Die Causa Aiwanger

Teilen

Georg Anastasiadis: Der böse Fall Aiwanger; Kommentar 28. August, Mike Schier: Jeden Tag eine neue Wendung; Kommentar, Söder bestellt Aiwanger ein; Titelseite 29. August

Vielen Dank an die Süddeutsche Zeitung, dass sie dieses Pamphlet aus den 80er-Jahren nun endlich ausgegraben und veröffentlicht hat. Dank auch an die stets überkorrekten Oppositionsparteien SPD und Grüne. Sie haben damit dem bayerischen Volk einen großen Dienst erwiesen. Die Bürger wissen nun, welcher Schwachsinn damals wohl in jugendlichem Leichtsinn von Aiwangers Bruder verbreitet wurde. Die moralisch einwandfreien Mitglieder der Oppositionsparteien wollen jetzt aber auch den Eindruck erwecken, dass Hubert Aiwanger daran beteiligt war und sich dieses Gedankengut bei ihm bis heute verfestigt habe und er nicht mehr ministrabel sei.

Ob ihr euch da nicht täuscht? Ich glaube, dass diese bewusste Wahlbeeinflussung nach hinten losgeht und die Freien Wähler und auch die CSU von diesem unterirdischen Manöver am Wahltag profitieren werden. Hubert Aiwanger sollte die richtigerweise an ihn gestellten 25 Fragen umgehend beantworten. Wenn sich, wovon ich ausgehe, herausstellt, dass seine Aussagen glaubwürdig sind, dann sollten Ministerpräsident Markus Söder und die CSU voll zu ihm stehen, egal was die Medien und die politischen Gegner sagen.

Das größte Übel wäre, wenn durch diese hinterfotzige Aktion die Grünen oder die SPD mit ans Ruder kämen. Deren unseliges Wirken im Bund brauchen wir in Bayern nicht auch noch. Und wenn Kanzler Scholz Konsequenzen fordert, dann sollte er zuerst seine eigenen Affären aufklären.

Peter Blüml

Schongau

Vielleicht stimmt es, was sein Bruder sagt, vielleicht auch nicht. So etwas Menschen verachtendes sollte jedenfalls nicht geschrieben werden, aber auch nicht jetzt verbreitet werden! Gleichwohl kann man sich bei vielen Politikern nur mehr wundern, welche Leichen sie im Keller haben. Von Steuerhinterziehung, über schwarze Kassen und sich nicht erinnern können, ist alles dabei. Das Joschka Fischer angeblich einen Polizisten verprügelt haben soll, ist wohl als Vergleich eher zu vernachlässigen, wobei es auch eine Straftat ist.

Die Veröffentlichung dieses widerlichen Dokuments ist eindeutig politisch motiviert. Es soll wohl eine Koalition zwischen den FW und der CSU verhindern. Man kann darüber nachdenken, wer daran großes Interesse hat? Viel mehr aber würde mich interessieren, warum die Person, die dieses Dokument jetzt veröffentlicht hat, es 35 Jahre aufbewahrt, anstatt es in den Müll zu werfen? Auch darüber sollte man mal nachdenken. Ist der Besitz bzw. die jetzige Veröffentlichung solcher hetzerischer Dokumente nicht strafbar? Die FW bestehen ja nicht nur aus Herrn Aiwanger. Ob mit oder ohne ihn, ich hoffe dass Herr Söder sein Versprechen, nicht mit den Grünen zu koalieren, halten kann, sonst gute Nacht Bayern.

Gerlinde Kufer

Oberschleißheim

Kein Zweifel: Dieses Pamphlet ist unsäglich. Allerdings sollten sich Links-Grüne, anstatt sofort in Schnappatmung zu fallen, an eigene Verirrungen erinnern. Generationen vermeintlich progressiver Jugendlicher ergingen sich in Forderungen nach dem Galgen oder Schlimmerem für Andersdenkende oder nach einer Räterepublik. Verzeihlich? Oder dass Urgrüne (Cohn-Bendit, Jürgen Trittin) noch als Erwachsene jahrelang Sex mit Kindern legalisieren wollten – ein nachzusehender Irrweg?

Es ist einfach nur abstoßend, wenn fast alle Parteien jetzt in Erwartung verheerender Wahlniederlagen den (möglichen) Fehltritt eines Siebzehnjährigen bis zum Erbrechen auszuschlachten gedenken und die politische Karriere Hubert Aiwangers beendet sehen wollen. Man kann den Initiatoren dieser widerwärtigen Kampagne nur wünschen, dass der Schuss am Ende nach hinten losgeht.

