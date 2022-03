Die Not der Ukraine

Die Deutschen, nicht alle, aber sehr viele, sind wackere Menschen. Sie frieren begeistert und essen gerne kalt. Warm duschen? Puh, braucht’s nicht. Sie warten lieber, bis der Wind dauerhaft bläst und die Sonne rund um die Uhr scheint. Sie blasen bis dahin lieber CO2 in die Luft, auf dass Wälder, Wiesen und Felder ihre Freude haben. Dagegen sind die Bürger anderer Länder einfache und verachtenswerte Weicheier. Insbesondere Franzosen, die es gerne warm haben und ihre (haute) cuisine lieben. Franzosen, die deswegen einen Pakt mit dem Teufel eingegangen zu sein scheinen, weil sie dazu Teufelszeug (deutsches Zitat) nutzen. Am deutschen Wesen mag die Welt genesen, meinte man weiland 1912/14. Auch heute - gut ein Jahrhundert später - erzählt man wieder, dass die Deutschen Vorbild sein und der Welt zeigen könnten, wie man richtig und richtige Energie erzeugt. Teufels-Kerne und -Weiber, diese Deutschen, die nun erzählen, dass es auch ohne russisches Gas ginge. Man könnte glatt meinen, es sei nur gekauft worden, um der russischen Oberschicht (altruistisch) zu helfen, ein flottes Leben zu führen. Echte Helden, die Mut haben, auf (grundlastfähige) Kernenergie zu verzichten nach dem Motto: Alles, was hart macht, stopp(!), das war zur Unzeit. Es war einmal: ein Land der Dichter und Denker, das hervorragende Wissenschaftler, Industrielle und Handwerker hervorbrachte. Heute dominieren fast nur noch Märchenzähler. Und wenn sie nicht gestorben sind, erzählen sie weiter.

Gerhard Gehringer

Bad Tölz

Putin weiß natürlich ganz genau, dass er die Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine auf Dauer nicht vor seiner Bevölkerung geheim halten kann. Schließlich schaut die ganze Welt zu und hunderttausend russische Soldaten sind – meist unfreiwillig – Mittäter. Da helfen auch nicht die strengste Zensur und die längsten Haftstrafen. Es geht ihm um Zeitgewinn. Nur ein baldiger und großer Erfolg in Richtung „Wiederherstellung des russischen Reichs“ wird die sich ausbreitenden Protestwellen eindämmen und sein politisches und vielleicht auch persönliches Überleben sichern können. Sobald sein Machtapparat um seine Privilegien und das eigene Überleben fürchten muss, wird er versuchen, sich seiner zu entledigen, um rechtzeitig auf der Seite der „Guten“ zu stehen. Der Anstoß zum Umsturz kann nur von der Straße ausgehen. Die Kraft zur Revolte dürften jedoch nur Geheimdienste und Militär haben, befeuert durch das Geld der Oligarchen. Hoffentlich handeln diese bald, damit das Blutvergießen endlich aufhört.

Karlheinz Reiber

München

Selbstverständlich muss der Ukraine geholfen und Putin zur Raison gebracht werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass immer wieder die Verteilung der Flüchtlinge angemahnt wird, wie es zum Beispiel Bayerns Innenminister Herrmann tut. Hier sollten zu allererst unsere östlichen Nachbarn herangezogen werden, die sich bisher zurückhielten. Während deren, wie auch Frankreichs Bevölkerungsdichte bei etwa 110 - 130 Einwohner/qkm liegt, ist sie bei der BRD oder Großbritannien mit 230 - 240 praktisch doppelt so hoch. Zweifellos sollten Hilfsgüter der nicht oder weniger aufnehmenden Länder in die anderen geliefert werden. Ein kleiner Rückblick: Stoiber 2016 in Wildbad Kreuth zu Merkel: „Du machst Europa kaputt!“ Sie: „Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin; nun sind sie halt da!“

