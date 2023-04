Baerbock in China

China-Strategie: Ärger über die SPD; Politik, Selbstbewusstsein; Leserforum 17. April

Die mangelnde Offenlegung der Zustände auf den Wildtiermärkten in Wuhan scheint der Kritik würdig. Des Menschen Gedächtnis ist kurz und das der Politik noch kürzer. Die unglaublichen Grausamkeiten an unschuldigen Tieren scheinen aber keinerlei Kritik hervorzurufen. Opfer waren und sind bestimmt immer noch die armen Kreaturen auf den Märkten in China, ebenso die zu zehntausenden getöteten Pelztiere auch in unserem so von Werten strotzenden Europa. Zwei Jahre lang habe ich Zeitungsberichte über Corona in Verbindung mit Tieren gesammelt. Zusammengefasst liest sich das wie das Schwarzbuch der Geschichte. Menschen hier und dort haben eines gemeinsam: die Gleichgültigkeit und die materiellen Interessen. Die ganze Welt hat die Geißel der Pandemie erlebt und so viele sind daran gestorben. Die menschlichen Opfer sollten auch unvergessen bleiben. All das wäre wohl nicht passiert, wenn die Spezies Mensch nicht noch im Umgang mit tierischem leben in der Steinzeit verharren würde. Ein kluger Mann hat einmal gesagt: So wie ihr mit den Tieren umgeht, so macht ihr es auch mit Menschen! Der Zustand unserer Welt gibt diesen weisen Worten wohl recht. Keiner kann sich die Hände in Unschuld waschen, denn jeder ist verantwortlich für den Zustand unseres Planeten, auch die Politik, die auf diesem Ohr ganz besonders schlecht hört!

Gabriele Taubenhuber

Gilching

Bravo, Frau Baerbock, Sie haben es wieder mal dem ganz Großen gezeigt. Bei der Erklärung vor der Presse in Peking hat man gesehen, wie der chinesische Außenminister gezuckt hat und kleinlaut wurde, als Sie der Weltpresse Ihren Standpunkt mitteilten. Zu allen Ihren Forderungen sagte er Ja und Amen. Ist bei Ihren Freunden und Gesinnungsgenossen in Berlin sicher gut angekommen, Sie können sich auf die Schultern klopfen. Nichts dergleichen wird der Chinese tun, ja er hat sich sogar jede oberlehrerhafte Belehrung aus dem Westen mit deutlichen Worten und Gesten verbeten. Meint unsere Außenministerin denn, die Chinesen wüssten nicht, wie sehr wir von ihnen abhängig sind und wir darum betteln, uns ja nicht weitere Engpässe bei gewissen, von unserer Industrie benötigten Produkten zu bescheren. Wir haben es feststellen können, als der große chinesische (sic!) Tanker im Suezkanal wochenlang quer stand und nichts mehr in unseren Häfen ankam. Apropos Hafen: Was für ein schlechtes Timing in Berlin: Musste der (hoffentlich) vor dem Aus stehende Einkauf der Chinesen in den Hamburger Hafen ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt zur Sprache kommen, wenn heikle Gespräche in Peking stattfinden? Und was die Zusage der Chinesen wert ist, den Russen keine Waffen zu liefern, wurde parallel zu Baerbocks Aufenthalt offensichtlich. Denn der neue chinesische Verteidigungs-/Kriegsminister flog zu seinem russischen Amtskollegen, um die militärtechnischen Beziehungen zu vertiefen. Deutlicher geht’s wohl nicht! Und ein Drittes hat unsere Chefdiplomatin vergessen. Man kann seinem Gegenüber unangenehme Themen ansprechen, aber das tut man in sogenannten „vertraulichen“ Gesprächen und wirft sie ihm nicht in aller Öffentlichkeit an den Kopf, zumal wenn es sich um den Gastgeber handelt. Dass man nicht in allen Fragen einer Meinung war bzw. unterschiedliche Ansichten hat, deutet man anschließend vor der Presse an und jeder kann sich dann denken, was er will. Wir im Westen müssen endlich begreifen, dass nicht alle Welt nach unserer Pfeife tanzt. Unsere Werte sind – leider – nicht unbedingt auch die Werte anderer Länder und Kulturen.

Udo Acker

Grafing