Aiwangers Demokratieverständnis

Teilen

Georg Anastasiadis: Aiwangers Selbstradikalisierung; Kommentar 6. Juli

Bei der Demo in Erding hat Herr Aiwanger nur den normalen Bürgern aus der Seele gesprochen. Ich finde es von den „Vernünftigen“ nicht in Ordnung, immer wieder auf Herrn Aiwanger rumzureiten. Die sollten sich erst mal bei den normalen Bürgern informieren, was diesen schlaflose Nächte beschert. Bloß zum besseren Verständnis, was mir nach wie vor nicht klar ist, ist es normal, dass die stärkste Kraft in Deutschland nicht die Regierung anführt? Demokratie?

Elfriede Felber

München

Herr Anastasiadis schreibt ganz richtig, dass der MM nicht gendert und damit sind die meisten Stammleser sehr zu- frieden. Dies hat jedoch nichts mit seiner Einschätzung von Dr. Söders Möglichkeiten Aiwanger zurückzupfeifen zu tun. Hier haben wir es letztlich in Bayern mit zwei eigenständigen Parteien und einer Koalition zu tun, die nach meiner Einschätzung die ganzen Jahre recht reibungslos gearbeitet hat. Dies kann wohl auch nach der gestrigen Watschn vom Bundesverfassungsgericht an die Berliner Dreierkoalition von der jetzigen Bundesregierung nicht gerade behauptet werden. Auch ich stelle mir unter einer Demokratie etwas anderes vor, als was gerade von Berlin geliefert wird. Natürlich befinden sich die freien Wähler mit Aiwanger genau wie die anderen Par- teien Bayerns im Wahlkampfmodus und eine geforderte Abmahnung ins- besonders von den Grünen mit Frau Schulze an der Spitze wird auch nach abermaligen Wiederholungen nicht richtiger, würde es letztendlich doch zur Auflösung dieser Koalition führen. Dass sich Markus Lanz mit einigen seiner Gäste immer wieder verbal vertut gehört wahrscheinlich zu seinem Geschäft und da sucht er sich Verbündete zu Gästen, die ihn mit seinen teilweise unverschämten Äußerungen unterstützen. Ich schaue ihn schon lange nicht mehr, denn seine Schau ist für mich nicht das Maß aller Dinge.

Dr. Hans G. Raasch

Lenggries

Sehr geehrter Herr Aiwanger, bisher haben Sie und Ihre Partei, sich als ganz gute Alternative zur CSU präsentiert. Ihr Auftritt bei Hr. Lanz, war, milde ausgedrückt, mehr als peinlich. Das Fernsehen ist kein Bierzelt und wenn Sie meinen, mit Ihrer Rhetorik im Lager der AfD wildern zu müssen, dann disqualifizieren Sie sich selbst. Seien Sie vorsichtig, auch einem König Söder reißt irgendwann der Geduldsfaden und auch die Sympathien, die Sie und Ihre Partei, noch genießen sind ganz schnell aufgebraucht.

Thomas Gietl

Ebersberg

Ausnahmsweise kann ich hier, dem in meinen Augen ausgewogenen Journalisten, nicht voll zustimmen. Er kann hier die formale Demokratie Russlands oder die formale Hitler Demokratie nicht mit der jetzigen Deutschen, die Aiwanger auch in Erding meinte, vergleichen. Die Bürger haben die Sache mit den Syrern schon verstanden. Und auch beim Heizungsgesetz haben die Bürger sehr wohl Aiwanger verstanden und sind großteils seiner Meinung, dass eben die Regierung genau das Gegenteil macht, was die Mehrheit der Deutschen will. Ein Lanz nun will dann gleich Aiwanger in eine rechte Schmudellecke drängen. Das er hier von den anderen Gästen mehr oder weniger unterstützt wird, ist nicht ganz okay. Es müsste doch angekommen sein das sich der normale Bürger, nicht Rechtsradikale, von der Ampel besonders in Bezug Heizungsgesetz verarscht vorkommen muss. Und genau das hat Aiwanger in Erding gesagt.

