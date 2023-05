Beschämendes Gipfel-Ergebnis

Leserforum

Marc Beyer: Die Kommunen zahlen die Zeche; Politik 12. Mai

Das Ergebnis des Flüchtlingsgipfels ist verantwortungslos und beschämend. Mit Geld lässt sich das Problem nicht lösen. Vielmehr ist das Flüchtlingsgipfelergebnis ein Konjunkturprogramm für die rechten Parteiströmungen, und die etablierten Parteien betteln offensichtlich zunehmend Weimarer Verhältnisse herbei, bei denen seinerzeit das Land mehr und mehr unregierbar geworden ist. Den Kommunen bleibt nichts anders mehr übrig, als die Flüchtlinge nach Berlin zu fahren und dort im Regierungsviertel auszusetzen.

Franz-Xaver Thielmann

Feldkirchen-Westerham

In Anbetracht der Tatsache, dass der Flüchtlingszustrom unvermindert weitergehen wird, bringen uns die Ergebnisse aus dem Migrationsgipfel keinen echten Schritt weiter. Es wird weiterhin weder den tatsächlich Hilfsbedürftigen sinnvoll geholfen, noch schaffen wir es, die dringend benötigten Fachkräfte ins Land zu holen. Es funktioniert somit weder das Eine noch das Andere. Was will unsere Regierung eigentlich erreichen, was ist das politische Ziel für unser Land? Man hat den Eindruck, dass unsere rot-grüne Regierung das selber nicht so genau weiß. Dazu kommt, dass die fast schon ignorante Art, Herausforderungen zügig anzupacken, inzwischen geradezu provozierend wirkt – speziell auf unsere Kommunen. Faszit: Wenn die Oben aus ideologischer Verblendung (Unfähigkeit) ihren Kurs nicht ändern wollen und die Unten (Bürger und Kommunen) nicht mehr können, so birgt das gewaltigen sozialen Sprengstoff. Das Ganze könnte uns in spätestes fünf bis zehn Jahren regelrecht um die Ohren fliegen. Aber soweit kann Berlin wohl nicht denken. Es ist also höchste Zeit, die Flüchtlingspolitik von Grund auf und zukunftsfähig neu zu gestalten. Und das möglichst sofort.

Hannelore Grüning

Bad Wiessee