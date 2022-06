Die FDP bremst Sozialpolitik

Teilen

Weg für Milliarden-Paket ist frei; Politik 4./5./6. Juni

Aus Steuermitteln (also mit unserem Geld) muss der Staat derzeit vieles finanzieren: die Bundeswehr-Ausrüstung, den Klimawandel, Corona-Hilfen, Ukraine-Vertriebene, Energie-Hilfen usw. Das ist meines Erachtens auch gut so. Doch da kann die FDP und Finanzminister Lindner nicht damit argumentieren „der Markt regelt alles“ und Schulden als „Sondervermögen“ bezeichnen. Hier zählt auch nicht die FDP-Devise „Leistung muss sich lohnen“, es fragen sich viele Leute: Kann ich mir das noch leisten? Denn die Preissteigerungen treffen die kleinen und mittleren Einkommensschichten besonders hart. Bei der sogenannten Freiheitspartei FDP sind jetzt Windräder auch Freiheitsmühlen und schnelle Fahrt für freie Bürger notwendig, es fehlt nur noch die Forderung: Steuer-Freiheit für Millionäre. Eine soziale Marktwirtschaft muss jedoch davon ausgehen, dass Großverdiener dem Staat mehr geben müssen, um soziale Gerechtigkeit herzustellen bzw. sie zu bewahren. Aus diesen Gründen wäre es wohl nicht zu viel verlangt, diejenigen Einkommen, die über einer Million liegen, mit einem Prozent mehr an Steuern zu belasten. Das wären dann bei 1 500 000 (1,5 Millionen Euro) Einkommen 5000 Euro mehr an Steuern. Dabei wird kein Einkommens-Millionär arm. Doch ich verstehe auch, dass dabei manche Parteien weniger Spenden von Millionären bekommen, außer Dei Linke und die ÖDP, denn diese Parteien bekommen ohnehin nichts von den Großindustriellen.

Bernhard Maier

Peißenberg