Digitales 49-Euro-Ticket

Teilen

Dirk Walter: Schöne Idee, schnöde Realität; Kommentar 3. Mai

Als treuer Leser des Starnberger Merkurs habe ich in der vergangenen Woche Ihren Kommentar zum Thema „Das digitale 49-Euro-Ticket“ gelesen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich - als Privatperson und Familienunternehmer mit 80 Mitarbeitern - zutiefst erschüttert.

Wir leben immer noch im Steinzeitalter der Digitalisierung in Deutschland. Wir fallen wegen unserer vollkommen unzureichenden Digitalisierung im internationalen Wettbewerb immer weiter zurück. Wir haben mit dem digitalen 49-EURO-Ticket die wirklich fast einmalige Chance, breite Teile der Bevölkerung der Digitalisierung näher zu bringen. Und was macht unsere Ministerpräsident Söder - einzig und alleine aus dem Grund, weil er gerne wiedergewählt werden möchte? Er analogisiert in Bayern das digitale 49-EURO-Ticket. Es ist unfassbar.

Die Mitarbeiter, welche die MVG jetzt einstellen soll, gibt es nicht und werden auch gar nicht benötigt. Denn es ginge ja problemlos digital. Deutsche Bahn und MVV machen das einzig Richtige und das sollten Sie einmal herausstellen.

Wir haben während der Pandemie Schnelltests durchgeführt. Und wir haben uns von Beginn an nur für eine Online-Terminvereinbarung entschieden. Was glauben Sie wie groß der Aufschrei in der Bevölkerung zu Beginn war. Und ich bin Mitglied des örtlichen Gemeinderates. Wir sind standhaftgeblieben und haben das durchgezogen. Wir bekommen heute noch Rückmeldungen - auch von denjenigen, die am Lautesten geplärrt haben - dass dies die Digitalisierung (Onlineterminvereinbarung) die einzige Möglichkeit war, große Massen zu bedienen.

Sehen Sie sich das Bild im Münchner Merkur mit den Wartenden an. Dieses Bild gäbe es nicht, wenn auch in Bayern von Beginn an auf einen rein digitalen Vertrieb gesetzt worden wäre. Hier gilt es einen Offenbahrungseid der politischen Klasse zu bewundern. Diesen sollten Sie eigentlich eindrücklich und ausführlichst zu beschreiben.

Merke. Wenn man den Sumpf (verharren im digitalen Steinzeitalter) austrocknen möchte, dann dürfen wir die darin sitzenden Frösche nicht fragen, wie es gehen kann. Hier hat Bayern - auch mit Ihrer Unterstützung - wieder einmal eine große Chance verspielt.

Sehr traurig, es lohnt sich aber nicht sich aufzuregen, denn es gibt tausende ähnlicher Beispiele in Bayern, in Deutschland. Mit solchen Kommentaren entwickeln wir uns Deutschland zurück und nicht nach vorne, Sie ermuntern die Menschen im analogen Steinzeitalter zu verharren.

Ihren Kommentar empfinde ich wie die Argumentation eines Pferdekutschenfahrers, der die Dampflok verurteilt oder einen Dampflokfahrer, der den ICE verteufelt. Eigentlich sollten Sie die Staatsregierung aufrufen und ermuntern, diesen analogen Blödsinn schnellstmöglich einzustellen.

Dr. Stefan Hartmann

Gilching