Was darf Satire?

Leserbriefe

Georg Anastasiadis: Fall Böhmermann: Ein Lehrstück; Kommentar, Angela Merkel und die Satirefreiheit; Medien 3. April

Ich bin ganz sicher keine Anhängerin der Bundeskanzlerin, aber was sich der Satiriker Böhmermann – dessen Auslassungen man mehr oder weniger gut finden kann – sich jetzt mit seiner Klage gegen Frau Merkel leistet, ist überflüssig wie ein Kropf. Wenn er nicht wahrhaben will, wo guter Geschmack endet und es unbedingt nötig hat, sich so zu profilieren und wieder ins Gespräch zu bringen, dann spricht das für sich! Noch ein Grund mehr, sich seine Sendungen nicht zuzumuten.

Herta Will

Bad Tölz

So ist’s Recht, Herr Böhmermann: In einem sicheren Land wie dem unsren die ohnehin schon völlig überlasteten Gerichte – notfalls bis zum Verfassungsgericht – zu beanspruchen. Mit persönlichen Lappalien und in der Hoffnung, ein wenig bekannter zu werden (ich persönlich hatte vor Ihrem Schmähgedicht nie von Ihnen gehört). Zeigen Sie, dass Sie ein ganzer Kerl sind: Fahren Sie in die Türkei und versuchen Sie einen Gesprächstermin mit Herrn Erdogan zu bekommen, in dem Sie ihm Ihre Gedanken näherbringen. Dann ziehe ich den Hut vor Ihnen.

Reinhold Gesser

Seehausen

Jan Böhmermann hat durchaus schon Geistreiches und Witziges in seiner Show hervorgebracht, was vor seinen Erdogan-Versen aber noch nicht zu allzu großer Bekanntheit geführt hatte. Sein Kalkül, sich durch äußerst zotige Verse über Erdogan, den immerhin eine Mehrheit der Türken in Deutschland gewählt hat, in das Zentrum der medialen Aufmerksamkeit zu rücken, hat damals so heftig funktioniert, dass er Polizeischutz benötigte. Infolgedessen verklagt er nunmehr Angela Merkel, weil er sich durch ihre Aussage, sein Schmähgedicht sei „bewusst verletzend“ gewesen, „filetiert und einem nervenkranken Despoten zum Tee serviert“ fühlt. Er folgt damit erneut der Erfolg versprechenden Methode, durch den Angriff auf einen mächtigen Gegner selbst zum medialen Mittelpunkt zu werden, wobei seine Bemerkung zu Erdogan wohl wiederum keine Beleidigung, sondern durch Meinungs- und Kunstfreiheit geschützte Satire darstellen soll. Wenn ich sagen würde, ich finde das Vorgehen Böhmermanns damals und jetzt total selbstüberheblich, wehleidig, wäre das vielleicht eine ungesetzliche Beleidigung, die ich natürlich keinesfalls beabsichtige. So wie vor Längerem eine Zeitschrift (erfolglos) argumentierte, die Veröffentlichung eines von ihr vollständig erfundenen Interviews mit Caroline von Monaco liege im öffentlichen Interesse und sei von der Meinungsfreiheit geschützt, ist auch Böhmermann über die Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit hinausgeschossen, ohne dies aber einsehen zu wollen. Es ist Aufgabe der Justiz, ihm klarzumachen, dass es sich nicht schon dadurch um schützenswerte Kunst und Satire handelt, weil sie von Jan Böhmermann stammt. Angela Merkels Aussage hat die Realität (in milder Form) richtig beschrieben, unabhängig von politischer Opportunität.

Wolfgang Gutermuth

München

Ich bin erschüttert, dass Herr Anastasiadis diesen unsäglichen Pseudokünstler Böhmermann noch in Schutz nimmt. Was der noch dazu mit Hilfe des ZDF in die Welt gebracht hat, ist abscheulich und auf keinen Fall Kunst. Man schämt sich, dass solche Fäkalsprache bei uns auch noch gerichtlich geschützt werden soll.

Peter N. Schmitz

Emmering

Es ist offensichtlich, dass es sich bei Jan Böhmermanns Klage gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel um eine raffinierte Selbstvermarktungsstrategie handelt, um im Gespräch zu bleiben. Bekanntlich richtet sich die Klage gegen die Kanzlerin gegen ihre öffentlich geäußerte Meinung, dass das Schmähgedicht Jan Böhmermanns gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan „bewusst verletzend“ sei. Böhmermann fühlt sich wiederum dadurch verletzt bzw. in seiner Ehre gekränkt. Bemerkenswert ist, dass ein Satiriker und Fernsehmoderator, der im Austeilen keine Hemmungen hat, bei einer diplomatischen Meinungsäußerung der Kanzlerin vorgibt, sich gekränkt zu fühlen. Seine Dreistigkeit (Chuzpe) treibt er auf die Spitze, indem er beabsichtigt, gerichtlich feststellen zu lassen, dass die Einschätzung Merkels rechtswidrig gewesen sei. Ich sage ihm eine Schlappe voraus.

Gerd Gartz

Oberhaching







Wenn die Würde eines Menschen nach dem Grundgesetz unserer Bundesrepublik unantastbar ist, dann sind Worte wie „Ziegenficker“ und einige weitere Verse des Schmähgedichts von Jan Böhmermann eine dem Grundgesetz widersprechende und „bewusst verletzende“ Aussage. Man kann Frau Merkel nur dafür danken, dass sie den Mut hatte, ihre persönliche Meinung auch öffentlich zu machen, selbst wenn damit die sog. Neutralitätspflicht des Staates nicht eingehalten wurde, weshalb auch umgehend eine Entschuldigung von Frau Merkel erfolgte. Jetzt nach drei Jahren erneut Klage einzureichen, um die „Rechtswidrigkeit“ der damaligen Aussage von Frau Merkel prüfen zu lassen, zeigt, wie unfähig der Kläger ist, seine schmutzigen und menschenverachtenden Verse als geistigen Unrat einzusehen. Sie sind und bleiben widerliche Fäkalausdrücke, die man keineswegs mehr als erlaubte Satire bezeichnen kann, sondern nur als verbotene Schmähschrift eines charakterlich noch immer unfertigen (pubertären) Journalisten, für den jede Schweinerei satirefreie Kunst ist. Hier wird selbst die so vehement gerühmte und geschützte Pressefreiheit von ihrem glorienumrankten Sockel geholt und mit in den Schmutz gezogen. Meines Erachtens wäre es angebracht, das Schmähgedicht im vollen Wortlaut erneut zu veröffentlichen, um aufzuzeigen, dass Herr Böhmermann eine Schande für den deutschen Journalismus ist und es wohl auch bleiben will.

Peter Pfirstinger

Haar