Wendelin Rasenberger

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein

Eichenau

Die Ukrainer kämpfen gerade unseren (den der Europäer) Kampf für Freiheit und Demokratie. Denn tun sie es nicht, rückt uns Putins System von Unterdrückung, Ungleichheit, Unrecht, gefährlich nahe, diesmal in der Mitte Europas. Ein Vergleich drängt sich auf. Die Ukrainer sind auf dem Maidan aufgestanden gegen ein korruptes, von außen gesteuertes System und kämpfen jetzt weiter, „soweit sie die Füße tragen“. Auch die Syrer waren vor Jahren aufgestanden gegen ein korruptes, von außen getragenes System, mit blutigst bitterem Ende welches aber nicht mehr wirklich stört in unserer Wahrnehmung. Die Bilder von Zerstörung und Flucht sind jedoch dieselben, einen Unterschied gibt es aber. Die Ukrainer stehen geschlossen hinter einem Wolodymyr Selenskyj, ihrem Präsidenten. Notgedrungen fordert er von Europa, was sein Volk braucht und er sagt es laut und zu recht. Europa kann sich diesmal auch nicht wegstehlen, nicht von Verantwortung und nicht von Taten. Es hat nur zusätzlich das Problem des „wie stell ich Putin ruhig und satt ohne daß er merkt dass ich ihn aushungern und eigentlich killen will“. Tyrannenmord wäre angesagt. Der könnte nur aus seinem engsten Kreis erfolgen, dieser Kreis sieht den Bedarf derzeit offensichtlich noch nicht. Wesentlich für den Kriegsausgang ist, wie lange Selenskyj durchhalten kann und wie durchschlagend unsere Sanktionen im Kreml einschlagen. Unser üblicher Krämergeist wird uns nicht weit tragen.

Johann Augustin Mayr

Feldgeding

Das Unfassbare ist passiert: Russland führt einen offenen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dazu nun allerorten Berichte von Tragödien unschuldiger Menschen, untermauert von schrillen Parolen der Konfliktparteien und ihrer medialen Verstärker. In dieser Lage darf der Verstand den Emotionen nicht erliegen. Führende Politiker behaupten, Wladimir Putin habe sie alle getäuscht. Vielleicht weil sie im Umgang mit Russland einen Grundsatz umsichtiger Diplomatie nicht anwenden? Der besteht darin, die Welt auch mit den Augen der anderen Seite zu sehen. Statt rational wird ideologisch agiert, vermehrt seit der Geopolitik von George W. Bush 2002. 2008 erkannten westliche Staaten die selbsterklärte Unabhängigkeit Kosovos an. Damit verschoben sich Grenzen in Europa in Folge des Kosovokriegs der NATO gegen Serbien 1999. Ebenso 2008 auf dem NATO-Gipfel in Bukarest drängten die USA unter Bush ohne Not die Ukraine zur Mitgliedschaft. 2013 setze Wiktor Janukowytsch für die Ukraine das EU-Assoziierungsabkommen aus. Die EU forderte tiefe Einschnitte in die Souveränität der Ukraine und eine betont antirussische Ausrichtung trotz bekannter Teilung der Ukraine in starke prowestliche und prorussische Lager. Helmut Schmidt und andere warnten vor dramatischen Folgen, die prompt eintraten. 2014 die Revolution auf dem Maidan, das Krim-Votum und der Beginn des Krieges. Die Regierung der Ukraine verstärkte die Zusammenarbeit mit der NATO und nahm das Ziel NATO-Beitritt in die Verfassung auf. Politiker betonen das Recht der Staaten, Bündnissen wie NATO und EU in freier Entscheidung beizutreten. Dazu gehört aber auch die Pflicht der Staaten zum Respekt gegenseitiger Sicherheitsinteressen. Dem würde eine neutrale Ukraine entsprechen und damit die militärische Entflechtung von NATO und Russland zusammen mit fairen Regeln für die Wirtschaft der Ukraine, von Russland und der EU und begleitet von sozialen Maßnahmen zum Schutz der Bürger.

Die Ukraine würde zum Brückenbauer in Europa werden. Ideologiefreie, kompromissbereite Politik eröffnet weitere Möglichkeiten. Hingegen verbietet es sich von selbst, mit Benzin Feuer zu löschen. Warum gilt das plötzlich nicht mehr, wenn es, gar nicht so plötzlich, vor der eigenen Haustür brennt? Das Leiden unschuldiger Menschen muss sofort beendet werden, nicht verlängert. Am vernünftigen Reden miteinander führt kein Weg vorbei.

