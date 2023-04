Atomkraft? Ja, bitte!

Georg Anastasiadis: Wenn Unvernunft zur Dummheit wird; Kommentar 12. April

Was ist das eigentlich für ein Halbgott, dieser dahergelaufene grüne Klimaminister? Er bestimmt die Richtung, die kaum jemand mittragen will, indem er die AKWs abschaltet. Irgendwann verlässt er die Bühne und hinterlässt einen Scherbenhaufen. Und das Ausland lacht sich kaputt. Die erneuerbaren Energien werden nicht reichen da oftmals weder Sonne noch Wind zur Verfügung stehen. Und wenn irgendwann der Großteil der Fahrzeuge elektrisch betrieben werden sollen, woher nimmt der schlaue Minister bitteschön die Energie? Er lebt in einer grünen Traumwelt weitab von jeglicher Realität. Eine Volksabstimmung wäre der richtige Weg.

Horst Haselmann

München

Dramatischer Irrtum? Nein! Eine absolute Dummheit der Regierung Merkel aus Union und FDP. Jene Parteien also, die 2023 die Abschaltung kritisieren! Ein beispielloser Zickzackkurs von Verlängerung der Laufzeiten bis hin zum Totalausstieg ging voraus. Direkter Anlass? Ein Tsunami in Japan. Weil es in Deutschland so oft Tsunamis gibt, oder? Dieser Schwachsinn hat nun Folgen, weil dessen Umsetzung in eine Regierungszeit von SPD/Grünen/FDP fällt. Jetzt also der Versuch der FDP, ihre Mitverantwortung für den Atomausstieg zu verhindern, den sie 2011 mitbeschlossen hat? So viel zur FDP und Union.

Unabhängig davon ist und bleibt dieser Totalausstieg grundsätzlich eine absolute Dummheit, denn es gibt immer noch > 53% Strom aus konventioneller Herstellung. Statt gleitend in die erneuerbaren einzusteigen, verbrennt Deutschland lieber steigend Braunkohle und fördert die Umweltbelastung durch CO2 und Feinstaub sowie anderer Umweltgifte.

Bravo. Nur in Schilda war man offensichtlich noch dämlicher. Ein „Sieg der Dummheit“ ist kein Erfolg sondern das Eingeständnis, dass man Ideologie höher bewertet als Logik. In Zukunft kauft Deutschland also Atomstrom zu – von den Nachbarn. Toll, und so viel besser nicht?

Heimo Kandler

Wartenberg

Warum gehen wir nicht endlich alle auf die Straße und demonstrieren gegen dieses Atom-Aus? Wir sind doch das Volk! Zwei Drittel der gesamten Bevölkerung wollen sauberen und günstigen Atomstrom und eben keine Kohle-Dreckschleudern! Ich habe schon längst meinen „Atomkraft? Ja, bitte!“ am Auto –aber das hat nicht gereicht.

Katja Wilde M.A.

Bad Tölz

Erst jetzt mit der Erkenntnis zu kommen, dass Unvernunft zur Dummheit wird, spricht nicht für einen wachen Geist. Dass der Berufsversager und größenwahnsinnige Habeck, der Möchtegern-Herrscher über das Klima, ein schweres Problem mit der Realität hat, hat er ja ausreichend bewiesen. Dass Gewerkschaften wie Verdi, zahnlose Löwen wie Söder und andere Politiker den Schwachsinn nicht erkennen und stoppen, ist ein weiteres Zeichen für den geistigen Verfall in Deutschland. Dass das Volk untätig zusieht und nicht auf die Straßen geht, bestätigt dann, dass auch die Volksdummheit wächst und gedeiht. Wenigstens etwas das wächst.

Joachim Weiss

Freising

Die Leserbriefe müssten zur Pflichtlektüre der Politiker werden, damit die tagtäglich mitbekommen, was der Wähler zum Großteil denkt. Gestern im Fernsehen ein Interview mit Herrn Habeck bezüglich Energiesicherheit u. Ausstieg aus der Kernenenergie. Danach war mir klar, dass dieser Minister entweder total unfähig ist oder –noch schlimmer – geistig nicht mehr in der Lage ist, seine Entscheidungen in Bezug auf Heizungspläne und Energiesicherheit zu überblicken. Wie immer in letzter Zeit, es war ein einziges Rumgeeiere und auf die Frage nach dem Atomausstieg kam die Antwort, dass Deutschland einen Auftrag vergeben hat sich mit Wasserstoffkraftwerken zu beschäftigen, denn wir werden dann in Zukunft solche Kraftwerke bauen. Bis wir ein Wasserstoffkraftwerk bauen wir vermutlich Herr Habeck schon das zeitliche gesegnet haben, steckt doch diese Technik im großen und ganzen noch in den Kinderschuhen. Also von was redet dieser Wirtschaftsminister? Ist dies jetzt unsere Energiesicherheit, die die Grünen uns versprechen? Man kann dann nur noch vonseiten der Politik empfehlen kauft euch alle sehr warme und dicke Winterkleidung. Einen Vorschlag hätte ich noch an alle MM-Leser, den Kommentar von Herrn Anastasiadis „Wenn Unvernunft zur Dummheit wird“ kopieren u. an alle Bekannten und Verwandten zu verteilen, denn besser und klarer kann man die jetzige Lange u. Entscheidung nicht kommentieren. Eine Bemerkung noch zur jetzigen Regierung: eine Innenministerin die keinen Handlungsbedarf bei den Asylsuchenden sieht, eine Außenministerin die es liebt in der ganzen Welt rum zu reisen, überall Milliarden von Euro verspricht ohne sich mit dem Kanzler abzustimmen u. zu guter Letzt ein Kanzler von dem man zu den für Deutschland überlebenswichtigen Themen nichts hört, der direkt in der Versenkung verschwunden ist, aber dies ist auch kein Wunder denn er kann sich an nichts erinnern, so stellt sich für mich der Zustand der jetztigen Regierung . Was mich doch noch sehr wundert ist, dass man von der Oposition auch sehr wenig hört, von hier aus müsste doch schon längst ein Misstrauensantrag gegen den Kanzler gestellt werden zum Wohle Deutschlands.

