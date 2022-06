Außerordentlich gute Politik im Sinne Deutschlands und Europas

Bereits der Kriegsbeginn (Überfall auf die Ukraine) brachte die gesamte Energiepolitik ins Wanken und fiel wie ein Kartenhaus zusammen. Unsere vormalige Kanzlerin, Frau Dr. Merkel, hat ganz bewusst und ausschließlich beim Bezug von Gas und Öl auf die Karte Putin gesetzt und somit den russischen Gasbezug befürwortet.

Über die vielen Jahre ist es der Kanzlerin offensichtlich nicht bewusst geworden, dass nahezu sämtliche Großkonzerne, mittlere und kleine Firmen wissen, wie wichtig es ist, nicht nur eine Bezugsquelle, sondern mehrere Möglichkeiten zu haben für den Fall, dass eine betriebliche Störung auftritt und die Versorgung gänzlich ausfällt und das Chaos gegeben ist. Dass auch sämtliche Wirtschaftsminister dies nicht zur Kenntnis nahmen, zeigt das blinde Vertrauen, auf nur eine Bezugsquelle zu setzen, was nun dem neuen Wirtschaftsminister Habeck buchstäblich auf die Füße fällt.

Dass auch die Kanzlerin nur auf zwei Beinen stehen kann, war ihr offensichtlich bei der Versorgung von Gas und Öl nicht bewusst, was ihre Aussage „Ich war nicht blauäugig“ widerlegt. Auf weitere Fragen möchte ich nicht im Detail eingehen, jedoch darauf hinweisen, dass der Bau der zweiten Stammstrecke zur Versorgung von Gas und Öl sowie die Annexion der Krim und die vielen Kriege im Nahen Osten und die Rede Putins in München die Rückführung der Ukraine und deren Nachbarländer zum Ziel hatte. Auch die vielen persönlichen Treffen mit Putin lassen erkennen, dass ihr offensichtlich auch die notwendige Menschenkenntnis fehlte, die ihr über die 16 Jahre bis heute (bewusst oder auch nicht) abhandengekommen ist und sie sich von Putin grandios blenden ließ. Auch ihre außenpolitischen Aussagen hat sie geschickt verschleiert, um auf Gas und Öl nicht weiter angesprochen zu werden.

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass es ihr ganz besonderer Fehler war, sich im Hinblick auf Bezug von Gas und Öl nur auf einem Bein fortzubewegen und dies nicht im Blickfeld hatte. Falls Putin uns den Gashahn ganz abdrehen würde, wäre die Folge, dass die Stahl-, Glas-, Zement- und chemische Industrie ihren Betrieb einstellen müssten und Zehntausende von Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz damit verlieren könnten.

Robert Brannekämper senior

83 Jahre, München

Ohne Zweifel hat Angela Merkel als Bundeskanzlerin auch Fehler gemacht. Dazu gehört der übereilte Ausstieg aus der Kernenergie, vielleicht ja auch etwas zu viel SPD-Politik in der CDU, der Umgang mit konkurrierenden Parteifreunden der eigenen Partei usw. Fakt ist aber auch, dass sie in ihrer Amtszeit eine außerordentlich gute und diplomatische Politik im Sinne Deutschlands und Europas betrieben hat. Dafür wurde sie in Deutschland und weltweit hoch geschätzt und geehrt.

Selbst die in gewisser Weise damit verbundene Abhängigkeit von russischen Energieträgern (nach jahrzehntelanger Vertragssicherheit beider Seiten) war Motor und positiv für unsere Volkswirtschaft, für den Geldbeutel des kleinen Mannes und im Interesse derjenigen, die als Alternative schmutziges Fracking - Gas damals ablehnten. Und auch ihre Einschätzung und Bewertung russischer Politik war realistisch und gleichzeitig auch diplomatisch, wie ihre Meinung gegenüber Putin zur internationalen Politik, zur Demokratie usw. und ihre Reaktion auf die Annexion der Krim (sofortige Sanktionen) deutlich machen. Es ist demnach falsch und beschämend, heute und nachträglich über sie herzufallen. Und die dazu geäußerte Meinung von Herrn Andrij Melnyk und einigen anderen sollten wir uns nicht unbedingt zu eigen machen.

Dr. Gerd Paschen

Saulgrub

Georg Anastasiadis zitiert in seinem Kommentar einen Satz von Angela Merkel, der einen interessanten Einblick in ihr Denken gibt. Er lautet: „Diplomatie sei ja nicht falsch, nur weil sie nicht gelinge.“ Dieser Satz ist so verquer wie unrichtig. Diplomatie ist nämlich nur ein Instrument in der Hand von Regierungen, mit dem komplexe außenpolitische Fragen gelöst werden sollen.

Entscheidend ist, welchen politischen Zielen die Diplomatie dienen soll. Diese Ziele, die von der Regierung bestimmt werden, können dann richtig oder falsch sein. Im Falle Russlands muss man leider sagen, dass sich die von Bundeskanzlerin Merkel zu verantwortende Politik nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine als falsch erwiesen hat. Indem Angela Merkel diese Tatsache nicht zu Kenntnis nehmen will, zeigt sie, dass sie offensichtlich dazu neigt, die Realität nicht so sehen zu sehen zu wollen, wie sie ist, sondern so, wie sie es gerne hätte.“

Ludwig Mailinger

Miesbach