Dr. Joachim Fröhlich

Kirchseeon

Die Situation, in der sich die europäische, insbesondere die deutsche Politik befindet, ist eine Art Zangengriff multipler militärischer Schwäche, indem die Gegenseite russischer Drache Putin, mit nuklearer Drohgebärde auffährt. Das ist archaische Besessenheit pur, die dieser auf höchster politischer Ebene zur Schau trägt. Und so bedroht das Drama Ukraine, im Kampf um ihre politische Freiheit auch uns. Die Szene lässt sich mythologisch wie folgend interpretieren: Bruder Putin Russland, warnte seine Schwester Ukraine mehr als nur eindringlich, vor ihren lüsternen Freiheitsgedanken, selbst zu bestimmen, wem sie ihre Zuneigung schenkt. Er verbot ihr geradezu den Umgang mit der westlichen europäischen Welt und solltest Du es jemals wagen, Dich diesen Feckern (Schimpfwort für nicht gleichwertig) hinzugeben, werde er sie ohne Zaudern und Erbarmen eigenhändig erdrosseln. Denn ihr Verlangen beschmutze die russische Familienehre wie Seele und diese sei höher einzustufen als alle Moral dieser Welt. Hast du das verstanden, Schwesterherz Ukraine?

Dieser mythologische, archaische Zorn, bespickt mit unterwürfiger Verachtung aufputschender Lügen, ist politisch kaum zu überbietenden im Versuch, das eigene Volk durch Scheinheiligkeit zu betäuben. Das ist Trickste-Methode in Reinkulturnatur. Und so beschleicht Angst das gegenwärtige Lebenssystem Erde durch diesen archaischen Drachen, der atomar alles irdische Leben droht zu verschlingen. Wenn seinem Verlangen, die Ukraine ins russische Reich heimzuholen, von den Anrainerstaaten werde versucht, dies zu verhindern. Und so stellt sich die Frage. Wo liegt, befindet sich die verwundbare Stelle, die diesen Drachen besiegen könnte? Dieser Drache der Lüge, muss aus seinem Inneren heraus verfaulen. Das heißt, das russische Volk muss sich selbst gegen diesen Drachen erheben. Eine diplomatische Lösung wär das Ersehnte, aber?

Heute Morgen, bevor ich den Münchner Merkur als Frühstücksbeilage aus dem Briefkasten entnahm. Huschte, filzte unmittelbar vor mir ein Zaunkönig in den Rosenstrauch. Ob das ein Zeichen von Hoffnung für den Weltfrieden war, sei? Wenngleich klein von einem Winzling, meine ich. Die seelische Pforte des Planeten Erde öffnete mir gegenüber ihren Lichtblick, dass der Weltfrieden uns erhalten bleibt.

Erwin Schaller

Hebertshausen

Trotz aller Schreckensbilder aus der Ukraine über das menschliche Leid, die kranken Lügen der russischen Führung über „Genozid“ und „Entnazifizierung“, muss die oberste Maxime bleiben, dass die Nato alle Handlungen unterlässt, die eine Ausweitung des Krieges ermöglichen könnten. Trotz aller guten Gründe für eine weitere Verschärfung der Sanktionen, sollten wir niemals überziehen. Es wird der Zeitpunkt kommen, ab dem die Nato Mitglieder mit Russland wieder friedlich koexistieren müssen, wenngleich unter den Bedingungen eines neuen wohl lange anhaltenden Eisernen Vorhangs. Zuviel Vertrauen wurde zerstört. > Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren schlafwandlerisch der Illusion hingegeben, dass die russische Führung nur gutes mit uns im Sinne hat. Eindeutige Warnsignale wurden überhört. Nur so ist es zu erklären, dass wir über die letzten 20 Jahre gutgläubig unsere Energieabhängigkeit zu Russland drastisch erhöht haben und es noch nicht einmal für notwendig erachtet haben unsere Gasspeicher in 2021 aufzufüllen. Wir haben die letzten Jahre in Deutschland die falschen Themen diskutiert und unserer geopolitischen Schwächung tatenlos zugesehen. Ich hoffe, wir sind aufgewacht. Wir Deutsche sind gut beraten, die Krise weiterhin mit nüchternem Verstand zu managen, um eine weitere Eskalation des Konfliktes zu verhindern, und zudem innerstaatlich ökonomische und finanzielle Disziplin walten lassen. Darüber hinaus gilt es unsere über Jahrzehnte gewachsene Freundschaft zu den USA, denen alle Deutsche ihre Freiheit zu verdanken haben weiter auszubauen (mit oder ohne Trump), unsere Verteidigungsfähigkeit so wie angekündigt drastisch zu erhöhen (da hatte Trump wohl Recht) und die europäische Integration zum Wohl aller EU Staaten und auch Großbritanniens voranzutreiben. Das ist das Gebot der Stunde.

Dr. Andreas Mayer

Dachau