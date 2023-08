Billigste Fang-Parolen

Marc Beyer: Fatales Spiel mit dem Klischee; Kommentar, Ärger um Lehrer-Kampagne; Politik 4. August

Damit wird die Spaßpädagogik von der ehemaligen Grünen-Vorsitzenden aus Bayern, Theresa Schopper (* 1961 in Füssen) auf die Spitze getrieben: Aus dem Urlaub Zurückkehrende, für den eigenen Beruf demotivierte (junge) Menschen werden geradezu eingeladen, ihre Work-Life-Balance am Folgetag durch eine Bewerbung als Lehrkraft fortzusetzen. Damit wird mehr als ein beliebtes Klischee bedient: Es werden die im Dienst stehenden Lehrkräfte aller Schularten als Spaßbegleiter diskriminiert, ein ganzer Berufsstand mit Billigung der obersten Dienstfrau beleidigt.

„HURRAAA! – Mach, was Dir Spaß macht und werde Lehrer*in!“ – die von den Kampagne „The Länd“ bekannte Werbeagentur „Thjnk“ (Hamburg/Berlin) lacht sich ins Fäustchen über 250 000 Euro – ein echtes Schnäppchen, denn doppelt genäht, hält besser!

Als „gründlich missglückt“ bezeichnet der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider einer dpa-Meldung vom 3. August 2023 zufolge die Kampagne. Werbung darf sich nicht auf billigste Fang-Parolen beziehen und so tun, als könnte der Lehrerberuf „grün neu gedacht“ werden wie ein beliebiges IKEA- oder Audi-Produkt, oder wie vor Kurzem aus dem Musterländle in einfacher Sprache mal „The LÄND“ werden, was der Agentur Geld, der Stuttgarter Staatskanzlei aber nur landesweit Kopfschütteln eingebracht hat. Man darf gespannt sein, wie dort die Reaktionen des Koalitionspartners CDU ausfallen: Die Kampagne erweckt den Eindruck, als könne jeder, der keine Lust auf Arbeit hat, Lehrkraft werden – und das im Ländle, wo noch der Grundsatz gelten soll: Schaffe, schaffe, Häusle baue, Hund verkaufe, selber bella!

Den Vogel schießt allerdings ab ein „großes Lob aus Bayern von offizieller Stelle, dass wir eine richtig erfolgreiche und tolle Kampagne aufgestellt haben“ – so Resl Schoppers Sprecher (Schwäbische Zeitung vom 3. August) zur Frage: Faulheit als Lehramtsqualifikation?

Willi Eisele

Wolfratshausen