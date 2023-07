Die Defizite der Parteien

„Erfolgreiches Radikalisierungskollektiv“; Politik 3. Juli

SPD-Chef Lars Klingbeil sagt hier genau das, was die Ampelkoalition im Interesse einer Politik der Mitte für die breite Bevölkerung machen sollte. Das Problem nur: Seine Partei im Kollektiv mit der Ampelkoalition macht genau das Gegenteil! Und ist damit selbst, wie auch die Grünen und die FDP, Mitverursacher der Erfolge der AfD.

Hubert Theinl

München

Es ist leicht, alle, die AfD wählen, in die rechte Ecke zu stellen. Das erspart eine echte Auseinandersetzung mit den wahren Gründen, ist deshalb aber zu kurz gedacht. Die sogenannten Expertengremien, die diese Verurteilung nach rechts vornehmen, sind ja auch überwiegend linkstendierend besetzt. Herr Heil interessanterweise, hat jedoch eine exakt richtige Analyse gemacht. Warum die regierenden Politiker genau gegenteilig handeln, ist mir ein Rätsel. Der Ampel fehlt es völlig an Verständnis für die Sorgen der Bürger, die Weltfremdheit der Berliner Akteure ist sagenhaft und der Regierungsstil ist obrigkeitsstaatlich. Der Bürger wird nicht als Auftraggeber oder gar Souverän behandelt, sondern als weisungsgebundener Untertan. Die Macht über ihn, übt eine selbstdefinierten, höheren Werten verpflichtete, grün-rote Elite aus. Da auch die anderen Parteien, vielleicht mit Ausnahme der Freien Wähler, nur wenig bürgerfreundlicher agieren, bleibt den Betroffenen entweder Resignation und/oder Zorn mit den bekannten Reaktionen. Nicht schön aber eigentlich erwartbar.

Hans Pfleger

Olching

Woran liegt’s? Der aktuelle Höhenflug der AfD liegt ganz wesentlich am schlechten Erscheinungsbild der Bundesregierung. An politischen Aktivitäten der AfD kann es nicht liegen, die tun ja nichts für die Bürger, die polarisieren und hetzen nur. Anders als Herr Krüger sehe ich aber sehr wohl einen Unterschied zwischen ostdeutschen und westdeutschen AfD-Sympathisanten. Die grundsätzliche politische Einstellung der Menschen in den östlichen Bundesländern ist geprägt von erheblichem Frust über eigentlich alles, tief sitzendem Rassismus und Demokratieverachtung. Die AfD wird dort nicht trotz ihrer Aussagen, trotz ihres Personals gewählt, sondern genau wegen der Aussagen und wegen des Personals.

Im Westen seh ich das anders. Die AfD ist hier in Regionen die erhebliche soziale Probleme haben nicht außerordentlich erfolgreich. Hier gibt es sicher viele „so nicht“-Wähler. Was tun? Die etablierten Parteien machen den Fehler sich an der AfD abzuarbeiten. Natürlich ist, vor allem im Osten, deutlich mehr Präsenz erforderlich. Aber das reicht nicht. Man muss die Protagonisten unter Druck setzen, sie sollen erklären wie es in Deutschland gehen soll ohne Nato, ohne EU, ohne Euro. Die sogenannten W-Fragen können hier sicher vieles aufzeigen. Vor laufenden Kameras zur besten Sendezeit. Jeder, der ein einigermaßen politisches und wirtschaftliches Grundverständnis hat wird erkennen das aus dieser Partei nichts Gutes für Deutschland zu erwarten ist. Und, letzter Satz, macht endlich nachvollziehbare, stringente und nachhaltige Politik!

Jörg Lallinger

München

Immer mehr Leserbriefschreiber wünschen oder warten darauf, dass die Ampelregierung zur nächsten Wahl abgelöst wird. Da gibt es für diese aber eine schlechte Nachricht. Aufgrund der Konstellation wird zwar voraussichtlich die CDU die meisten Stimmen bekommen, das wird aber keinerlei Auswirkungen haben, da Rot- rotgrün oder Rotgrüngelb die nächsten zig Jahre eine Mehrheit haben wird und sich schon jetzt zurücklehnen und entspannt sein kann.

Durch die Wahlrechtsreform wird wohl zusätzlich auch noch die CSU nicht mehr dem Bundestag angehören. Fehlt nur noch die Ausweitung des Wahlrechts ab 16 Jahren, dann kann man sich die Wahlgänge ersparen. Somit hat die Ampel keinerlei Zeitdruck bei neuen Gesetzen und sollten hierbei (Heizung usw.) nichts überstürzen!

Anton Bönig

Erding

Die SPD/Ampel sollte mehr auf Klingbeil hören. Die Politik erreicht die Bürger und vor allem deren wahre Probleme nicht mehr. Die letzten 16 Jahre wurde ausgesessen und die Grünen versuchen nun, dies in der Ampel mit arroganter Hyperaktivität – wir machen einfach mal und wenn es nicht funktioniert, beruhigen wir die Bürger mit Steuergeld – wettzumachen und verlieren die Bürger noch mehr. Für mich ist der einzige Lösungsansatz: zurück zu Erhard (Soziale Marktwirtschaft). Und das unter Zugrundelegung der veränderten Gesellschaft/Welt.

Darüber sollten Merz und Söder mal nachdenken und nicht einfallslos und ohne jeglichen Plan durch Ampelbashing glänzen wollen. Ohne konkrete Lösungsansätze/Ideen zu Wirtschaftsflüchtlingen, Bildung, Energie, Infrastruktur, Umwelt, Klima, und, und, und, werden sie jedenfalls auf der Oppositionsbank bleiben und der AfD helfen.

Wenn Söder feststellt, dass die Ampel die schlechteste Regierung ist, die Deutschland jemals hatte, dann muss er sich vorhalten lassen, dass die Union die schlechteste Opposition (kein Stimmengewinn daraus) ist.

Ja, wir müssen unsere demokratischen Werte mit aller Kraft verteidigen, aber sicher nicht alleine und schon gar nicht als Deppen der Nation (EU/Welt). Wenn die Bürger das wieder spüren, wird sich die Spaltung der Gesellschaft langsam wieder heilen und die AfD von alleine halbieren (Merz schafft das sicher nicht). Politik muss sich wieder von selbstdarstellerischer Bürgerferne zu uneigennütziger, zukunftsorientierter Politik für das Land und seine Bürger rückentwickeln.

Franz Knossalla

Obersöchering