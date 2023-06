Die Schwächen der anderen Parteien

Mike Schier: Schrille Töne helfen nur den Schrillsten; Kommentar, Klaus Rimpel: Was macht die AfD plötzlich so stark?, Interview mit Jürgen Falter, Politik 3./4. Juni

Friedrich Merz wollte die Wählerschaft der AfD halbieren. Das ist ihm in seiner bisherigen kurzen Amtszeit als CDU-Vorsitzender derzeit nicht gelungen. Ein Grund ist sicherlich, dass die Union nach 16 Jahren Merkel-Kanzlerschaft noch nicht als klare Alternative zur Bundesregierung wahrgenommen wird. Zu präsent ist noch ihre Mitverantwortung für die Politik der vergangenen Jahre. Aber klar ist auch, dass die Union mit Merz einen Neuanfang wagt. Allerdings ist das politische Profil der Union in vielen Bereichen noch zu verschwommen, zu unscharf, um sich von der Ampel klar abzuheben, was auch daran liegen mag, dass Merz offenbar glaubt, auf die verbliebenen Merkelianer in der Union Rücksicht nehmen zu müssen. Dem ARD-Deutschlandtrend zufolge bestehen aber die Unterstützer der AfD zu zwei Dritteln aus Bürgern, die nur ihren Unmut über die Politik der anderen Parteien zum Ausdruck bringen wollen. Hier muss die Union ansetzen. Wer potenzielle Wähler von der AfD zurückgewinnen will, muss sich ihrer Sorgen annehmen. Er muss glaubwürdig dafür eintreten, dass Deutschland nicht mehr als das Sozialamt der Welt angesehen wird, das jedem Zuflucht gewährt, der ein besseres Leben will. Er muss dafür eintreten, dass unsere Volkswirtschaft, die unseren Wohlstand sichert, international konkurrenz- und wettbewerbsfähig bleibt und nicht zuletzt dafür, dass aus der Zeitenwende kein Wohlstandsende wird, was bedeutet zu versuchen, den Habeckschen Heizungswahn mit allen zulässigen Mitteln zu stoppen. Der Siegeszug der AfD ist nicht in Stein gemeißelt. Er wird beendet sein, wenn die Politik wieder vermehrt die Sorgen verunsicherter Bürger aufgreift.“

Ludwig Mailinger

Miesbach

Die Analyse zum plötzlichen Erstarken der AfD führt noch nicht weit genug. Schließlich dürfte der angesichts der fehlenden eigenen Zukunftsideen für ein besseres und erfolgreicheres Deutschland eigentlich recht unerwartete Höhenflug der Partei auch sehr viel damit zu tun haben, dass die Ampelkoalition gerade bei einem für viele Menschen brennenden Thema wie der nach wie vor sehr hohen Inflation bei Artikeln des täglichen Bedarfs wie zum Beispiel im Lebensmittelbereich eisern schweigt, anstatt nach echten Lösungen zu suchen.

Deshalb bleibt hier vor allem die programmatische Leere von Olaf Scholz das entscheidende Problem, der nach außen hin eher das negative Bild vermittelt, als würde er sich lediglich hinter seinen beiden Koalitionspartnern und deren Hahnenkämpfen wie bei der Wärmewende verstecken, was sich ebenfalls sehr deutlich in den Umfrageergebnissen der SPD widerspiegelt, die derzeit nicht weniger dramatisch und aussagekräftig als die der Rechtspopulisten erscheinen.

Rasmus Ph. Helt

Hamburg

Die Ampel – insbesondere ihr grüner Anteil – vergrätzt mit ihrer Politik immer breitere Teile der Bevölkerung und treibt die Unzufriedenen in die Arme der AfD, und das nicht plötzlich, sondern schon seit geraumer Zeit. Liebe Protest- und Frustwähler, wenn Ihr mit dem Gedanken spielt, bei der nächsten Wahl Euer Kreuz tatsächlich bei der AfD zu machen, dann leistet Ihr damit nur Wahlhilfe für die Grünen – das wollt Ihr doch nicht wirklich!

SPD und CDU sind für eine Regierungsmehrheit auf einen Koalitionspartner angewiesen. Die FDP alleine reicht dafür nicht aus. Wenn CDU und SPD also nicht gerade eine Große Koalition bilden wollen, müssen sie immer die Grünen mit ins Boot holen, denn die AfD, obwohl demokratisch ins Parlament gewählt, wird von allen anderen Parteien als Koalitionspartner (noch!) ausgeschlossen. Das könnte man auch als Missachtung des Wählerwillens interpretieren.

Die aktuell 18 % für die AfD sind also verlorene Stimmen, sie fehlen SPD, CDU und FDP zur Bildung einer Koalition ohne grüne Regierungsbeteiligung. Je mehr Stimmen aber an die AfD gehen, desto unverzichtbarer werden die Grünen als Mehrheitsbeschaffer – eine wirklich beunruhigende Entwicklung in beide Richtungen.

