilnehmen. Damit sollten wir uns abfinden. Wer sich mit dem Programm dieser Partei und anschließend mit den sprechenden Aushängeschildern beschäftigt wird Parallelen zu damals entdecken.

Diese Partei missbraucht die Sorgen und Nöte sowie die Unzufriedenheit mit dem Staat oder der Regierung zugunsten eines nationalistischen Partei-Programmes. Wir alle kennen den Spruch America first – nun wird dieser von der AfD aufgenommen in Deutschland für uns.

Wollen wir mündigen Bürger das hinnehmen oder wollen wir alle nochmals darüber nachdenken? Ja, diese Situation hat drei Beteiligte. Die Regierung, die soziale Schieflage und Unsicherheit der Bürger in ihre Zukunft.

Die Scharfmacher dieser AfD-Partei in der Sprache und im Handeln. Begreifen wir, dass diese Partei in den unterschiedlichen Wahlen von einem Teil unserer Bürger gewählt wurde? Von Personen mit Sorgen und Ängsten, von Menschen mitten unter uns, die wir nicht so beachten und von radikalisierten Bürgern die von allen und allem genug haben. Stellen wir uns dieser Partei und den Menschen und Bürgern dieser Partei entgegen, sachlich und ruhig. Ausgrenzung verschafft dieser Partei nur einen zusätzlichen Schub an Stimmen. Stellen wir Fragen um Fragen, aber nehmen wir bitte diese Partei in der Auseinandersetzung ernst. Insbesondere dann, wenn in den unterschiedlichen demokratischen Gremien AfD-Vertreter ihr wahres undemokratisches Gesicht durch gezielte Provokation und Falschmeldung zeigen. Daher, auch wenn es dem Einzelnen schwerfällt, verlassen wir den Weg der Polemik. Dieser Weg war noch nie erfolgreich, mögen das Politiker aller Parteien in allen Funktionen einmal begreifen, Zeit wär’s eigentlich.

Manfred Jenschke

Gilching

Diese Aussagen von Herrn Ramsauer, von einem Meinungsforschungsinstitut veröffentlicht mit der Aufforderung, auf einer Skala von „eindeutig ablehnen“ über „weiß nicht“ zu „eindeutig zustimmen“ jeweils ein Urteil abzugeben, könnte vielleicht/etwas/bestimmt Aufschluss geben über die reale politische Stimmungslage in diesem Land.

Michael Mieslinger

Eichenau

Chapeau, Herr Dr. Peter Ramsauer, Müllermeister aus Traunwalchen, ja so viel Zeit muss sein, das heißt. Promoviert und mit Meisterbrief des Müllerhandwerks: Endlich einmal jemand, der sich traut, den Zustand, in dem sich Deutschland befindet, klar zu beschreiben. Offensichtlich hatte Bundeskanzlerin Merkel doch nicht immer so eine glückliche Hand und auch beim Mautdesaster hat sie tatkräftig mitgewirkt und zu dem bekannten Ergebnis beigetragen. Bedenklich ist es jedoch, wenn bei jeder Äußerung eines Politikers reflexartig ein Shitstorm gegen diesen einsetzt, zum Teil auch von Parteifreunden, obwohl diese nur Tatsachen beschreiben oder bewusst missverstanden werden. Wo soll das nur hinführen?

Thomas Schaller

Gammelsdorf

Eine Galionsfigur in der AfD zu finden, ist ein ebenso hoffnungsloses Unterfangen, wie eine Stecknadel im Heuhaufen, die nie dort hineingeraten ist. Die Flüchtlingskrise, das Asylrecht, die doppelte Staatsbürgerschaft und was uns alle weltweit betrifft, die immer bedrohlicher werdende Klimakrise wäre auch mit Politikern aus der AfD nicht zu lösen, die den Klimawandel von Haus aus leugnet. In der ganzen deutschen Parteienlandschaft werden sie niemanden finden, der über das Format verfügt in Deutschland das Zepter in die Hand zu nehmen. Nach reiflicher Überlegung bin ich nun zu dem Entschluss gekommen, mir wird letztendlich wohl nichts anderes übrig bleiben als Olaf Scholz nach der Sommerpause den Posten des Vizekanzlers vorzuschlagen und mich zu seinem Vorgesetzten zu machen. Was die AfD zu bieten hat, ist nicht nur ein Rückfall in den Nationalstaat scheinbar moderner Prägung. Der neue Wein den diese Herrschaften in alten Schläuchen abfüllen wollen, ist doch schon sauer, bevor ihnen die Abfüllung überhaupt gelingt.

Michael Bergmann

Grainau