Baerbock begeistert

Nachdem Frau Annalena Baerbock vor einigen Monaten zur Außenministerin gewählt wurde, war ich richtig geschockt, einer politisch relativ unerfahrenen Frau solch ein wichtiges Amt zu übergeben. Nach Ihrer Rede in New York vor der UN-Vollversammlung hat sich meine Meinung komplett geändert. Meinen allergrößten Respekt dafür, wie Sie Russland und deren Außenminister unter anderem Lügen „Sie können sich selbst belügen, aber uns belügen Sie nicht“ vorgeworfen haben. Unsere Politiker in den letzten Jahren haben, wenn es darum ging einmal „Tacheles“ zu reden immer nur mit einem schüchternen „mimimi“ geantwortet.

Werner Czober

Höhenkirchen

Heute lese ich im Münchner Merkur den Artikel zu Frau Annalena Baerbock „Sie verblüfft sogar die Union“. Auch ich war skeptisch, als sie uns als Außenministerin vorgestellt wurde, nach den Feststellungen davor zu Ihrer Person. Aber ich bin total überrascht und begeistert von Ihrem Auftreten bei Ihren Antrittsbesuchen und wie sie mit der derzeitigen Situation in Bezug auf Russland umgeht. Ich glaube auch, ein Herr Lawrow hat sie anders eingeschätzt. Wie auch treffend beschrieben wird, war unser ehemaliger Außenminister, Herr Heiko Maas, für mich nicht präsent. Manchmal habe ich mich gefragt ob wir überhaupt einen Außenminister haben und was er eigentlich macht.

Marika Kosyk

Münsing