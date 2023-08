Der Fall Aiwanger

Georg Anastasiadis: Der böse Fall Aiwanger; Kommentar, Mike Schier, Sebastian Horsch, Georg Anastasiadis und Günter Hiel: Das Flugblatt, der Bruder – und viele Fragen; Im Blickpunkt, Jugendsünden; Leserforum 28. August

Der Antisemitismus hat Deutschland zerstört. Und wieder wirkt dieser widerliche Antisemitismus zerstörerisch. Diesmal in Bayern. Neben den vielen offenen Fragen stellt sich auch die Frage, wer nach 35 Jahren das Aiwanger-Pamphlet öffentlich gemacht hat.

Christoph Hütt

Unterhaching

Man kann mit Sicherheit herausfinden, warum vor 35 Jahren so ein Mist geschrieben wurde. Aber, lasse ich diesen Vorfall, die Dummheit der Jugend durchaus gelten. Da gefällt man sich in Verbalradikalismus und anderem. Ein anderer Punkt ist für mich der aktuelle Bezug. Wer hat einen Giftschrank mit solchen Angriffsmöglichkeiten gegen den politischen Gegner? Wer hat die Macht, solche Sachen auszugraben? Wer ist in der Lage, Spezies in der Medienwelt mit solchen Informationen zu füttern? Wer kann eine Zeitung zu solch einem Timing inspirieren? Dieser Skandal ist organisiert, ich denke, das liegt nahe. Wäre sehr interessant, die Organisatoren zu erfahren (hoffe es kommt raus), die Hintermänner. Wer hat das losgetreten?

Rainer Prosik

Hattenhofen

Hubert Aiwanger, scheint in seiner Jugend ein unbedachter Gaudi- Bursch gewesen zu sein und es lässt sich leicht vorstellen, dass er mit Hitlerbärtchen seine schulische Umwelt zwischendurch kokettierte. Über Spätfolgen einer eventuellen politischen Karriere gegenüber; kein durchdachtes Gedankengut pflegte. Ei, ei, ei –du grünes parteipolitisches Ei von einem Damoklesschwert. Gewiss, gewiss, Aiwanger hat sich in seiner sprachlichen politischen Popularität gesonnt. Ihn aber aufgrund seiner Jugendsünde (Pamphlet in der Schultasche) politisch zu exkommunizieren. Räumen wir ihm die zweite Chance ein, indem er sich zukünftig überlegt, was er sprachlich in die Welt setzt.

Erwin Schaller

Hebertshausen

Aiwangers Unglaubwürdigkeit: Das Hitler-Schnurrbärtchen, abgebildet im Münchner Merkurs, hat ihn eindeutig entlarvt, welche Gesinnung dieser hat. Ich glaube, dass die beiden Brüder gemeinsam die Ausarbeitung des Pamphlets vorgenommen haben, den ein Einziger kann gar nicht soviel Gemeinheiten in sich tragen. Wenn Politiker ihre Schandtaten nicht preisgeben wollen, flüchten sie in den obligatorischen Satz: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich bin neugierig, welche Winkelzüge H. A. hat, um seine Haut retten zu können.

Bernhard Glaser

München

Es ist schon eigenartig und typisch deutsch, dass es genau zum Zeitpunkt der möglichen Stimmabgabe zur Landtagswahl eine Medieninszenierung gegen Aiwanger stattfindet. Von den Namen der Inszenierer schreibt keiner. Weil Herr Aiwanger bereits seit Wochen immer mehr Zuspruch von den enttäuschten Wählern der anderen Parteien erhalten hat, greift man ihn mit einem Flugblatt an, welches vor 35 Jahren von seinem älteren Bruder verfasst wurde. Den Medien ist es scheinbar lieber, sich mit solchen Jugendaktivitäten der 80er Jahre zu beschäftigen, als mit den wichtigen Themen zur Landespolitik in Bayern, wo Aiwanger als Wirtschaftsminister erfolgreich tätig ist. Das ist für eine Landtagswahl wichtig. Das muss auch Herr Söder begreifen. Die Gegner von Aiwanger haben nasse Füße bekommen und greifen nun zum Mittel der Diffamierung und Hetze. Nicht Aiwanger beschmutzt Bayern, sondern diejenigen, die von Sachthemen Abstand nehmen und trotzdem gewählt werden wollen. Darin liegt der Schaden für Bayern mit Polemik und Mutmaßungen Wahlkampf zu betreiben.

