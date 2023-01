Alle müssen in die Rentenkasse einzahlen

Klaus Rimpel: Das Märchen von den hohen Renten; Kommentar, Renten von den Löhnen entkoppeln?; Politik 11. Januar

Die Beamten sollen also künftig in das Rentensystem einzahlen. Und dabei sollen den Pensionären analog Österreich die versprochenen Bezüge nicht weggenommen werden. Was soll das denn der Rentenkasse bringen? Wenn Pensionäre künftig hohe Rentenzahlungen aus der Rentenkasse beziehen, wird das System eher belastet als entlastet. Erschwerend wird dazu kommen, dass die Zahl der einzahlenden Beamten eher sinkt, da es tendenziell immer weniger aktive Beamte gibt. Also weniger Einnahmen und mehr Ausgaben für die Rentenkasse.

Erich Schifferl

Weilheim

Da so viele dazu ihren Senf geben, die davon keine Ahnung haben, wie es einem Handwerker geht, wenn der nach Regierungsgnaden nach 47 Arbeitsjahren in eine mit Abschlägen belegte verdiente Rente eintreten darf. Unsere Regierenden sind ja nach acht Jahren Bundestag auch ohne Abschlüsse und harte Arbeit durch ein stattliches Salär aus dem Steuertopf versorgt. Ich bin Jahrgang 1959 und darf am 1. November 2023 nach mehr als 47 Arbeitsjahren mit einem Abzug von 11,2 % (laut DRV) zwei Jahre eher in Rente gehen. Ich habe als Schlosser, Forstwirt und Garten-Landschaftsbauer immer schwer gearbeitet, ohne arbeitslos zu sein. Dann bekomme ich die stattliche Summe von 1312 Euro netto als Rente ausgezahlt, also etwas mehr als das Bürgergeld. Das ist doch toll und lässt einen an diesen Sozialstaat glauben. Auch würde ich nicht mehr irgendwo am Computer oder sonst irgendwo weiter arbeiten wollen, denn ich bin verbraucht. Man sieht daran wieder, wie unsere Regierenden den Kontakt zur Basis verloren hat. Die heutige Jugend wird so ein langes Arbeitsleben nicht mehr schaffen, da die meisten erst mit Mitte oder Ende zwanzig ins Arbeitsleben einsteigen. Man sollte aufhören, die Generationen gegeneinander aufzuhetzen. Es sollen endlich alle in eine gemeinsame Rentenkasse einzahlen, dann gäbe es diese Ungerechtigkeiten nicht.

Frank Stallbaum

Walchstadt/Wörthsee

Bei Ihrem Artikel über die Ideen der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer steigt in einem die Wut hoch. Wenn jemand, der wie die Made im Speck sitzt, bestimmt sozial abgesichert ist, dann über etwas spricht, das sie gar nicht betrifft, frage ich mich, wie so jemand als weise bezeichnet wird. Es wird wieder umverteilt, gekürzt und über langjährig erarbeiten Anspruch schwadroniert. Kein Wort der Dame zur Solidarität der Beamten, Politiker und Selbstständigen, die bis dato nichts in die Rentenkasse eingezahlt haben. Auch keine Wort zu den Sozialleistungen die an all diejenigen verteilt werden, die nie etwas in die Rentenkasse eingezahlt haben und von den 110 Milliarden leben, die der Bund zusätzlich in die Rentenkasse beisteuert. Das ist eine gewaltige Watschn für diejenigen, die ihr Leben lang in die Kasse und Steuern gezahlt haben. Es wäre auch mal interessant, was Frau Schnitzer als Wirtschaftsweise vom Staat für ihre Beratung einstreicht. Auf solche Weisen, deren Prognosen bis heute in keinem Jahr zutreffend waren, kann man getrost verzichten. Die Honorare für diese Herrschaften kann man besser anlegen.