Sowohl die chaotischen und ideologisch vernagelten Grünen als auch die Brunnenvergifter von der AfD gehören abgewählt. Sie gehören in keine Regierung, sondern allenfalls auf die Oppositionsbank, bevor beide noch mehr Schaden im Land, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft anrichten! FDP, CDU und SPD sind trotz aller Schwächen das weitaus geringere Übel.

Peter Flemming

Bad Tölz

Das langjährige Ignorieren der selbstgefälligen Parteien im Deutschen Bundestag rächt sich nun erstmals, da sich die Bürger nicht mehr mitnehmen lassen wollen. Trotz aller Annehmlichkeiten der Regierungen der letzten Jahre geht es dem Bürger nun ans Eingemachte – dem eigenen Geldbeutel. Verwöhnt von stets steigenden Eigenheimpreisen stellt sich nun heraus, dass nun Investitionen in Hab und Gut ein Muss werden- und das alles, obwohl Deutschland nur 2,24 % des weltweiten CO2- Ausstoßes verursacht.

Dies leuchtet dem Bürger nicht mehr ein, denn andere Industrienationen und Schwellenländer verfügen über bezahlbare Alternativen. Die Politik hat es versäumt, den Bürger über akut steigende Kosten der kommenden Jahre vorzubereiten und zudem den Zeitraum für die vielen Umbaumaßnahmen zeitlich deutlichst zu strecken. Fazit: Der Erfolg der AfD ist nur dann kurzweilig, wenn es den Parteien gelingt, die Zeitachse ihrer geplanten Klima-Aktivitäten zeitlich deutlich zu strecken. Mit den Grünen scheint dies nicht möglich zu sein.

Christoph Kanther

Gauting

man mutet uns als Bürger ja schon seit längerer Zeit Erhebliches zu, aber das , was unserr Bundeskanzler in einem Interview jetzt von sich gegeben hat, spottet jeder Beschreibung. Die AfD in die Reihe „Schlechter-Laune-Parteien“ einzugliedern,zeigt doch ein Höchstmaß an Arroganz und Ignoranz über die tatsächliche Entwicklung in unserem Land. Eine Partei, die auf dem besten (gefährlichen) Weg ist, zweitstärkste Kraft zu werden, so zu belächeln, zeigt doch, wie weit entfernt er von der eigentlichen Realität ist; vielmehr wäre es angebracht, doch einmal Ursachenforschung zu betreiben und das vielfach stümperhafte Agieren der von ihm geführten Regierung zu überdenken. Aber die Fähigkeit dazu ist leider „Mangelware“. Und noch eins: die Opposition aus der Mitte muss sich endlich als klares Gegengewicht positionieren. Deutschland hat wahrlich besseres verdient.

Bernd Köster

Inning am Ammersee

Für mich ist die Frage falsch gestellt. Die AfD macht nicht – sie braucht nur auf die Fehler, das Gezänk und die Schwäche der anderen Parteien und der Bundesregierung zu warten, die ganz offensichtlich den Blick dafür verloren haben, was die Bürger und Wähler in diesen Tagen wirklich bewegt. Es sind Inflation und extrem gestiegene Preise für den täglichen Bedarf, knapper Wohnraum und weiter steigende Mieten, ungebremste Bürokratie in vielen Lebensbereichen, undurchdachte und mit der heißen Nadel genähte Gesetzesvorhaben (Heizungen), ungebremste Migration, die viele Gemeinden an die Grenzen des Zumutbaren bringt, eine Bundesregierung die lieber öffentlich streitet als öffentlich zu kommunizieren. Die AfD muss nur warten, denn SPD, Grüne, FDP treiben ihr leider die Wähler aktuell zu. Und was die Union angeht: Eine kraftvolle und überzeugende Opposition sieht anders aus. Sie hat sich 2021 diskreditiert und macht erkennbar wenig, um zu signalisieren: Wir haben verstanden. Leider hat die Ampel und die Union nichts verstanden.

Heimo Kandler

Wartenberg

AfD stark, weil die anderen schwach? Es sieht für den Bürger so aus, als wäre die AfD die wirklich einzige Opposition im Lande. Daran schuld sind eigentlich alle anderen Parteien zusammen. Noch dazu bietet die AfD, wenigstens in ihrem Programm, Lösungsansätze an, die bei vielen Bürgern absolute Zustimmung finden. Da sind alle andren Parteien, besonders die regierenden, viel zu zögerlich, ideenlos und unentschlossen. Die Leute meinen schon, außer Belastungen für sie selbst fällt den Regierenden wenig bis nichts ein. Es wäre ja interessant zusehen, was wäre, wenn die AfD mit in Regierungsverantwortung käme. Wie sähen dann nach ein paar Monaten die AfD-Umfragen aus? Kann man es als Glück der anderen Parteien bezeichnen, dass die AfD doch mehr nach rechts abgedriftet ist und es nun immer leichter ist, einfach wenigstens zu sagen: Zusammenarbeit absolut ausgeschlossen. Da nützen der AfD auch noch so gute Umfragewerte gar nichts, solange keine Aussicht aus Mitregieren mit einem oder zwei Koalitionspartnern besteht.

Manfred Bauer

München