Peter Speckmaier

Hohenlinden

Wie armselig und ratlos muss die SPD sein, wenn die einzige Möglichkeit eventuell, im Wahlkampf zu punkten, nicht die Parteiarbeit, sondern die Verleumdung von Kollegen einer anderen Partei ist. Noch unverständlicher ist, dass sich die Presse vor den Karren spannen lässt und somit eine Person, die absolut integer ist, was die Werte unseres Landes betrifft, hilft zu verleumden. Das ganze Geschehnis war vor circa 40 Jahren (wer hat danach so intensiv gesucht?) und somit in der Jugendzeit. In heutiger Zeit gelten die Personen in dem Alter als nicht schuldfähig. Seit dieser Zeit hat sich die Person Hubert Aiwanger nichts aber auch gar nichts zu Schulden kommen lassen (was man von so manch anderen Politikern nicht behaupten kann). Wenn jeder in sich geht, wird er Erlebnisse finden, die nach heutigen Regeln und Maßstäbe nicht mehr tragbar sind, aber einfach zur persönlichen Entwicklung der Personen gehörten.

Josef Schulz

Olching

Ganz unabhängig davon, wie viel Hubert Aiwanger mit diesem unsäglichen Flugblatt zu tun hat, fällt doch Folgendes auf: Da hat also ein ehemaliger Lehrer ein antisemitisches Flugblatt 35 Jahre in seiner Schublade aufbewahrt, um es sechs Wochen vor der Landtagswahl 2023 publik zu machen. Hubert Aiwanger sitzt seit 2008 im Bayerischen Landtag, seit 2018 ist er Minister. Man hätte die Vorwürfe also längst an die Öffentlichkeit bringen können. Aber da war das nicht so wichtig? Eine Jugendsünde? Zumindest der Zeitpunkt der Veröffentlichung hat ein Gschmäckle!

Bettina Walter

München

Was doch als erstes eine Frage aufwirft, warum veröffentlicht eine „SZ“ diesen Vorgang erst jetzt? Erstaunlich ist auch immer wieder, dass Politiker, siehe Söder, Scheuer und andere bei der Debatte mit der 2. Stammstrecke, bei der Maskenaffäre usw. auch eklatante Erinnerungslücken kundtaten. Wie war das mit Erinnerungslücken von Herrn Steinmeier und Herrn Gabriel hinsichtlich ihrer Russlandpolitik? Tausende sterben auf beiden Seiten. Erinnerungslücken zu haben, scheint so richtig Mode zu sein. Dass ein Flugblatt eklig ist, ist wohl auch nicht der richtige Ausdruck. Eine verbale Überspitzung trägt auch nicht gerade zur Einschätzung der Lage bei. Was Herr Aiwanger auf der Demo in Erding, unterstützt von Frau Gruber, mit großem Applaus von sich gegeben hat, wie A... offen und Demokratie zurückholen, waren nicht die intelligentesten Äußerungen. Waren aber doch viel Zustimmung wert. Vergessen hat man auch gerne, wie seine Impfweigerung Nachahmer, wie einen Herrn Kimmich und andere gefunden hat und so viele verunsichert haben und letztendlich auch Opfer gefunden hat. Ganz abgesehen davon, dass der finanzielle Aufwand an Überzeugungsaufwand den Steuerzahler dadurch zusätzlich belastet hat. Was aber auch nicht geht, dass sich jetzt viele empören, Grabgesänge auf die Demokratie anstimmen und es nicht abwarten können, wie sich alles aufklärt oder aufgeklärt wird. Sind solche Themen, verbalen Ausraster, vielleicht genannt, 35 Jahre zurückliegend, Jugendsünden oder nicht? Gibt es darauf eine schlüssige Antwort?

