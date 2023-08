Bayern geschröpft

Teilen

Strompreis-Streit spitzt sich zu; Titelseite, Georg Anastasiadis: Der neue Strom-Plan der Ampel ist ein Eigentor; Kommentar 16. August

Bayern soll mehr für Strom zahlen. Söder kocht – und das mit Recht. Ja, wir haben die wenigsten Windanlagen in Bayern, wir haben auch fast keinen Wind. Dafür haben wir die meisten Wasserkraftanlagen (4200 von insgesamt 7300 in ganz Deutschland). Das macht Sinn, wir haben halt Berge und wir haben die meisten Photovoltaik-Anlagen (27 % der deutschen PV-Fläche), was auch Sinn macht, wir haben halt mehr Sonnenschein. Das ist alles unwichtig. Wenn sich die Möglichkeit bietet, die Bayern zu schröpfen, dann nimmt man nur die Windkraft als rechenbare Größe. Ich weiß schon, warum die Bundesregierung keinen Bayern im Kabinett hat.

Monika Ball

Bergange

Strompreis-Streit spitzt sich zu; Titelseite 16. August

Und vor allem der letzte Satz: Für Bayern dürfte der Strom teurer werden. Bei allen berechtigten Sorgen um den Strompreis, auch und besonders für die (sehr viel Strom verbrauchende Industrie) hat man noch nie von der Möglichkeit gehört, dass Großverbraucher von Strom (der oft so hoch ist wie für eine mittlere Großstadt) überlegen den benötigten Strom über eigene Stromerzeugungsanlagen (Gas-Kraftwerke z.B.) selbst herzustellen. Wäre eine Investition wie alle anderen Anschaffungen die für die Produktion notwendig sind. Damit würde man den stromverteuernden Zusatzkosten wie Verteilernetzgelder, Umspannkosten, gesetzliche Abgaben etc. aus dem Weg gehen. Frage: Weswegen wird diese Möglichkeit von der Industrie nicht aufgegriffen, welche gesetzlichen Hürden stehen einer solchen Vorgehensweise entgegen?

Otto Böhm

Starnberg