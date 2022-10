Atomkraft weiter umstritten

Atomstreit lähmt die Ampel; Titelseite,

Georg Anastasiadis: Diese Koalitionskrise ist bitter nötig; Kommentar 12. Oktober

Ein Pfeifen im Walde? Ein Ausstieg der FDP aus der Bundesregierung würde einen bundesweiten totalen Absturz bedeuten. Die Oberen müssten sich schon jetzt wie Rösler oder Niebel bei Energie- bzw. Rüstungskonzernen andienen. Hier soll wohl nur versucht werden den schwindenden Einfluss in der Regierung noch aufzuhalten.

Übrigen stürzte die FDP nicht ab, weil sie ihre Klientel nicht mehr ausreichend bedient, sondern wegen ihrer Ignoranz gegenüber dem tatsächlichen Volkswillen: Sie blockieren eine Übergewinnsteuer, einen gerechteren Spitzensteuersatz, eine wirkliche Reichensteuer, eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs…

Übrigens erklärte Lindner noch am 06.01.2022 zur Kernenergie: „Wo gäbe es einen privaten Versicherer, der das Risiko der Kernenergie im Markt versichern würde? Das gelingt nur mit Staatshaftung. Für einen Marktwirtschaftler ist das ein Anzeichen, dass Kernenergie auch ordnungspolitisch nicht vertretbar ist. Eine Energiequelle, die nur etabliert werden kann, wenn der Staat in die Haftung geht, zeigt schon marktwirtschaftlich an, dass es sich nicht um eine nachhaltig verantwortliche Energiequelle handeln kann.“ Biogasbetreiber erklärten sich imstande bereits jetzt ein Atomkraftwerk ersetzen zu können.

Max G. Maier

Emmering

Gut, dass Sie den „Doppelwumms“ in Anführungsstriche gestellt haben. Die Politik meint wohl, das Volk nur noch auf Micky-Maus-Niveau zu erreichen. Danke für Ihren trefflichen Kommentar. Ich stimme Ihnen erneut vollkommen zu. Bleiben Sie dran. Allerdings sollte Habeck selbst denken. Wenn er das kann oder besser gesagt will, braucht es dazu keinen Teenager namens Greta, bei der man nicht weiß, wessen Interessen sie vertritt.

Aber lassen Sie mich eine Anmerkung machen: Inzwischen bin ich der festen Überzeugung, dass es sich bei der UEP (Umerziehungspartei, vormals Grüne) keineswegs um eine Umweltschutzpartei handelt, sondern immer noch um die Partei, in der Altlinke bzw. Kommunisten (Trittin & Co) die Strippen ziehen. Eine Partei, die eigentlich eine Anti-Atompartei geblieben ist, für die der Umweltschutz nur das Mittel zum Zweck ist. Sonst würde sich nicht erklären, warum man in Kauf nimmt, mit Kohle CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Grüne wie Neubauer und Reemtsma wollen eigentlich eine andere Republik. Es ist jetzt an der Zeit, dass der Kanzler von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch macht. Ein Schmidt, ein Kohl und ein Schröder hätten längst auf den Tisch gehauen.

Gerhard Gehringer

Bad Tölz

Der Herr Bundeskanzler kann, ohne seine Minipartner zu fragen, die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängern oder verkürzen, genau wie Frau Merkel 2012!

Theodor Herzog

Neufahrn

Wie lächerlich und zugleich traurig ist es, dass unsere Kompetenzregierung trotz der Tatsache, dass Deutschland von allen Seiten von AKWs umzingelt ist und jahrzehntelang weiterhin sein wird, über die Notwendigkeit eines Weiterbetriebes streitet. Dies angesichts des Verlustes der Wirtschaftskraft, einer nie da gewesenen Pleitewelle, exorbitanten Energiepreisen und erheblichen sozialen Problemen – ist das nur Dummheit oder eine doch eine staatsfeindliche Revolution?

Verzweifelt befragt man sogar das Welt-Orakel Greta Thunberg und sogar sie zeigt Vernunft.

Man kann nur hoffen, dass die Ampel bald zerfällt und Herr Lindner realisiert was er mit seinem Wahlverrat angerichtet hat.