Hans Aubner

München

Diesen Brief zu lesen ist schlimm und die Leserin schämt sich für den Urheber des Briefes. Ein junger Mensch hat diesen Brief geschrieben aus welcher Motivation heraus? Man weiß es nicht. Es sind 35 Jahre vergangen und nun kommen diese Zeilen ans Licht der Öffentlichkeit. Die einzige Straftat, die nicht verjährt, ist Mord. Sind diese Zeilen einem Mord gleichzusetzen? Ich finde nicht. Lassen wir die Kirche im Dorf stehen und hören auf hier nach 35 Jahren richten zu wollen.

Michaela Heinz

Gröbenzell

Wenn die „SZ“ den Schultascheninhalt Aiwangers vor 35 Jahren kennt, wie lange schon? Warum verrät sie uns das erst jetzt? Dieses Wissen vor der letzten Landtagswahl benutzt hätte Bayern vor Aiwanger geschützt.

Hagen Dietzsch

Langenbach

Es ist schon beschämend, wenn man sieht, wie alle möglichen Medien, Parteien und Leute sich über Hubert Aiwanger brüskieren. Aber sind wir mal ehrlich. Das Ganze liegt Jahre zurück und kann man da, selbst wenn es so gewesen sein sollte (was er natürlich hätte zugeben müssen), muss man deswegen auch heute noch die gleiche Meinung vertreten? Aber so kann man natürlich auch Wahlen beeinflussen.

Kurt Schlereth

Erding

Ich möchte Herrn Einmeier schon fragen, ob er ernsthaft davon ausgeht, dass es derart menschenverachtende schriftliche Äußerungen wie die von den Brüdern Aiwanger in der Jugend anderer Menschen (außer vielleicht in sehr vereinzelten Ausnahmefällen) auch gegeben hat? Was für ein trauriges Menschenbild wäre das!

Cora Neuhaus

Holzkirchen

Das unselige Flugblatt: Ich bin mehr als abgestoßen von dem Flugblatt des Oberstufenschülers Hubert Aiwanger! Anstatt Rückgrat zu zeigen und als stellvertretender Ministerpräsident zurückzutreten, beruft er sich auf Erinnerungslücken. 60 Jahre bin ich aus der Mittelschule und kann mich an alles, was sich an positiven und negativen Dingen ereignete, erinnern. Sein damaliges junges Alter entschuldigt so etwas mitnichten, heute wollen 16-Jährige schon das Wahlrecht. Von Herrn Aiwanger bin ich mehr als angewidert und enttäuscht und hoffe, dass er weiß, was zu tun ist, um Schaden vom Ansehen Bayerns abzuwenden.

Christa Schliederer

(76) Garmisch-Partenkirchen

Wenn ich dieses Schreiben, soweit es öffentlich wurde, lese, frage ich mich, was ist denn das für ein Gymnasium gewesen, das einen solchen Vorgang produziert hat? Da fehlt’s, wie man in Bayern sagt, ja vom Boa weg. Wir sind in den 50er- und 60er-Jahren zur Schule gegangen. Eine solche unglaubliche Ansammlung von unsäglichen Äußerungen hätte in unserer Schule zu einem sofortigen Rauswurf der Verfasser geführt. Was mich allerdings auch interessieren würde, ist: Woher kommt diese Information zu diesem Zeitpunkt? Welche Absicht ist hiermit verbunden? Und ist dieses Pamphlet der Presse nicht schon längst bekannt? Was würden wir einem Jugendlichen im angestrebten Wahlalter von 16 Jahren heute dazu sagen?

Hans + Anna Maria Sahlmüller

Freising

Nach 35 Jahren hat man sich plötzlich daran erinnert, dass ein Schüler Aiwanger ein ganz fürchterliches Flugblatt in seiner Klasse geschrieben haben soll. Wenn das stimmen sollte, dann ist das absolut katastrophal!

Aber braucht man dazu unbedingt 35 Jahre, um das zu erkennen, und noch dazu einige Wochen vor einer Wahl? Da gibt es ein sehr gutes Sprichwort: Feind – Todfeind -– Parteifreund! Gibt es denn für die Parteien keine guten Argumente mehr, um eine Wahl zu gewinnen?