Peter Blume

Dachau

Wenn es um die deutsche Vorreiterrolle bei der Rettung des Weltklimas geht, ist den Grünen kein Preis zu hoch. Weder die reine Logik noch wirtschaftliche Argumente können den missionarischen Eifer der Grünen bremsen. Während für Habeck der Weiterbetrieb von AKWs in der umkämpften Ukraine in Ordnung geht, werden die drei noch betriebsfähigen Atommeiler trotz des in den nächsten Jahren absehbar deutlich steigenden Stromverbrauchs in Deutschland abgeschaltet. Selbst dem teuren Import von durch Fracking gewonnenem Flüssiggas wird trotz der dauerhaften Belastung unserer Zahlungsbilanz und entsprechend hohen Preisen für die Verbraucher und die Industrie mit Rücksicht auf die Befindlichkeiten der grünen Wählerschaft der Vorrang vor der Erschließung heimischer Erdgasvorkommen eingeräumt. Auch der Tatsache, dass zahlreiche Nachbarländer weiter auf Atomkraft setzen und nicht allein auf Wind und Sonne vertrauen wollen, begegnen die Grünen mit sektiererischer Selbstgewissheit. Dafür werden eine schleichende de-Industrialisierung unsers Landes sowie die daraus zwangsläufig resultierenden Wohlstandsverluste als Folgeerscheinungen einer ideologiefixierten Energiepolitik in Kauf genommen. Trotz aller Absprachen innerhalb der Ampelkoalition müssen sich SPD und FDP daher die Frage gefallen lassen, ob es unserem Land angesichts der mannigfaltigen Herausforderungen nach der letzten Bundestagswahl tatsächlich bekommen kann, die Weichenstellung für die Energie- und damit auch die Wirtschaftspolitik weitgehend einer Partei zu überantworten, welche laut aktuellen Umfragen nur noch 15 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung von ihrem Kurs zu überzeugen vermag.

Klaus Hofer

Gräfelfing

Wenn es nicht so traurig wäre- müsste ich lachen- aber ich könnte mir nicht verkneifen über Herrn Habeck und dessen „Grüne- Traumtänzermannschaft“ zu lachen! Es ist unverantwortlich in der derzeitigen fragilen Energieversorgungslage die letzten 3 leistungsstarken Atomkraftwerke zum 15. April 2023 abzuschalten- was mich noch viel mehr wundert - über die Kosten des Rückbaus der letzten 3 sicheren und funktionierenden Atomkraftwerke spricht kein Mensch! Pro Kraftwerk laufen Kosten von mindestens 1,2 - 1,5 Milliarden € Kosten auf- das ist Geld der Steuerzahler! Aber wir wissen ja alle wie sorgsam mit Steuergeldern umgegangen wird - es ist erschütternd mit welcher Ignoranz gegenüber dem Bürger in der aktuellen Regierung gehandelt wird! Hier wird nicht der Wille des Volkes umgesetzt, es werden Ideologische Fehlentscheidungen am Fließband produziert!

Josef Holzer

Murnau

Ich habe Ihren Artikel über die Dummheit des deutschen Atomausstieges gelesen und Sie sprechen mir da aus der Seele. Mir ist aber auch sehr wohl bewusst warum dies passiert.

Daniel Kahnemann hat 2002 den Wirtschafts-Nobelpreis für seine neue Nutzentheorie erhalten. In seinen Arbeiten zeigt er wie irrational Menschen Entscheidungen treffen.

Risiken die wir mit Bildern belegen können (Tschernobyl, Fukushima, etc…) werden aufgrund der Bilder im Kopf überbewertet. Risiken die wir nur als Zahlen kennen (Temperaturerhöhung global >= 1,5 ˚C) werden statistisch vom Gefühl unterbewertet. Man klammert sich an die Hoffnung: So schlimm wird uns der Klimawandel schon nicht treffen.