Alfred Müller

Neufinsing

Alle, die alles besser wissen oder gar nichts wissen, sollten sich das Interview mit Prof. Wolffsohn, Uni Neubiberg, preisgekrönter Zeithistoriker, Jude, über Hubert Aiwanger ansehen. Es geht nicht um die Person, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Die Recherchen und die objektive Berichterstattung der „SZ“ sind zu hinterfragen. Ist die „SZ“ ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nachgekommen oder hat sie sich vor einen Karren spannen lassen.

Eva Döbler

Wolfratshausen

Ich möchte nicht wissen wie viele Leichen seit Jahrzehnten noch so bei manch anderen Politikern im Keller vergraben liegen bzw. Jugendsünden im Verborgenen schlummern. Herr Aiwanger hatte nun jetzt das Pech, weil er halt vielen in der Branche nicht ins Konzept passt. Die Wahlen werden in Kürze darüber Aufschluss geben.

Brigitte Hafner

Straßlach

35 Jahre hält ein Denunziant ein ekelhaftes und widerliches Flugblatt im Köcher. Jetzt, sechs Wochen vor einer wichtigen Wahl, lässt man die Bombe platzen. Für mich ebenso widerlich, wie auch das Verhalten der „SZ“, die die Aussagen ihrer anonymen Quellen wie Gewissheiten behandelt. Sie betreibt das Geschäft von Aiwangers politischer Konkurrenz und nennt das Journalismus. Man spürt die Absicht und ist verstimmt.

Gleichwohl, das Flugblatt kann man nicht als Jugendsünde abtun, das Papier ist abscheulich und es tut weh, egal ob es vor 35 Jahren oder erst gestern geschrieben wurde. Nein, man kann es nicht vergleichen mit den Steinewürfen Joschka Fischers gegen das Establishment. Das Flugblatt ist pure Menschenverachtung und kann nicht als dummer Jungenstreich abgetan werden wie sich gerade Herr Söder in seiner Pressekonferenz geäußert hat. 25 Fragen zur schriftlichen Beantwortung hat man Herr Aiwanger zur endgültigen Klärung ohne Zeitangabe gestellt. Eine Entlassung aus dem Amt wäre nach den Worten des Ministerpräsidenten ein Übermaß.

Im gleichen Atemzug jedoch schädigt selbst nach seinen Worten schon der Verdacht das Ansehen Bayerns und der Schaden für den Ruf Bayerns ist groß. Inkonsequenter kann man doch nicht mehr sein, wenn schon Herr Aiwanger nicht von sich aus zurücktritt, um Schaden von sich, seiner Partei oder von Bayern abzuwenden.

Klaus Tappe

Mittenwald

Es ist doch offensichtlich, dass es sich hier um eine politisch motivierte Rufmordkampagne gegen Hubert Aiwanger handelt. Wieso stellt eigentlich niemand kritische Fragen, wie etwa: Woher kommt dieses antisemitische Flugblatt und das Referat, das Herr Aiwanger als Strafe, dass er den Verfasser nicht verpfiffen hat, schreiben musste, im Original? Ich glaube nicht, dass eine Schule 35 Jahre lang ein Referat eines Zehntklässlers aufbewahrt, ebenso wenig ein bereits pensionierter Lehrer. Woher hat also die „Süddeutsche Zeitung“ die Originale dieser Dokumente? Wer hat diese so lange aufbewahrt? Damals konnte ja keiner ahnen dass dieser Aiwanger 35 Jahre später mal an exponierter Stelle als Politiker stehen würde. Auch dass sich niemand der sogenannten Zeugen bisher namentlich geoutet hat, ist sehr dubios, genauso wie die Tatsache, dass diese 35 Jahre unter Verschluss gehaltenen Dokumente nun plötzlich sechs Wochen vor der Landtagswahl aus dem Nichts auftauchen. Ein Schelm wer Böses dabei denkt.

Robert Mangold

Eschenlohe

Warum verurteilt die halbe Republik einen Politiker aufgrund von ungesicherten, anonymen Daten? Und das ganz gezielt vor der Landtagswahl! Wenn man tief genug gräbt, würden bei einigen Menschen sogenannte Jugendsünden auftauchen. So bei Joschka Fischer, der bewarf Polizisten mit Steinen. Er ist trotzdem heute ein großer Staatsmann. Aber er ist ja ein Grüner. Da werden die Sünden wohl schneller vergeben oder vergessen. Diese unschönen Beispiele lassen sich fortsetzen, zum Beispiel bei unserem Bundeskanzler, der ja bei verschwundenen Millionen Gedächtnisschwund zu haben scheint. Oder Ricarda Lang, die sich laut Focus möglicherweise likes gekauft haben soll! Dabei handelt es sich bei näherem Blick um sogenannte Bots. Ist auch nicht bewiesen.