Lissy Putz

München

Da mag Herr Einmeier Recht haben, wenn er von Jugendsünden bezüglich des stellvertretenden Ministerpräsidenten Bayerns Aiwanger und seines Bruders spricht. Das ekelerregende und menschenverachtende Flugblatt bekommt eine andere Sichtweise, wenn selbiger Politiker im Jahr 2023 von zurückholen der Demokratie spricht. Diesbezüglich Kritik zu äußern ist in einer Demokratie absolut notwendig. Wenn Herr Einmeier in seinem Versteher-Leserbrief Worte wie Ehrlichkeit, Charaktereigenschaften zur Verteidigung Aiwangers benutzt, dann ist das doch sehr verwunderlich. Natürlich wird der charakterstarke Aiwanger nicht zurücktreten.

Ben Possemis

Raisting

Diese Nachricht über die Vergangenheit Aiwangers ist ja eine böse Überraschung für die Freien Wähler und deren Anhängerschaft. Ob Aiwanger diese Hetzschrift verfasst hat, muss sich erst noch erweisen. Zumindest, das von ihnen veröffentlichte Bild zeigt leider, wes Geistes Kind Aiwanger war oder eventuell auch noch ist.

Dr. med. dent. Andreas Geiger

Fischbachau

Es sei mir erlaubt, daran zu Zweifeln das der Bruder von Herrn Aiwanger das Flugblatt verfasst haben soll. Mir fehlt da eine eidesstattliche Erklärung vom Bruder, sonst stimmt hier etwas nicht. Über den üblen Inhalt des Flugblatts ist schon vieles gesagt worden. Ich hoffe nur, dass die „SZ“ hier gründlich recherchiert hat, um nicht als Wahlbeeinflusser oder Wahleinflüssterer da zu stehen.

Detlef Schad

München

Ich bin kein Freund von Hubert Aiwanger, habe auch noch nie seine Partei gewählt, ja mir ist der Politiker Aiwanger einfach nicht sympathisch. Dennoch halte ich es für boden- und schamlos, ihm die Eignung und Berechtigung abzusprechen wegen einer verwerflichen Jugendsünde, nämlich ein antisemitisches Pamphlet verteilt oder gar verfasst zu haben, was furchtbar und zu verurteilen ist. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass er, soweit bekannt, in Jahrzehnten nie eine antisemitische Äußerung getan noch dafür Sympathie gezeigt hat, eher das Gegenteil. Doch wir haben ja Wahlkampf. Ich glaube da nicht, dass nur das Gewissen die Urheber dieser Kampagne dazu bewogen hat. Deshalb halte ich sie nicht für Ehrenmänner. Sollte das der neue Wahlkampfstil sein, dann Gnade uns Gott!

Dr. Gottfried Noske

Wolfratshausen

Herrn Aiwanger wird eigentlich zur Last gelegt, dass er auf der Erdinger Heiz-Demonstration von einer Fassadendemokratie gesprochen hat. Statt ihn zu widerlegen, versucht die SZ und Rot/Grün Aiwanger mit der Antisemitismuskeule politisch tot zu schlagen. Das sagt auch der deutsch-jüdische Historiker Michael Wolffsohn in der „Bild“, er spricht von „politischer Vernichtung“. Weder verteidigen die Ankläger den Semitismus noch ist die Motivation des Pamphlets vor 30 Jahren ein Werk des Antisemitismus. Diese Begriffe werden für bestimmte Zwecke instrumentalisiert. In 40 Jahren mit politischer Aktivität habe ich Gott sei Dank noch nie einen Antisemiten getroffen, auch nicht in der AfD, aber jede Menge von Antidemokraten in praktisch allen Parteien. Für mich ist das das größere Problem. Insofern stimme ich Herrn Aiwanger zu und schließe mich Herrn Wolffsohn an.

Dr. Wolfgang Doster

Erding

Interessant, dass die Flugblatt-Story um Aiwanger pünktlich vor der Wahl publik gemacht wird. Ich gehe davon aus, dass diese Sache schon lange bekannt war, und man nur auf den passenden Moment gewartet hat, das auch zu veröffentlichen. Feststellen möchte ich, dass ich absolut nicht antijüdisch eingestellt bin. Auch in meiner Familie gab es Verfolgung durch Nazis. Mein Großvater war Polizist. Als praktizierender Katholik in Polizeiuniform hatten er und seine Kinder unter der Naziherrschaft zu leiden. Das ging so weit, dass er seine Uniform nicht mehr zum Kirchgang tragen durfte, da diese dadurch „entweiht“ wurde. Ein Sohn studierte Theologie und wurde gezwungen, das Studium abzubrechen. Bemerken möchte ich noch, dass das Thema Naziherrschaft offenbar zu meiner Schulzeit nicht im Lehrplan stand. Das wurde in der Schule totgeschwiegen. In Gesprächen mit meinen Eltern erfuhr ich davon. Außerdem habe ich mir über entsprechende Literatur viel an Wissen angelesen.