Es existieren bislang keine Referenzen und Bilder was eine signifikante Temperaturerhöhung ausmacht, aber die Bilder von Kernschmelzen sind fest eingebrannt. Daher nehmen wir lieber den Ausstoß von Kohlekraftwerken in kauf (gefühlt geringes Risiko, aber vermutlich real hoch) als das Betreiben der Kernkraftwerke (gefühlt hohes Risiko, aber real gering).

Das gleiche Phänomen kennt man von Flugangst (gefühlt hohes Risiko, real gering) versus Straßenverkehr (gefühlt geringes Risiko, real hoch). Die Menschen denken in Bildern (Flugzeugabsturz) und nicht in Zahlen (Verkehrsstatistiken), daher die Entscheidungen, die rational betrachtet als „Dummheit“ erscheinen.

Ich als rationaler Naturwissenschaftler finde es schade, dass Rationalität in der Politik heutzutage keine Bedeutung mehr hat, und die Lehre Kahnemanns nicht berücksichtigt wird. Liest man sein Buch „Schnelles Denken, Langsames Denken“ (welches die Menschlichen Entscheidungsprozesse erläutert) so wünscht er sich genau dies. Im Nachwort seines Werkes bittet er darum die Erkenntnisse über die menschliche Entscheidungsfindung zu nutzen um Fehlurteile durch menschliche Irrationalität zu vermeiden.

Leider zeigt sich am Beispiel des Atomausstieges wieder einmal, dass wissenschaftliche Logik und politische Entscheidungsfindung zwei Prozesse sind, deren Schnittmenge in der heutigen Zeit gegen Null tendieren. Vielleicht müssen wir zum Umdenken erst gegen die Wand fahren, und Klimawandel am eigenen Leib erfahren, damit wir die Risiken wieder richtig einsortieren können. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass die Menschen in der Zukunft abseits von persönlichen Motiven lernen, Risiken rational einzustufen und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu treffen.

Dr. Marc Langela

Staßfurt

Danke für Ihren heutigen Leitartikel. Sie haben recht, aber alles, was Journalisten (ich nehme Sie aus), Wissenschaftler, Politiker aller Couleur, Industrieführer, Gewerkschaftsbosse usw. jetzt sagen, ist reine Heuchelei. Die wenigen Ausnahmen waren zu leise und ängstlich. Es ist zu spät, sich drei Tage vor der Abschaltung der Kernkraftwerke (KKW) zu äußern. Notwendig wäre gewesen, sich vor drei Jahren, sich zu Wort zu melden. Habeck sagt. „Die Kernkraftwerke sind nicht mehr notwendig, sie werden alsbald durch Strom aus erneuerbaren Quellen ersetzt.“ Für ihn sind ukrainische KKW aber ok. Und zu KKW in Ländern rund um Deutschland schweigt er. Was er auch nicht sagt, ist, dass bis dahin Strom aus Kohle erzeugt werden muss. Der Bundeskanzler und der Bundeswirtschaftsminister sagen, dass zum Gelingen der Energiewende bis 2030 täglich 3-5 Windkraftanlagen (WKA) gebaut bzw. in Betrieb genommen werden müssen. Meine Prognose ist, dass bis 2030 nicht so viele WKA in Betrieb gehen wie der Bundeskanzler und der Bundeswirtschaftsminister sagen. Es reicht nicht, mit der Kraft von Wunsch-Gedanken „Wasser bergauf fließen zu lassen“ und zu hoffen, dass es irgendwie gehen wird und genügend Photovoltaik- und Biogas-Anlagen in Betrieb gehen. Das wird aber nicht reichen. Der Bedarf an Strom wird gigantisch (E-Autos, Wärmepumpen usw.). Strom wird nur günstig, wenn er nicht knapp ist; denn Knappheit macht teuer. Es wäre wichtig gewesen, dafür zu sorgen, dass es keinerlei Engpässe gibt und ein Überangebot besteht. Strom wird teuer. Es wird weit über 2030 hinaus Strom durch Kohle erzeugt werden und CO2 emittiert werden. Deutschland wird das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden, verfehlen. Man wird die Schuld den „ignoranten“ Bürgern zuweisen. Länder mit Kernkraft werden Deutschland überholen. Die Industrie wird ihren Beitrag zur Klimaneutralität zwar leisten, aber sie wird auch in Länder mit günstigeren Strompreisen abwandern. Bezahlen werden die Arbeitnehmer und Betriebe, die nicht abwandern können. Herr Habeck wird beklagen, dass die Bundesländer in Verzug seien mit dem WKA-Ausbau. Die Länder werden argumentieren, dass hinter jeder WKA Verhinderungsbürgerinitiative stehe und außerdem man ja wolle, es aber viel zu wenig Kapazitäten gebe, um die WKA zu produzieren und aufzustellen. Die Grünen werden bei der Wahl 2025 erheblich verlieren, aber ein CDU-Bundeskanzlerkandidat wird keine Koalition ohne die Grünen zustande bringen, zumal die FDP ausfällt und die SPD ihre Stammwählerschaft verlassen hat.

Gerhard Gehringer

Bad Tölz