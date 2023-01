Der neue Verteidigungsminister

Georg Anastasiadis: Der richtige Mann in schwerer Zeit; Kommentar 18. Januar

Ob zaudern oder zögern – egal, aber mit Boris Pistorius als Verteidigungsminister ist dem Bundeskanzler ein Coup und eine Überraschung gelungen. Chapeau, Herr Bundeskanzler! Insbesondere sein Mut, besonders den SPD-Frauen und den Grünen gegenüber, seine Paritätsgedanken über Bord zu werfen, verdient Anerkennung. Ich bin sicher, dass mit Pistorius eine führungsstarke, verwaltungserfahrene und ministrable Persönlichkeit ein schweres Amt antritt. Er ist ein herausragender Sicherheitsexperte, besitzt Kraft, Ruhe und Tatkraft. Da ist die vorschnelle Kritik von Wadephul (CDU) „keine gute Überraschung und nur eine B-Lösung“ völlig unangebracht. Insbesondere wenn ich an einige CDU-Verteidigungsminister (Frau Kramp-Karrenbauer oder den Freiherrn von Gutenberg) denke. Natürlich wird er daran gemessen, wie er die derzeitige Situation der Bundeswehr, zum Beispiel Umgang mit dem Milliarden-Sondervermögen, Umstrukturierung der Bundeswehr, Neuordnung des Beschaffungswesens, hinbekommt. Diesem Mann traue ich das zu.

Klaus Tappe

Mittenwald

Ob Herr Pistorius der richtige Mann in schwerer Zeit ist, wird man sehen. Auf jeden Fall ist er ein Mann, den sich die Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere vor der Front vorstellen können. Das konnte man sich bei der Frauengilde – angefangen von Frau von der Leyen bis Lambrecht – nicht vorstellen. Der Mann hat gedient, schon mal ein MG in der Hand gehabt und einen Orientierungsmarsch mit Gepäck gemacht. Das sind Merkmale, die auf der Berufungsliste bei der Besetzung dieses Ministerpostens vermerkt sein müssen. Hinzu kommt, auch wenn es die linke-grüne Fraktion anders sieht, dass in ein Ministeramt immer nur die Besten berufen werden dürfen, die für ihre Aufgabe brennen, Frauenquote hin oder her!

Personen, die mit demotivierten Gesichtsausdruck ins Ministerium kommen, sind einfach nicht zu gebrauchen. Auf jeden Fall zeigte schon einmal die Pressekonferenz von Herrn Pistorius, dass er die richtige Sprache beherrscht, und das neben Deutsch auch in Englisch, Französisch und Russisch sagen kann. Er kann somit Herrn Makeiev nicht nur in Deutsch, sondern auch in Russisch erklären, was eine langfristige Planung von Waffenlieferungen an die Ukraine tatsächlich für Deutschland und die Verbündeten in der Nato bedeutet. Die kleine deutsche Rüstungsindustrie arbeitet ja nicht nur für die Ukraine! Und auf „Französisch“ könnte er ihm auch verraten, dass Herr Macron glaubt, mit seinem Angebot von 13 Spähpanzern würde er Herrn Putin nicht demütigen. Hier würde Makeiev etwas lernen über die perfide Doppelzüngigkeit in Diplomatie und Politik bei den Freunden Deutschlands.

Reinfried Brunsch

Freising

Wenn es noch eines Beweises für die Führungsunfähigkeit unseres Bundeskanzlers, Olaf Scholz, SPD, bedurft hätte, so liefert das ganze Rücktrittstheater der Bundesverteidigungsministerin, Christine Lamprecht, SPD, diesen mit einer erschreckenden Deutlichkeit. Laut „Spiegel“-Bericht soll Lamprecht den Bundeskanzler bereits am 3. Januar über ihre Rücktrittsabsichten informiert haben. Trotz aller Pannen bezeichnete Scholz Lamprecht vor Weihnachten noch als „erstklassige Verteidigungsministerin“. Die Tatsache, dass es trotz dringendster Termine und Aufgaben im Verteidigungswesen so lange gedauert hat, bis Pistorius, SPD, als neuer Bundesverteidigungsminister bekannt gegeben wurde, zeigt, dass alle anderen potenziellen Kandidaten Scholz eine Absage erteilt hatten. Der Innenminister Niedersachsens wird von Scholz jetzt wieder über alles gelobt und als hervorragend für das Amt als Verteidigungsmister bezeichnet, ähnlich wie es bei Lambrecht geschehen ist. Nicht nur die Mehrheit der europäischen Staaten, angeführt von Frankreich, auch die USA fragen sich: Was ist in und mit Deutschland los?

Rainer Lau

Urspring