Manfred Bauer

München

Ich habe die Talkshow Markus Lanz gesehen und habe mich über Aiwanger sehr gefreut, wie er seine Rede in Erding verteidigt hat. Für die drei nicht aus Bayern Mitstreiter der Diskussion, voran die Politwissenschaftlerin Dr. Ursula Münch, war Aiwanger ein gefundenes Fressen. Über die habe ich mich besonders geärgert. Von ihr hätte ich ein bisschen Unterstützung erwartet, sie lebt doch in Bayern und hier sollte sie doch für unsere Mentalität und unserer Sprache Verständnis haben. Nur weil ihr die Ausdrucksweise der Rede nicht gefallen hat, watscht sie Aiwanger mit einem Redefluss ab, der einfach nicht angemessen war. Maßgebend ist doch, dass der Inhalt der Wahrheit entspricht. Und genau diese haben die Demonstranten erwartet und sie haben sie bekommen. Und wenn er vielleicht von einem Überdenken unserer Demokratie spricht, hat er nicht ganz Unrecht. Was darf man bei uns noch schreiben oder sagen, es wird entweder gestrichen oder angeprangert. Es wird nun mal bei einer Demorede nicht immer über jedes Wort nachgedacht, (vor allem wenn ein Redner aus dem Stegreif spricht), was anderen vielleicht nicht gefällt. Bayern ist halt mal anders gestrickt, wir sagen Wahrheiten ein bisschen deftiger. Auf alle Fälle hat er den Nerv der Demonstranten getroffen und das war ja auch die Absicht. Ich hoffe nur, dass die Landtagswahl im Herbst von unseren in Bayern geborenen und lebenden Menschen unterstützt wird. Eine andere Koalition dürfen wir nicht zulassen.

Monika Kotter

Hohenlinden

Recht hat er, der Hubert Aiwanger! Was ist das für ein Demokratieverständnis, in der Personen, die anderer Meinung als der Mainstream sind, denunziert und nicht ernst genommen werden? Wer der linken, grünen Ideologie nicht mehr folgen möchte und kann, als rechts bezeichnet wird und über die Köpfe der Mehrheit der Bevölkerung hinweg Gesetze verabschiedet werden, die diese nicht mehr zu akzeptieren bereit ist. Unter dem Vorwand Klimaschutz wird unser Land ruiniert. Das, was Generationen nach dem Krieg an Besitz und Vermögen aufgebaut haben, wird behandelt, als wäre es Staatseigentum und man kann die Besitzer einfach mal so mit horrenden Kosten und Steuern belasten. Warum müssen gut erhaltene Gebäude teuer energetisch saniert, und, wenn man das nicht leisten kann, für einen Bruchteil dessen, was es Wert wäre, an Investoren, gerne auch aus dem Ausland, verkauft werden?

Warum werden Autofahrer, die sich gegen die Klimakleber zur Wehr setzen, bestraft, die Klimakleber, die die betroffenen Menschen nötigen, nicht? Immer höhere Abgaben und Steuern belasten die Lebenshaltungskosten der Bürger und nach oben ist kein Ende in Sicht. Dazu kommt noch das Problem mit der Migration, fehlende Fachkräfte, Integrationsprobleme, mangelnde Schulbildung, Wohnungsnot, Abwanderung der Industrie usw. Es hackt an allen Ecken und Enden. Der mediale Scharfrichter Markus Lanz hat immer ein Opfer parat, an dem er seine persönliche Ideologie und die seiner Mitstreiter, ausleben kann. Diesmal hats halt den Hubert Aiwanger erwischt. Alle, mit denen ich über die Sendung gesprochen habe, waren der Meinung: Recht hat er, der Aiwanger

Anna Förg

Egling

Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich völlig anderer Meinung bin als Herr Anastasiadis. Das was derzeit in Deutschland passiert, ist rein formal und juristisch gesehen demokratisch in Ordnung. Für mich gibt es aber noch so etwas wie „moralisch demokratisch „ und da ist vieles nicht in Ordnung. Beispiele für Themen, die juristisch gesehen demokratisch sind, „moralisch demokratisch“ aus meiner aber Sicht nicht:

