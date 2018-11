Unsägliche Arbeitsverbote

Leserbrief

Mike Schier:Ein guter erster Schritt;Kommentar 21. November

Als Helfer leide ich mit unter den unsäglichen Arbeitsverboten. CSU-Politiker in München wie lokal ignorieren sämtliche Argumente, Proteste und Petitionen. Der menschliche und wirtschaftliche Schaden ist groß. Es ist psychische Folter, junge, kräftige Männer seit über eineinhalb Jahren zum Nichtstun zu zwingen. Weitere Ghettobildung in Deutschland ist programmiert. Der Nutzen bereits besuchter Sprachkurse verpufft, wenn keine Gelegenheit zur Anwendung gegeben ist.

Durch die erzwungene Vollalimentierung können die jungen Leute keine Erfahrungen mit den Lebenshaltungskosten in Deutschland machen. Steuermittel werden sinnlos verschwendet. Wie kann ein- und dieselbe Partei sich hier so gebärden, während Seehofer und Dobrindt in Berlin für den Migrationspakt werben?

Johannes Appelshoffer

Moosinning