Hans Winkler

Eitting

Nachdem das Bürgergeld unter Dach und Fach ist, gerät jetzt der leistungsbereite Teil unserer Gesellschaft in den Fokus von Politik und Wirtschaftsweisen, und zwar um diesen abzuzocken, schließlich muss ja alles bezahlt werden. Es begann schon mit dem Vorschlag, bei einer Erhöhung des Renteneintrittsalters können ja körperlich nicht mehr belastbare Bauarbeiter in Planungsbüros arbeiten. So ein Unsinn kann nur Leuten einfallen, die weder eine abgeschlossene Berufsausbildung, noch ein abgeschlossenes Studium haben, in der Arbeitswelt nicht zu gebrauchen sind und deshalb jetzt in der Politik ihr Unwesen treiben. Der Gipfel ist jetzt der Vorschlag, hohe Renten, die von den Betroffenen selbst erarbeitet wurden, zu kappen. Dringend zu kappen wären aber die Mehrfachversorgungsbezüge von Politikern, die verschiedene politische Ämter innegehabt haben. Wer jetzt schon bereit ist, über das Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten, wird mit der Lohnsteuerklasse 6 belohnt. Man muss sich da nicht wundern, wenn die Bereitschaft rapide sinkt, über das unbedingt notwendige Maß hinaus zu arbeiten.

Franz-Xaver Thielmann

Feldkirchen-Westerham

Es ist schon immer wieder sehr erstaunlich, dass sich gerade die am besten Versorgten in unserer Gesellschaft um die Renten der normal arbeitenden Leute die größten Sorgen machen. Dabei habe ich nicht die normalen Beamten im Blick, sondern die besonders besorgten nicht betroffenen Entscheidungsträger. So ist die Chefin der Wirtschaftsweisen noch nebenbei Inhaberin eines Lehrstuhls an der Ludwig-Maxi- milians-Universität (LMU) in München. Die Besoldung dieser Leute mit eventuellen zusätzlichen Leistungsbezügen lässt sie nicht gerade am Hungertuch nagen. Deshalb bekommen diese Nichteinzahler in das Sozialsystem auch im Rentenalter überdurchschnittliche Pensionszahlungen von maximal 71,75 %. Man komme mir nicht mit dem Argument, dass diese Bezüge noch versteuert wer- den müssen. Auch der Normalrentner zahlt mittlerweile seine Steuern. Nicht zu vergessen, diese Entscheidungsträger aus Politik und Wissenschaft haben während ihrer Tätigkeiten keine Abzüge für Renten gehabt und auch die als privat einzuschätzenden Krankenversicherungen werden zum Großteil von Bund, Ländern oder Kommunen übernommen. Da ist es leicht, sich objektive Gedanken über gerechte Renten anderer Mitbürger zu machen. Glaubwürdig ist es aber nicht.

Dr. Hans G. Raasch

Lenggries

Dem Kommentar kann ich voll zustimmen. Ergänzend sollte man erwähnen, dass die Durchschnittsrente bei 1212 Euro im Monat für Männer bzw. 737 Euro für Frauen (West) liegt. Bei den 2962 Euro könnte der Eindruck entstehen, dass dies die Durchschnittsrente ist. Dazu müsste der Rentner 45 Jahre an der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, also auch in der Lehrzeit. Dieser Durchschnittsrente steht eine Durchschnittspension von 3170 Euro gegenüber. Noch Fragen? Frau Monika Schnitzer spricht von einem Zuschuss von 110 Milliarden Euro vom Bund in die Rentenkasse, aber sie spricht nicht über die versicherungsfremden Leistungen, die der Bund aus der Rentenkasse entnimmt – und das schon seit Jahrzehnten. Diese Entnahme belastet den Staatshaushalt nicht, im Gegensatz zu den Pensionen. Es gehört eine grundlegende Rentenreform, sprich Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, her. Alles andere ist Flickwerk.