Dr. med. Heinz Knopf

Grünwald

Die Parteien der Atomlobby, allen voran die AfD, die FDP, die Freien Wähler und die CDU/CSU, scheinen eine nahezu unbezähmbare Lust auf den Untergang zu verspüren. Denn ihnen muss doch klar sein, dass die Gewinnung von Atomstrom teuer und mit dem höchsten Risiko für die Bürger des Landes behaftet ist. Selbst die Tatsache, dass die Bundesrepublik bis heute kein Endlager für die hoch radioaktiven Abfälle hat, die von den AKW’s rund um die Uhr produziert werden, ignorieren sie geflissentlich. Und nicht zuletzt: Die erst wenige Tage zurückliegenden Anschläge auf die Deutsche Bahn können, genauso wie die auf die Ostseepipelines, nur von hoch qualifizierten Spezialisten durchgeführt worden sein. Wenn diese nun auch unsere noch laufenden Atomkraftwerke angreifen, dann sind wir alle dem Tode geweiht. Das ist auch ein Grund, warum gerade die CSU endlich mal einen Gang in Sachen Atomenergie zurückschalten sollte. Diese Partei saß bis vor nicht allzu langer Zeit 16 Jahre in der Regierung Merkel und hat es versäumt, eine Energiewende herbeizuführen, die die heutige Diskussion um die Gas- bzw. Energiepreise überflüssig gemacht hätte. Sie hat diese Energiewende für Bayern sogar gezielt mit einer baustoppähnlichen Regelung für neue Windräder, der sogenannten 10H-Regel, torpediert. Selbstkritik ist den Christsozialen aber natürlich wie immer fremd. Stattdessen halten sie stoisch an der Atomkraft fest.

Und so bleibt nur die Hoffnung, dass sich die Ewiggestrigen der Energiepolitik nicht durchsetzen können und alle Reaktoren schnellstmöglich abgeschaltet werden. Eine strahlende Zukunft, die mit dem Geigerzähler gemessen werden kann, haben unsere Kinder und dieser Planet nicht verdient.

Claus Reis

Schwabach

In Deutschland haben wir uns bereits seit Jahren auf eine Art Konsens- Demokratie verständigt, welche - um niemandem weh zu tun - ungelöste Probleme vertagt und deren Symptome mit immer neuen Hilfspaketen zu bekämpfen versucht. Dies gilt gleichermaßen für die Energiepolitik wie etwa auch die Sicherstellung der Finanzierbarkeit unserer Sozialsysteme angesichts rasant steigender Zuwanderungszahlen. Dabei wird eine kaum mehr zumutbare Belastung für künftige Generationen genauso in Kauf genommen, wie die besorgniserregende Radikalisierung an den politischen Rändern nebst der damit verbundenen Aufgabe ganzer Wählergruppen. Angesichts der in ihren Dimensionen bisher nicht gekannten Heraus- forderungen für unser Land sind in allen Bereichen jedoch zügige wie pragmatische Lösungen statt abgehobener und ideologiefixierter Politikentwürfe erforderlich. Trotz des verkündeten „Doppelwumms“ ist zur Vermeidung dauerhaft nicht tragbarer Energiepreise neben der überfälligen Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen AKWs auch die Erschließung heimischer Erdgasvorkommen angezeigt. Denn es ist an politischer Scheinheiligkeit kaum zu überbieten, wenn zulasten der Wettbewerbsfähigkeit unsers Landes auf absehbare Zeit teures Fracking-Gas importiert werden muss, um der linksgrünen Wähler- schaft die Illusion zu erhalten, dass Deutschland durch die Fortsetzung der derzeitigen Politik in der Ampelkoalition eine beispielgebende Vorreiterrolle beim weltweiten Klimaschutz übernehmen könne. Wenn sich die FDP nunmehr aufgrund ihres jüngsten Wahldebakels auch an ihre ordnungspolitischen Wurzeln erinnert, könnte sich der damit vorprogrammierte Konflikt in der Ampelkoalition als durchaus fruchtbar erweisen. Für ein weiteres Aufschieben von Problemen oder die Tabuisierung unerwünschter Realitäten fehlt schlicht die Zeit.

Klaus Hofer

Gräfelfing