Karl J. Steines

Oberding

Ich bitte, den Vorwurf gegen Herrn Aiwanger einmal populärjuristisch zu betrachten. Hier mein diesbezügliches Beispiel (hat nicht direkt mit Hubert Aiwanger zu tun).

Nehmen wir einmal an, ein Mann hat einen Einbruch verübt und steigt mit der Beute aus dem Fenster. Ein Nachbar sieht das und erkennt den Täter. Der Zeuge aber schweigt 35 Jahre. Nun erlangt der damalige Täter Wohlstand und Ansehen und das führt bei dem Zeugen zu Neid. Er macht eine schriftliche Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Was geschieht nun: Die Staatsanwaltschaft wird den Vorgang prüfen und dann keine weiteren strafrechtlichen Maßnahmen treffen. Warum? Es ist nach § 78 StGB (und folgende) eine Verjährung eingetreten und es liegt der Fall eines „unbehebbaren Verfahrenshindernis“ vor. Warum wurde das Gesetz so geschaffen? Das ist leicht einzusehen. Auch ein ehemaliger Täter soll wieder die Chance bekommen, ein bürgerliches Leben ohne Angst führen zu dürfen. Und jetzt bitte Achtung! Würde die Staatsanwaltschaft oder die Polizei nach der Verjährung gegen den ehemaligen Täter ermitteln oder eine Bestrafung anstreben, beginge sie ein Verbrechen nach § 344 StGB.

Bei dieser Sachlage stellt sich doch für jeden denkenden Menschen die Frage: Was ist das Motiv für diese Hetzjagd gegen Aiwanger? Dieses Flugblatt war sicherlich falsch und unbegreiflich saublöd usw. Aber das jetzt vor der Wahl auszugraben, ist ebenso unmoralisch wie die damalige Tat. Leider rutschen wir in Deutschland immer tiefer in einen politischen Morast. Leider!

Werner Engelhardt

Weilheim

Abgesehen von den an Aiwangers politischer Beschädigung interessierten Personen/Kreisen ist allgemein eine klare Tendenz der Bewertung dieses Skandals erkennbar. Die meisten haben sofort die Absicht dahinter erkannt und sehen allenfalls einen Dummejungenstreich dahinter. Wer sich die Mühe macht, den abgedruckten Originalaufruf – danke Münchner Merkur für die Veröffentlichung – mit der Hetze der aktuellen Nazis/AfD zu vergleichen, wird unschwer erkennen können, dass sich Pubertäre wichtig machen wollten.

Zumindest kann ich persönlich keine bewusste und gezielte antisemitische Hetze dahinter erkennen. Eine professionelle Bewertung von Experten würde mich sehr interessieren. Nichtsdestotrotz ist der Inhalt des Schreibens inakzeptabel, Aiwangers Umgang mit dem Thema „politisch leicht naiv“. Das ändert aber nichts daran, dass die Aiwangergegner darunter leiden, dass seine offene und ehrliche Art, Wählerstimmen generiert, die sie verlieren. Darüber sollten alle (auch die CSU) mal nachdenken. Nicht jeder der nicht hirnlos auf der links-grünen Welle mitschwimmt, ist nämlich ein Nazi oder Antisemit. Noch ergänzend, die Grünen wissen genau, dass Hubsi in Erding mit „Demokratie zurückholen“, explizit ihre Ideologie-Diktat-Politik angesprochen hat. Wenn ihm dann auch noch eine große Mehrheit applaudiert, tut das natürlich weh. Da helfen auch solche offensichtlichen Tricks mit SZ-Unterstützung nicht. Meine Prognose: Aiwanger und seine FW werden gestärkt aus diesem Skandal hervorgehen, weil Bayerns Bürger diese Intrigenpolitik mehr als satthaben und in Aiwanger mehr FJS steckt, als in so einigen FJS-Fan-CSUlern.