Siegfried Altnöder

Bad Tölz

Das Rentenproblem muss angegangen werden. Da hat die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen und Professorin an der LMU, Frau Schnitzer, sehr Recht. Besonders aufgrund des demografischen Wandels verschlechtert sich das Verhältnis zwischen der Summe der Beitragszahlungen und den Rentenauszahlungen immer mehr. Man kann tatsächlich ausrechnen, dass ohne Reformen in 25 Jahren mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts als Zuschuss zum Rentensystem aufgewendet werden müsste – eine untragbare Situation. Die Wirtschaftsweise empfiehlt zur Lösung des Problems, neben der Entkoppelung der Renten von der Lohnentwicklung, eine Umverteilung der Rentenleistungen von den Empfängern höherer Renten zu den Übrigen. Das ist ein neuer und bisher, soweit mir bekannt, noch nie gemachter Vorschlag. Die Wirtschaftsweisen sind allesamt verbeamtete oder in Ausnahmefällen dem Beamtenstatus angeglichene Professoren. Sie sind durch ausgezeichnete Pensionen für ihren Ruhestand sehr viel besser abgesichert als Rentner, selbst noch dann, wenn Letztere eine Zusatzrente beziehen sollten. Könnte es sein, dass für hohe Pensionsbezieher als Berater der Bundesregierung ein Anreiz besteht, nicht alle Bürger in ein System der Alterssicherung einzubeziehen? Solidarität bei anderen einzufordern fällt leichter, wenn man selbst nicht betroffen ist.

Prof. Dr. Siegfried Schönherr

Bad Tölz

Aufgrund der sich seit mehr als drei Jahrzehnten abzeichnenden demografischen Entwicklung war die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der Finanzierung unseres Rentensystems frühzeitig bekannt. Gleichwohl haben sich Bundesregierungen in unterschiedlichen Koalitionen aus Furcht vor unpopulären Entscheidungen nicht zu einer sachgerechten Reform durchringen können. Insoweit ist die Analyse der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer zutreffend. Gerechtfertigt erscheint auch deren Vorschlag, im Rahmen einer zukünftigen Reform schrittweise alle Erwerbstätigen, das heißt, auch Beamte, Politiker und Selbstständige in ein neu zu konzipierendes Rentenversicherungssystem einzubeziehen. Völlig daneben ist jedoch das Ansinnen von Frau Schnitzer, höhere Renten zugunsten der Bezieher niedriger Renten umzuverteilen. Denn abgesehen davon, dass sich dies zulasten derjenigen auswirkt, die mehr und länger in ihre Renten eingezahlt haben, ist die Mehrheit der Bevölkerung, die sowohl Einkommensteuern als auch Sozialversicherungsbeiträge entrichten, seit Langem mit den Belastungen zunehmender Umverteilungsmechanismen konfrontiert. Wie wenig tragfähig sich diesbezüglich politisch motivierte Prognosen erweisen, wird auch dadurch dokumentiert, dass sich der von der Einwanderungspolitik erhoffte Zuwachs an einer hinreichenden Zahl von Fachkräften für unseren Arbeitsmarkt bisher nicht eingestellt hat. Daher profitieren von unseren umlagefinanzierten Sozialsystemen eine Vielzahl von Empfängern staatlicher Transferleistungen, die niemals zu deren Finanzierung beigetragen haben und wohl auch absehbar nicht beitragen werden.



Klaus Hofer



Gräfelfing





Statt endlich das Rentensystem zu reformieren, erleben wir die Politik in Deutschland immer wieder nur beim Reden! Es hängt mir langsam zum Hals heraus. Statt die Basis der Einnahmen zu verbreitern, kommt jeden Monat ein neuer, noch blöderer Vorschlag ums Eck. Österreich hat 2004 damit begonnen und ist 2040 damit fertig mit der Basisverbreiterung. Das Ergebnis ist heute schon sichtbar. Nur Deutschland ist unwillig zu handeln und ein System von Rente und Pension zu schaffen, in das alle einbezahlen und alle daraus auch im Ruhestand Geld erhalten.

Handeln sie doch endlich mit dem Ziel einer Reform und hören sie doch endlich damit auf zu reden und seit Jahren alles zu zerreden – bis hin zu absolutem Unfug. Verbreiterung der Basis, die in die Kasse Geld einzahlt, ist die Reform! Warum will das seit Jahrzehnten keiner von den Großkopferten kapieren? Vermutlich weil auch Sie und Sie und Sie einzahlen müssen - also Beamte, Politiker, Selbstständige?

Klar! Nur so geht’s, wie man in Wien für Österreich 2004 schon begriffen hat. Dort funktioniert das System.

In Deutschland funktioniert nur die „Klappe“ und das Gerede der Lobbyisten und Bedenkenträger im Parlament, in der Beamtenschaft, bei den Selbständigen und den ach so weisen Beratern, die allesamt kein „Rentenproblem“ haben. wenn sie im Ruhestand sein werden.

Heimo Kandler

Wartenberg