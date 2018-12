Selbst mit geeigneten Sparmaßnahmen begonnen?

Leserbrief

Sebastian Horsch: Bayern braucht eigene Antworten; Kommentar, AOK: Jedevierte Klinik verzichtbar;Politik 218. Dezember

Wenn der Vorstandschef des AOK-Bundesverbands, Herr Martin Litsch, tatsächlich gesagt hat „Wenn jemand eine schwere Krankheit hat, dann fährt er auch gerne etwas weiter, um zu einem Spezialisten zu kommen“, dann ist dies an Zynismus nicht mehr zu überbieten. Nach einer Veröffentlichung der „Ärzte- Zeitung online“ vom 5. März 2018 belief sich das Jahresgehalt des Vorstandsvorsitzenden vom AOK Bundesverband in 2017 auf 244 250 Euro, nachdem es gegenüber 2016 um 41 250 Euro erhöht worden war.

Offenbar geht dieser Herr davon aus, dass jeder Schwerkranke selbstverständlich auch über vergleichbare Einkünfte und Mobilität verfügt, sodass es diesen ohne Weiteres möglich sein muss, auch die für die Genesung eines Schwerkranken wohl unbestritten wichtigen Besuche von nahen Angehörigen von etwas weiter problemlos zu organisieren und zu finanzieren.

Wenn von Sparen die Rede ist, dann wird dies regelmäßig nur von Kliniken, Krankenhäusern und der Ärzteschaft eingefordert, was sogar dann so weit geht, dass nach Sprechstunden am Abend und an Samstagen gerufen wird.

Nachdem aber nicht nur Krankenhäuser und Ärzteschaft von den Mitgliedsbeiträgen der AOK-Versicherten finanziert werden, sondern auch der gesamte Apparat der Allgemeinen Ortskrankenkassen einschließlich der jeweiligen Vorstandsgehälter meine Frage: Hat die AOK schon bei sich mit geeigneten Sparmaßnahmen begonnen?

Vielleicht könnte sie mit gutem Beispiel vorangehen und mit noch mehr Effizienz und verstärkten Anstrengungen einen deutlichen Sparbeitrag leisten.

Ludwig Holzmayr

Unterschleißheim