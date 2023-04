Begrenzung der Migration

Georg Anastasiadis: Faeser wiederholt Merkels „Wir schaffen das“; Kommentar 8./9./10. April

Nancy Faeser wiederholt, wie Georg Anastasiadis richtig schreibt, Merkels „Wir schaffen das“. Das war 2015 schon falsch und ist jetzt nicht richtiger geworden. Vielmehr gilt, was unser damaliger Bundespräsidenten Joachim Gauck sagte, nämlich: „Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich.“ Seit 2015 nahm Deutschland über 3 Millionen Migranten auf. Mittlerweile sind die Erstaufnahmeeinrichtungen überfüllt, es fehlt an Wohnraum, Ärzten. Lehrern, Ausbildungsmöglichkeiten und die finanziellen Belastungen schießen durch die Decke. Für jeden sichtbar ist nunmehr die Grenze der Aufnahmefähigkeit erreicht. Das weiß natürlich auch Innenministerin Nancy Faeser und es wäre ihre Aufgabe, die Notbremse zu ziehen. Aber genau das will sie nicht, müsste sie doch ein Herzstück rot-grüner Politikillusionen, nämlich den Irrglauben an die unbegrenzten Aufnahmefähigkeit Deutschlands, beerdigen. Das will sich Frau Faeser im Hinblick auf ihre weit links stehende SPD- Basis in Hessen, wo sie im Herbst zur Ministerpräsidentin gewählt werden will, nicht antun. Deshalb übt sie sich in Realitäts- und Politikverweigerung. Sollen es doch die anderen richten, am besten die EU, eine Idee, die sich schon 2015 als illusionär erwies. Sollen doch wahlweise die Bundesländer oder die Kommunen den aus ihrer Sicht schwarzen Peter ziehen, Hauptsache nicht sie! Ein solches übles Spiel mag bis zu Hessenwahl am 8. Oktober funktionieren, aber kaum länger, da sonst die politische Stimmung in Deutschland zu kippen droht. Sollte es zu keiner massiven Begrenzung kommen, wird auch die Migrationspolitik in demselben politischen Chaos enden, wie derzeit die katastrophale Heizungspolitik der Ampel. Wahlen kann man so jedenfalls nicht gewinnen.

Ludwig Mailinger

Miesbach

Das Versagen der Politiker dieser Regierung geht bei den Verantwortlichen Reih um. Gerade hat die Innenministerin den Part der Realitätsverweigerung und ideologischer Blasen Dummheit übernommen. Sie hat nicht nur aus 2015 nichts gelernt, sie setzt dem Versagen noch die Krone auf. Nach jeder tödliche Attacke von Migranten, die meist schon der Polizei bekannt waren, viele davon seit Jahren nicht abgeschoben, vergießt die famose Innenministerin Krokodilstränen und fordert zügige Abschiebung , damit solche Taten nicht mehr statt finden. Zur Erinnerung: sie ist die Innenministerin und hat für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. Das ist ihre erste Pflicht. Und dann die Frechheit, die Nöte der Kommunen für die Unterbringung und Finanzierung herunter zu spielen. Da kommt dann die CDU ins Spiel: Denen fällt auch nur ein, die Zahlungen an die Kommunen zu verdoppeln. Wann begreifen Politiker in ihrem weltfremden Blasen endlich, dass immer der Steuerzahler die Mittel erwirtschaften muss, die sie großzügig verteilen und zum Fenster rauswerfen, egal auf welcher Ebene. Politik bedeutet bei der Ampel die Realität verweigern und der Ideologie folgen . Es wäre an der Zeit , endlich die Probleme zu lösen und nicht nur die Folgen zu finanzieren . Wie lange soll diese planlose Politik noch weiter gehen ?

Ernst C. Steinhilber

Landsham

Der Weckruf des Herrn Anastasiadis zum Osterfest ist ernüchternd! Unsere Parteien haben 2015 nicht nur eine Armutsmigration für Flüchtlinge geschaffen. Wie die Deutsche Bevölkerung stehen nach acht Jahren Menschlichkeit auch vor der Armutsgrenze. Die Aussage eines Arztes vom ärztlichen Notdienst vergesse ich nie. Er freute sich sichtbar das er mit uns Deutsch sprechen konnte und sagte, wenn nötig komme ich auch nachts, in diesem Quartal hatte ich 74 Asylanten und 34 gab es nur wirklich. Wir Wähler müssen uns wehren gegen das Nichtstun der Bundesinnenministerin, wenn wir überhaupt noch wählen können. Frau Merkel (CDU) hat alle ohne Kontrolle in unser Land gelassen. Herr Merz erzählt uns immer wieder, er wäre der Bundeskanzler, der alles richtig macht. Die Grünen wollen uns eiskalt duschen, vom Auto auf das Fahrrad zwingen und 65 % der Haushalte wegen der Heizung verschulden. Der Strom ist teuer und knapp, der letzte deutsche Auswanderer macht das Licht aus, wie in der DDR. Der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) muss seine Kampfhähne auseinander halten und unser Gesundheitswesen inklusive die Kliniken liegen am Boden. Der FDP-Chef Lindner verteidigt seinen Kassenbestand einsam und alleine und hofft bei der nächsten Wahl auf mehr als 5 % der Wähler.

Die CSU hätte uns in der Corona-Zeit bald mit den Mundwindeln erstickt und abends bei der ersten Dämmerung sofort ins Bett gesteckt. Der finanzielle Gewinn der Maske war zu verlockend. Die AfD ist eine Partei für den Osten und immer wieder tauchen in dieser Partei seltsame Gestalten auf. Die freien Wähler machen in Bayern gute Politik, das reicht aber nicht für ganz Deutschland. Die linke Partei, zeigt menschliche Gefühle, Danke! Das reicht leider nicht zum Bundeskanzler. Wie manche Politiker zu ihren Ministerposten kommen, wissen wir nicht, schön sein und redegewandt reicht nicht aus für diesen Job.

Helga Mielenz

Oberhaching