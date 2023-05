Die neue Wolfsverordnung ist rechtswidrig

Christian Deutschländer: Zwischen Wolf, Wut und Wahlkampf; Politik 27. April

Von Jäger und Landwirten gehasst und mit Angstmacherei gehetzt. Von Naturschützern, Tierrechtlern und Sympathisanten geliebt und akzeptiert. Ein streng geschütztes Tier, welches wichtig ist für das Ökosystem. Welches dem Jäger seine Daseinsberechtigung, die Argumente der Regulierung der Waldtiere und der böse Verbiss (an dem der Mensch selber schuld ist) abspricht. Landwirte, die zu Veränderungen für eine Koexistenz aufgefordert werden und den Herdenschutz absprechen und verweigern.

Das Rotkäppchen-Syndrom aufheizen, ob wohl es keinen Grund zur Angst gibt. Jäger und Landwirte, immer nur am Jammern. Wegen Jagd auf Wählerstimmen der CSU/FW (selber Jäger) werden nun auch Gesetze und Richtlinien gebrochen.

Die neue Wolfsverordnung ist rechtswidrig. Gut ist, jetzt springen auch ehemalige Wählerstimmen ab. Tiere kennen keinen Abstand in Meter oder Gebiete, die sie nicht betreten dürfen. Somit – Schuss frei? Wölfe fressen lieber Wildtiere. Aber Weidetiere werden ihnen nun mal auf einem Silbertablett serviert. Kulturlandschaft versus Naturlandschaft: Hier sieht man wie sehr Mensch in die Natur eingegriffen und sie nach seinen Vorstellungen geformt hat. Der Mensch nahm dem Tier die Lebensgrundlage, gestaltet sie um und gibt sie nun nicht mehr her. Die Konsequenz ist, dass jedes Tier, welches nicht in die Kulturlandschaft passt, entnommen (getötet) werden soll. Außer die Art unterwirft sich passend in die Artenvielfalt. Fakt ist: Wolf und Bär sind keine Gefahr für Menschen. Und auch nicht für unsere Kinder.

Bevor über solche Tiere geurteilt wird, man sich von Wolfsgegner instrumentalisieren lässt, erst einmal richtig informieren! Tiere und Natur einfach mal in Ruhe lassen. Es ist für alle nur ein Gewinn.

Übrigens: Wir brauchen all diese Weide- und Nutztiere nicht. Einige Tiere sterben in der Haltung. Einige sterben auf den Tiertransporten in Dritt-Länder, auch bei unseren Transporten innerhalb Deutschland und der EU. Die anderen Tiere werden nach einem kurzen Leben im Schlachthof ihr Leben lassen. Und dabei werden sie nicht gestreichelt.

Sylvia Arlette

Kochel am See