Eine gewählte Regierung kann alles entscheiden, ohne auf den Willen Bürger Rücksicht zu nehmen, selbst wenn der Bürger massiv betroffen ist (z.B. Heizungsgesetz). Jede Partei kann entscheiden, 20 % der Wählerstimmen zu ignorieren. Etwa die Hälfte des Bundestags wird nicht durch die Bürger gewählt. Das wird durch die Wahlrechtsreform noch verschlimmert. Ich bin mir sicher: Herr Aiwanger hat zurecht diese „moralische Demokratie „ gemeint.

Peter Springer

Schaftlach

Mich hat gefreut, dass Herr Aiwanger Marcus Lanz Paroli geboten hat. Wer über ein bisschen Menschenkenntnis verfügt, konnte beobachten, dass Lanz es kaum erwarten konnte, den bayerischen Wirtschaftsminister in die Mangel zu nehmen. Ich bekenne, ich mag diesen Moderator nicht, er wirkt zuweilen auf mich, wie ein bösartiger, sich in ein Hosenbein verbeißender und nicht mehr loslassen wollender Köter. Hubert Aiwanger hat allerdings zurück gebissen, eine Reaktion, die ich mir bei manchem der Lanz-Gäste schon öfter gewünscht hätte. Aber auch die FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ließ kürzlich seine Angriffsversuche auf unbeirrbare, souveräne Weise ins Leere laufen. Ich gebe den Moderatorinnen Will, Maischberger und Illner den Vorzug, deren Sendungen sind mehr auf Information und Meinungsaustausch anstatt auf Sensation ausgerichtet. Vor allem dürfen die Gäste in der Regel ausreden, man fällt ihnen nicht ständig ins Wort, wie Lanz das immer gerade dann tut, wenn das, was ein Gast zu sagen anfängt, interessant zu werden verspricht.

Annemarie Fischer

Wielenbach

Unabhängig von Herrn Aiwanger hätte auch ich es als Demokratie-Defizit angesehen, wenn die Ampelregierung das Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause durchgepeitscht hätte. Nachdem das Gesetz durch die von Herrn Habeck eingesetzten, nicht-gewählten Beamten ausgearbeitet wurde, sollte dem Parlament, sprich dem von uns gewählten Bundestag, in jedem Fall genügend Zeit eingeräumt werden, ein Gesetz zu studieren und zu prüfen; insbesondere eines, das derart massiv in die Lebensumstände der Bürger eingreift. Insofern hatte Herr Aiwanger nicht ganz Unrecht, er hätte sich jedoch sachlicher und differenzierter ausdrücken müssen, wie das im Übrigen bei vielen Politikern parteiübergreifend wünschenswert wäre. Glücklicherweise hat MdB Thomas Heilmann sich gegen das rasche Verfahren gewehrt und vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen.

Marlene Rottenkolber-Kromka

Freising

Entlassen, wie Herr Franz-Josef Müller fordert, wird Herr Aiwanger weder von Herrn Söder noch voraussichtlich vom Wähler im Herbst. „Entlassen“ kann auch der Wähler diese „Ampel“ nicht vor Ende der Legislaturperiode. - Da nahezu sogar die Mehrheit, die diese Regierung gewählt hat, sich wegen des Heizungsgesetzes überrumpelt fühlt, das wohl einmalig auf der Welt mit dieser, inzwischen optisch „gemilderten“Härte durch Sozialleistungen, die weder durch Steuereinnahmen gedeckt sind und erfahrungsgemäß auch kaum ausbezahlt werden, kann das brachiale Vorgehen der Grünen sehr wohl als „diktatorisch“ empfunden werden. Insoweit hat Herr Aiwanger, wenn auch drastisch formuliert, den Nerv der Grünen voll getroffen, daher die Empörungen!

Max Wagner

Lenggries