Elisabeth Hörle

Bad Wiessee

Die CSU, Söder wollte mit den Freien Wählern im gegenseitigem Einvernehmen regieren. Ein Flugblatt aus der Jugendzeit von Aiwanger stellt dieses Einvernehmen infrage. Trotz allem, diesem Ungemach ist größte Vorsicht geboten. Eine voreilige, komplette Vorverurteilung der Freien Wähler, sprich Aiwanger in Szene zu setzen kann für die CSU brandgefährlich werden. Wenn Söder den Freien Wählern den Krempel hinschmeißt, sich den Grünen bei einer nächsten Regierung zuwendet, wir er den Nachruf eines Verräters einfahren. Der jugendliche Hubert Aiwanger hat sicherlich den ein oder anderen Fehler produziert. Ohne Frage. Interessant wäre es schon, welche Personen, welche Medien anonym mit dem Aiwanger Flugblatt versorgt haben. Die SZ hat den Vorgang Aiwanger-Flugblatt veröffentlicht. Den oder die Informanten natürlich nicht. Wer könnte der anonyme Informat sein? Da drängen sich der Fantasie viele Möglichkeiten auf. Haben die anonymen Zuträger zum Aiwanger-Flug- blatt nicht das Kreuz, den Mut, den Charakter öffentlich Ihre Namen zu nennen. Diese Feigheit der gespaltenen Zungen, anonym jemand in die Pfanne zu hauen, ist genauso schlimm wie das Aiwanger-Flugblatt.

Josef Reischl

Schönau

Söders Vorbild Franz Josef Strauß wollte als Schüler Flugblätter der NSDAP verteilen. Sein Vater hatte seine Metzgerei nahe des Schellingssalons, in dem Hitler und Oskar Maria Graf verkehrten, sowie seine Metzgerei gegenüber dem Fotoshop von Hitlers Hoffotografen Hoffmann gelegen war, der sich da schon mal eine Leberkässemmel nebst seiner Assistentin Eva Braun oder anderer NS-Kameraden abholte. Man würde heute von einem schlechten sozialen Umfeld mit ungewisser oder eben fast gewisser Sozialprognose sprechen. Als der kleine Franzl daher mal Flugblätter der NSDAP verteilen wollte, setzte es seitens seines katholischen Vaters eine gehörige bayerische Watschn und es wurde klargestellt, dass Franzl sich von solch gottlosen, nihilistischen und brutalen Leuten, die genauso schlimm wie die Kommunisten seien, fernzuhalten habe. Das scheint gewirkt zu haben. Vielleicht sollte der Söder dem Hupsi auch eine gehörige bayerische Watschn verpassen. Auch sollte man sehen, dass die Strauß-CSU samt Schülerunion oder bei RCDS damals noch recht inklusiv und divers nach rechts hin waren und genug Altnazis, Rechtsradikale, Stahlhelmflügel unter ihrem Dach hatten, weswegen rechts der demokratische CSU eben dann auch deswegen nichts entstand, da die damals sozusagen all-inclusive war. Und Strauß veröffentlichte auch im Deutschlandmagazin des Altnazis Kurt Ziesel, das damals in Schulen verteilt wurde. Auch hatte FJS noch so Sprüche: Ein Volk, das diese Aufbauleistung vollbracht hat, muss sich nichts mehr über seine Vergangenheit anhören müssen.

Und Willy Brandt und Herbert Wehner galten da noch als Landesverräter. Also: Nicht immer den Splitter im Auge des anderen suchen! Und während man wegen Stoppt-Strauß-Plaketten von der Schule geschmissen wurde, so für Auschwitzflugblätter scheinbar nicht.