Franz Knossalla

Obersöchering

Kein Datenschutz für Bayerns Schülerinnen und Schüler? Das am Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf im Schuljahr 1987/88 veröffentlichte Flugblatt war ohne jeden Zweifel antisemitisch und abstoßend. Ich verstehe daher auch den gerechten Zorn von Frau Charlotte Knobloch. Verfasst wurde das Pamphlet aber von einem Jugendlichen. Eine mögliche positive charakterliche Entwicklung gesteht man in unserer Zeit selbst jugendlichen Intensivstraftätern zu, anscheinend aber nicht aber Hubert Aiwanger. Es ist bemerkenswert, aus welchen Quellen die „SZ“ schöpft. Die Stasi lässt grüßen! Sitzungen eines Disziplinarausschusses wie die am Burkhart-Gymnasium in der Causa Aiwanger sind streng vertraulich. Es wird eine Niederschrift erstellt. Mitglieder des vom Lehrerkollegium gewählten Ausschusses unterliegen beamtenrechtlich der Schweigepflicht. Es ist ein Leichtes anhand des Jahresberichtes des Schuljahres 1987/88 festzustellen, welche Lehrkräfte dem damaligen Disziplinarausschuss angehörten; der Oberstudiendirektor ist kraft seines Amtes obligatorisches Mitglied. Hatte etwa eine Lehrkraft, die dem Ausschuss angehörte und vielleicht ihre Ansicht damals nicht durchsetzen konnte, eine alte Rechnung mit Herrn Hubert Aiwanger offen? Hatte die Lehrkraft Materialien aus der Sitzung oder private Aufzeichnungen der „SZ“ zugespielt? Es wird daher allgemein in juristischer Hinsicht zu hinterfragen sein, wie Schulen und Lehrkräfte in Bayern mit empfindlichen Daten von Kindern und Jugendlichen umgehen. Diese Art von investigativem Journalismus war für die „SZ“ wahrlich kein Ruhmesblatt.

Richard Schnell

Freising

Es ist eigentlich unglaublich und unglaublich traurig für die Demokratie – jetzt wird schon der bislang noch nicht bewiesene Frevel eines spätpubertierenden Schuljungen für Wahlkampfzwecke instrumentalisiert. Man muss Herrn Aiwanger nicht mögen (ich mag ihn auch nicht), aber so etwas als Krise der Koalition hochzuspielen, zeigt, dass man inhaltlich offensichtlich am Ende ist. Über die maoistische Vergangenheit des Ministerpräsidenten Kretschmann wurde nur milde gelächelt und die menschenverachtende Bezeichnung „Asyltouristen“ für verzweifelte Geflohene von einem sehr erwachsenen Ministerpräsidenten Söder hatte ja auch keine weiteren Konsequenzen. Was kommt als Nächstes? Hat einer vielleicht im Kindergarten aus Versehen eine Geste gemacht, die wie der Hitlergruß aussah? Hand aufs Herz! Zum Erwachsenwerden gehört doch auch der ganze Blödsinn dazu, den man in jungen Jahren macht. Was hat das mit der jetzigen Politik und mit dem erwachsenen Politiker Aiwanger zu tun? Es ist eines der üblichen Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Problemen, die wir haben.

Ursula Schwinn

Allershausen

Ein gesunder Menschenverstand geht aus der Meinung des Leserbriefschreibers. Herr Einmeier (Jugendsünden; Leserforum- 28. August) hervor, danke dafür. Machtkampf, Zwietracht, /Hass säen – hört auf damit! Das ist mein Appell an alle aus unserer Gesellschaft.

Brigitte John

Dachau

Nach 35 Jahren, unmittelbar vor den Landtagswahlen, den Fehler eines Schülers auszugraben, um mit Hilfe der Medien damit die Wählerschaft zu beeinflussen, ist ein für jedermann durchschaubarer, plumper und mieser Versuch unter dem Deckmantel der Moral nur die selbstsüchtigen, eigenen Interessen durchzusetzen. Dabei wird übersehen, was man in der Motivationspsychologie die ?Reaktanz? nennt. Ein erheblicher Teil der Wähler fühlt sich in seinem eigenem Freiheits- und Entscheidungsspielraum eingeengt, bevormundet und für dumm verkauft, wenn er diesen Versuch nicht durchschaut. Dieser Wähler wählt dann genau das Gegenteil von dem was sich Aiwanger-Gegner wünschen, um sein Empfinden von Freiheit und seine Nicht-Manipulierbarkeit zu demonstrieren. Mich würde es nicht wundern, wenn der Schuss der Aiwanger-Gegner nach hinten los geht. Statt sofort den Rücktritt zu fordern wäre es besser gewesen, die Eigeninteressen zu verschleiern. Weniger ist halt oft mehr!

Dr. Lothar Scheitzach

Freising