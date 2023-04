Debatte um Atomenergie

Georg Anastasiadis: Wenn Unvernunft zur Dummheit wird; Kommentar 12. April, Atomkraft? Ja, bitte!; Leserforum 13. April

Es ist schon ein starkes Stück, dass ausgerechnet Klimaminister Habeck auf einmal den Weiterbetrieb von Atommeilern „in der Ukraine in Ordnung in findet“ mit der seltsamen Begründung, „die Dinger“ seien schließlich gebaut und liefen sicher. Während das schon für die Bauten mit stark veralteter Technologie kaum gilt, für den Betrieb in einem Kriegsgebiet gilt das bestimmt nicht.

Habecks Grüne haben letztlich mittels Ihrer Verbreitung der „deutschen Angst“ vor dem Atomstrom, einen Pyrrhus Sieg errungen. Dieser ist umso grotesker weil die für den Klimaschutz dringend notwendige Dekarbonisierung der Atmosphäre, durch die Wiederinbetriebnahme von Kohlenminen, wahre CO2-Dreckschleudern, deutschlandweit kontrakariert wird.

Während Deutschland die weitentwickelte Atomstromkompetenz aufgibt, wird weltweit an deren Weiterentwicklung gearbeitet. Dies gilt beispielsweise für Schweden und Finnland, Länder, die jahrzehntelang Atomstrom abgelehnt haben, aber auch für Japan, trotz der Fukushima Katastrophe, die Kanzlerin Merkel zum panischen, kurzfristigen Abschalten deutscher Kernkraftwerke veranlasste. Der Bedarf an Elektrostrom wird sich weiter erhöhen. Wo sonst sollte der Ersatz für fossile Brennstoffe wie Benzin für die bald zahlreichen Elektroautos und der vielen anderen Stromverbraucher her kommen wenn nicht aus der Kernenergie?

Peter Hütz

Krailling

Mit Interesse habe ich die Leserbriefe zur Abschaltung der verbleibenden AKW und zur Klimapolitik unserer Regierung gelesen. Die Forderung eines Leserbriefschreibers, die Opposition solle gegen die Ampel-Regierung endlich einen Misstrauensantrag stellen, halte ich (leider) für Utopie. Genauso wird die Forderung, endlich gegen die wahnwitzige Klimapolitik auf die Straße zu gehen, ein frommer Wunsch sein. Wir sind nicht in Frankreich und die Bürger in unserem Land schimpfen nur innerhalb der Familie und Bekanntenkreis und das war´s dann mit dem politischen Ungehorsam. Das wissen unsere Polit-Ideologen und können deshalb jede Woche einen neuen Beschluss fassen, der der Weltrettung dienen soll und dabei dem Bürger weiter das Geld aus der Tasche zieht.

Ich habe deshalb beschlossen, mich der Situation zu beugen, und beabsichtige, mir ein E-Auto inklusive Wallbox zu kaufen, mein Haus aus dem Baujahr 1990 energetisch zu sanieren, die Öl-Heizung gegen eine Wärmepumpe zu tauschen und eine PV-Anlage zu installieren. Grob überschlagen kostet mich der „Spaß“ ca. 180 000 bis 200 000 Euro.

Vorher muss ich allerdings noch Lotto spielen und hoffen. Da das vielen so gehen wird, dürfte sich vor der Lotto-Annahmestelle eine lange Schlange bilden. Zur Bank brauche ich als 70-jähriger nicht gehen. Bleibt am Schluss zu hoffen, dass ich gesund alt werde, weil eine Pflegekraft geschweige denn ein Pflegeheim ist dann nicht mehr drin.

Rudolf Proschko

Zolling

Frage an all die Atomkraftbefürworter, die ihre Überzeugung im oben genannten Forum ausgedrückt haben: Habe ich die Information versäumt, dass ein sicheres Endlager für die nicht mehr aufzubereitenden Brennstäbe bereitsteht, die noch über 50 000 Jahre gefährliche Radioaktivität ausstrahlen? Meines Wissens wird zurzeit gesucht und niemand will die Dinger haben. Jeder wehrt sich und es wird jahrelangen politischen Streit und sehr lange juristische Auseinandersetzungen geben, bis die ach so sauberen Hinterlassenschaften nach menschlichem Ermessen, das ja bekannterweise auch Irrtümer einschließt, sicher entsorgt sind. Ich warte auf Ihre Antworten!



Hans-Georg Lanig



Karlsfeld