Ralf Ostner

Murnau

Bisher dachte ich, in unserem Rechtsstaat gilt solange die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil eindeutig bewiesen ist. Was die „Süddeutsche Zeitung“ am Wochenende jedoch mit Herrn Aiwanger und dessen nur mutmaßlicher Urheberschaft eines zweifellos durch und durch geschmacklosen Flugblattes veranstaltet hat, ist purer Verdachts- und Kampagnen-Journalismus, gipfelnd in einer Vorverurteilung auf der Basis ungeprüfter Aussagen anonymer Informanten, vager Verdächtigungen und vorschneller Rückschlüsse.

Das ist journalistisch und menschlich niederträchtig, üble Verleumdung und Rufmord, einzig in der Absicht, diesen Menschen gesellschaftlich und politisch quasi hinzurichten. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig und das Ziel ist klar: Man will einen politisch unbequemen Konkurrenten und potenziellen Wahlgewinner ausschalten. Die „SZ“ hat sich damit endgültig aus dem Kreis des seriösen Journalismus verabschiedet.

Der hypermoralisierende Empörungsreflex von Rot-Grün mit Rücktrittsforderungen usw. war absehbar und gehört zu deren Selbstverständnis. Aber Ministerpräsident Söder zeigt einmal mehr seinen populistischen und opportunistischen Charakter, indem er in den medialen Chor aus Vorverurteilung und vagen Verdächtigungen einstimmte, anstatt den Mumm zu haben, sich schützend vor seinen Vize zu stellen, zumindest so lange, bis die Vorwürfe gegen Aiwanger geklärt sind. Das gebietet doch der Respekt und das Ansehen der Person! Und auch andere politische und gesellschaftliche Akteure ließen in ihren ersten Reflexen trotz mehr als dünner Faktenlage jede gebotene Zurückhaltung vermissen und droschen auf Herrn Aiwanger ein. Ganz nach dem Motto: Wir müssen nur lange genug mit Dreck werfen, irgendetwas wird schon hängen bleiben. Das ist erbärmlich niveaulos – Amerika lässt grüßen und Schlimmes auch hierzulande befürchten.

Peter Flemming

Bad Tölz

Abgesehen davon, dass auch ich mich frage, warum das erst jetzt publik wird, möchte ich anmerken, dass ein 17-jähriger Gymnasiast, der so ein Pamphlet im Jahre 1988 verfasst, den Holocaust völlig ins Lächerliche zieht, ob er nun wegen Sitzenbleibens wütend war oder nicht, was hat das damit zu tun? Und wer von den beiden das nun verfasst hat, ist egal: Mitgefangen, mitgehangen! Ich glaube eher, dass der Bruder nun den Sündenbock machen muss, weil der nicht so viel zu verlieren hat.

Joseph Zenz

München

Herr Aiwanger soll ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben – hat er aber gar nicht, wie der „Spiegel“ inzwischen schon klargestellt hat, der ältere Bruder war Verursacher, hat das auch zugegeben - und Herr Aiwanger hat sich in jeder Form davon distanziert!

Aber wenn man Herrn Aiwanger in den letzten 35 Jahren sonst nichts nachsagen konnte, dann muss halt so etwas an das vermeintliche Tageslicht gezogen werden, das sagt aber in Wirklichkeit viel mehr über einen Herrn von Brunn oder einige Grünen Politiker aus, was deren Charakter betrifft – als es Herrn Aiwanger schaden sollte!

Im Übrigen - Herr Aiwanger war damals Schüler, also ein Jugendlicher und sicher mit anderen Augen zu betrachten, als das bei einem Erwachsenen der Fall wäre!

Nun aber kommen sie aus ihren Löchern gekrochen - die Versager, denen Aiwanger wohl in Erding zu deutlich gesagt hatte, was er von ihrer Politik hält!

Ich hoffe, dass der Wähler das genauso verstehen wird und einem Herrn von Brunn oder einigen Grünen Politikern die Rote Karte für diese Sauerei zeigen wird, einen miserablen Stil kann man nur dadurch strafen, dass man diesen Personen zeigt, dass sie in dem Fall zu weit gegangen sind!

Leider ist auch Frau Knobloch auf diese bewussten Falschinformationen hereingefallen, ich würde mir wünschen, dass sie sich dazu noch einmal den Artikel im Spiegel durchlesen wird, dann weiß sie, gegen wen sich ihr Zorn zu richten hätte!

