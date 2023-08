Debatte um Freiheit

Steinmeier: Wehrhaft gegen AfD; Titelseite, Klaus Rimpel: Mehr als ein Ideologieprojekt; Kommentar 11. August

Offensichtlich bewirken die bisherigen politischen Reden und Darstellungen, mit denen versucht wird, eine gegensätzliche Haltung zur AfD deutlich zu machen, meist das Gegenteil. Was spricht denn dagegen, wenn die eigene Politik mit beweisbaren Gegenargumenten erläutert wird? Die Inklusionsdebatte mag ein geeignetes Beispiel sein. Was steht dagegen zu erläutern, dass die Eingliederung von Behinderten in die Regelschule schon deshalb anzustreben ist, weil dann von den Kultusbehörden auch mehr Lehrpersonalstunden für die betreffenden Regelschulklassen zur Verfügung zu stellen sind, insbesondere für die notwendige Betreuung der Behinderten? Dabei dürfte es unstrittig sein, dass das vorgeschlagene Gegenargument nur dann wirksam ist, wenn von der Politik in der Realität nicht zum Nachteil der Behinderten Kosten gespart werden.

Ludwig und Jana Degenhart

Freyung

In seiner Festrede zum Verfassungskonvent hat unser Bundespräsident die Frauen und Männer gewürdigt, welche die Grundlage schafften für unser demokratisches Grundgesetz. Wo nach dem Zusammenbruch unseres zerbombten Vaterlands und dem Untergang der Menschen verachtenden Nazi-Diktatur wieder ein Neuanfang unter friedlichen Voraussetzungen möglich war.

Unser Freiheit liebendes Volk hat unter Einsatz seiner Schaffenskraft die Trümmer der Städte in Glanz und Gloria verwandelt.

Bestimmt ist im sozialen Bereich manches noch der schnellen Entwicklung anzupassen, so dass eine Schicht der Bevölkerung hinterher hinkt. Man soll auch nicht Übersehen was zusätzlich die demokratischen Länder Westeuropas geleistet haben und noch leisten, indem sie sich für die Flüchtlingsströme einsetzen, die östliche diktatorische Herrscher durch Krieg und Habsucht ausgelöst haben. Daher ist es mir unverständlich, wie leichtfertig ein Teil unseres Volkes diesen Hetzparolen nachläuft und dadurch seine Freiheit aufs Spiel setzt.

Wir brauchen eine starke Völkergemeinschaft in Europa unter Anlehnung an die Nato und mit einheitlicher Währung und keine Aufspaltung der verschiedenen Länder. Wo sich dann Putin und sein Glaubensgefährte Kyrill I. bedienen können. Das hat uns Putins Angriffskriegs auf die Ukraine wieder klar vorgeführt. Wie die Geschichte lehrt, bedient sich Putin der Nazimethoden, wo Recht und Freiheit keinen Platz haben. Den dass hirnlose Geschrei der Rechts-Imperialisten in unserm Land trägt bestimmt nicht zum Wohlstand und Fortschritt unseres Volkes bei.

Josef Fenninger senior

Weibhausen