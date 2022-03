Der undiplomatische Diplomat

Christian Deutschländer: Der ukrainische Undiplomat; Politik 11. März

Das war wirklich ein hervorragender Bericht über den ukrainischen Botschafter, der mit seinen Botschaften, an die SPD gerichtet, vollkommen richtig liegt.

Herr von Brunn ortet also eine Schleimspur in den Kreml bei einer Oppositionspartei, das kann man getrost in die Rubrik Realsatire einreihen. Die Kremlversteher sind und waren überwiegend Würdenträger der SPD. Namentlich Sellering, Schwesig, Schröder, Platzeck und Mützenich. Angriff durch Falschinformation ist also für ihn anscheinend die beste Verteidigung.

Bernd Wirfler

Erding

Das Herr Melnyk angesichts des russischen Überfalls emotional reagiert, kann ich verstehen. Aber seine Aussagen sind frech, oder auch unverschämt gegenüber Deutschland. Wir haben viele Millionen Euro in der Zeit vor dem Krieg an die Ukraine überwiesen und zu uns kommen bis jetzt über 100 000 Menschen, die wir mit offenen Armen empfangen.

Es werden mindestens noch weitere 100 000 kommen. Viele meiner Landsleute kennen irgendwo Ukrainer, die wir nun mit persönlichen Einsatz, aber auch mit Geld und Sachgeschenke unterstützen. Somit finde ich die Äußerung von Herrn Melnyk, dass wir es „nur“ machen, um uns danach besser zu fühlen, sehr, sehr arrogant und überheblich. Dieser Botschafter sollte sich für seine Aussagen entschuldigen und zumindest mal das Wort Danke benutzen.

Heinz Steinmann

München

Zunächst, es dürfte unstrittig sein, dass das Verhalten des Herrn Botschafters Melnyk den weltweit tätigen Diplomaten nicht zur Ehre gereicht. Wie problematisch die andauernde Ehrverletzung für die Politelite in Deutschland durch den ukrainischen Botschafter ist, kann mit folgendem Vorgang dargestellt werden. In einem Interview im Frühsommer 2021 mit dem Chefredakteur des Magazins „loyal“ (hier: Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr), behauptete der Herr Botschafter der Ukraine: „Frau Bundeskanzlerin Merkel hat im April 2008 während des Bukarester Nato-Gipfels persönlich die Verpflichtung übernommen, sich dafür einzusetzen, dass die Ukraine und Georgien Nato-Mitglieder werden.“

Der Herr Botschafter Melnyk stellte demnach im Zusammenhang mit seiner geforderten Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato Behauptungen auf, die nach meiner Kenntnis so nicht zutreffend sind.

Das Gegenteil ist korrekt ist: Bundeskanzlerin Merkel machte der ukrainischen Führung keine neuen Angebote, der Nato und der Europäischen Union beizutreten.

Ludwig Degenhart

Freyung