Anton Langwieser

Warngau

Liebe Regierung, habt ihr keine Sorgen? Läuft alles zufriedenstellend? Nein! Meine größte Sorge ist, dass aus einer Partei Minister wird, mit der/dem keiner zusammenarbeiten will. Vor 30 Jahren steckte der Bruder vom Herrn Aiwanger ihm ein furchtbares Flugblatt in eine Tasche. Die beiden waren circa 16 Jahre? Jetzt frage ich: Wer hat wann das entdeckt? Hat jemand unseren jetzigen Minister Aiwanger beim Verteilen gesehen? Hört auf, Euch selbst zu zerstören! Absolut niemand will einen neuen Minister von der Partei, die mit A beginnt in der Regierung sehen. Ihr arbeitet aber daran. Ob Apfelsaft oder Opfelsaft – Lasst Aiwanger mal in Ruhe!

Winfried Carow

München

Die Welt ächzt unter Kriegen und Katastrophen, Staaten kämpfen um ihre Existenz, Menschen ums Überleben. Der Süddeutschen Zeitung am allerwichtigsten aber ist, größtmöglich aufgemacht und mit vielen Druckzeilen das Augenmerk der Gesellschaft auf einen Text zu fokussieren, den vor 35 Jahren ein Gymnasiast verfasst hat. So unsagbar abscheulich, inakzeptabel, entsetzlich dumm dieser Text auch ist, es widerspricht meinem Gerechtigkeitsempfinden, einen über 50-jährigen nach seinem Verhalten als 17-jähriger zu beurteilen. Wenn wir an die Geschichte des Apostel Paulus denken, der zuvor ein schlimmer Saulus gewesen ist - in unserer medialen Gesellschaft hätte ein Saulus keine Chance. Im Übrigen wird man erleben, dass nicht wenige Wähler Hubert Aiwanger aus Solidarität wegen dieser hochgespielten Schüler-Affäre ihre Stimme geben.

Peter Maicher

Zorneding

Hubert Aiwanger soll als 16-jähriger Schüler angeblich ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben. Aber deshalb kann man doch nicht davon ausgehen, dass Herr Aiwanger, selbst wenn er damit befasst gewesen sein sollte, immer noch solchem Gedankengut anhängt. Jeder verurteilte Verbrecher bekommt bei uns eine zweite Chance, aber ein Politiker, der gemäß anonymen Hinweisen zufolge als 16-jähriger evtl. mit diesem Flugblatt etwas zu tun haben könnte, soll von seinen politischen Gegnern fast 40 Jahre später politisch vernichtet werden. Ein 17-jähriger, der heutzutage jemanden angreift, ausraubt, schwer verletzt, bekommt 14 Tage Sozialarbeit und keinen Eintrag in seine Strafakte, weil man ihm seine Zukunft nicht verbauen will, ein Mensch, der im Drogenrausch jemanden umbringt, ist nicht schuldfähig. Ein Joschka Fischer, der als Erwachsener Steine geschmissen und Polizisten verletzt hat, darf weiter Minister bleiben und ein Robert Habeck, der als bereits in politischer Verantwortung Stehender gesagt hat, dass er das Wort Vaterland zum Kotzen findet und dass er mit Deutschland noch nie etwas anfangen hätte können, kann Bundesminister für Wirtschaft und Stellvertreter des Bundeskanzlers sein. Hubert Aiwanger ist seit 2018 stellvertretender bayerischer Ministerpräsident, Wirtschaftsminister und Bundes- und bayerischer Landesvorsitzender der Freien Wähler und war schon lange zuvor politisch aktiv. Nie hat man von ihm antisemitische Äußerungen gehört. Nun, da seine Partei im Aufwind und dadurch eine Bedrohung für SPD und Grüne darstellt, wird er kurz vor den Wahlen von seinen politischen Gegnern aufs übelste verleumdet. Das ist unterste Schublade. Ich bin ja gespannt, was in diesem Wahlkampf noch alles an Dreck über die Politiker ausgeschüttet wird, die nicht mit dem momentan hippen links-grün-woken Mainstream mitschwimmen wollen.

Brigitte Wagner

Unterschleißheim