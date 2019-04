Britanniens ständige Rumeiern

Leserbrief

Mike Schier: Mays gefährliche Europawahl; Kommentar 12. April

Es hätte so ein schöner Freitag werden können, für viele Engländer und auch für sehr viele Europäer, aber wieder nix. Die Engländer hätten ihre Fenster aufmachen können um den angestauten Europa-Mief loszuwerden um sich dann den süßlichen Duft der Freiheit, wieder Herr im eigenen Land zu sein, zu gönnen. Und wir anderen Europäer hätten endlich die stets nur auf ihren Vorteil bedachten Engländer los. Die Engländer haben noch nie das Europäische WIR - Gefühl gelebt. Sie wollen nun die Scheidung nach dem Grundsatz, alles Angenehme soll so bleiben und alles Negative wollen sie loswerden. Da helfen auch keine weiteren Verhandlungen. Die EU wird nur erpressbar, wenn sie danach trachten, die Engländer unbedingt in der EU zu halten. Drei Jahre waren Zeit genug, für beide Seiten, eine einvernehmliche Lösung zu finden, wenn man nur wollte. Ein Ausscheiden ohne Vertrag ist nun immer noch die bessere Lösung, da dann in der Folgezeit die praktikablen Vorschläge von selber kommen und Prinzipienreiter keine Chance mehr bekommen. Veränderungen wird es immer geben, ob mit oder auch ohne Vertrag und Geld wird es so oder so kosten. Die Wirtschaft wird sehr schnell auf Veränderungen reagieren und die Menschen werden sich diesen stellen müssen. England wird nicht untergehen und auch nicht zerbrechen.

Ein klarer Schnitt würde für uns Europäer eher zu ertragen sein wie dieses ständige Rumeiern. Man vertut jetzt nur unnötig Zeit, um das Richtige zu tun. Mit den Engländern wird das nichts mehr, das Vertrauen ist weg. Dass es nun bis zum 31.10.2019 zu einer Einigung kommen könnte, glauben nur noch Träumer. Dass unsere Kanzlerin den Engländern einen noch längeren Zeitraum zugestehen möchte, kann einem schon nicht mehr wundern, sie hofft wohl auf die Vergesslichkeit der Engländer oder der Europäer. Man möchte ihr nur noch zurufen: Angie lass es gut sein, bleib einfach zu Hause.

Reinhard Ischen

Siegertsbrunn