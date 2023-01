Disput innerhalb der katholischen Kirche

Claudia Möllers: Fünf Bischöfe fürchten um ihre Macht; Kommentar, Streit um Kirchenreform spitzt sich zu; Politik 25. Januar

Es ist schon aufschlussreich, dass es der Redaktion des Münchner Merkur in Anlehnung an die einschlägige Agenturmeldung weniger um das 4 Seiten umfassende Antwortschreiben aus der Führungsebene des Vatikan vom 16. Januar 2023 zu gehen scheint, als um ein An-den-Pranger-Stellen von fünf deutschen Bischöfen, die um „Klärung“ offener Fragen zum „Synodalen Weg“ sich an die Leitungsebene der Weltkirche nach Rom gewandt haben.

Im Kommentar werden sie „Verweigerer“ innerhalb des Dt. Bischofskonferenz (5 von 20), als „entscheidungsscheu“, als „ängstliche Bremser“ bezeichnet, nicht bereit, „Macht abzugeben“. Mit der Antwort aus Rom spitze sich der „Machtkampf“ weiter zu. Bei Lichte besehen, stellen sich weder die „Vatikanisten“ gegen Reformen in der Kirche, was ein „sentire cum ecclesia“ bei den Akteuren vor Ort voraussetzt noch die Vertreter einer Minderheitenposition in der nationalen Bischofskonferenz. Es geht also nicht um den Austausch von Argumenten in einem Gremium, sondern um die Ausstattung eines neu zu schaffenden „Synodalen Rats“ mit Entscheidungskompetenz in (allen?) Kern- und Grundsatzfragen der katholischen Kirche in Deutschland.

„Jetzt erst recht“ - so stellten sich die Vertreter des „Synodalen Wegs“ bereits im Vorjahr gegen ein Schreiben von Papst Franziskus: „Einfach machen und nicht erst fragen!“ war ihre damalige Reaktion auf ein Wort aus Rom. Nun haben alle deutschen Bischöfe eine Antwort auf Fragen von fünf Kollegen erhalten, die von Georg Bätzing und Reformern der Kirche nicht akzeptiert werden. Wer nicht erst fragen will, reist nun nach Rom, um vielleicht einen neuen „Thesenanschlag“ vorzunehmen, das heißt, die Akzeptanz des eigenen Wegs zu erzwingen: Gespräche setzen aber ein „Zuhören“ und verstehendes Lesen voraus. Aus der Politik ist bekannt, dass die Intoleranten stets von den anderen Toleranz fordern.

Willi Eisele

Wolfratshausen

Rom und der synodale Weg: Es ist immerhin tröstlich zu sehen, dass sich eine breite Mehrheit der diözesanen Leitungen zum Reformweg bekennen. Andererseits ist es (katholisch) verständlich, dass sich eine Minderheit, darunter Augsburgs Bertram Meier, an den Vatikan wandte, wohl vor allem um ihre Weihe begründete Entscheidungshoheit besorgt. Die katholische Kirche ist nun eben keine demokratische Institution. Sie versteht sich, quasi autoritativ ausgestattet, an in Tradition gehüllte Offenbarung gebunden. Der Zeitgeist wird, besonders von ihren konservativen Vertretern, als flüchtig und relativistisch zersetzend in schlechten Ruf gebracht - ohne freilich zu bedenken, dass Traditionen auch immer Kinder einer gewissen Zeit sind. Es scheint so, als sähen nur die an vorderster Glaubensfront Stehenden das Ringen (noch) praktizierender Katholiken um ihren Glaubensweg. Immer mehr wollen jedoch diesen nicht mehr in den alten Stiefeln gehen und haben sich längst sozusagen barfuß auf den Weg gemacht.

Dietrich Kothe

Kaufering

Als Katholik, der schon als Schüler die gesamte katholische Hierarchie (Ministrant, katholische Jugendgruppe etc.) erlebt hat, kann man sich über die Reaktion des Vatikan (Kurie, Gänswein usw.), der besonders reaktionären bayerischen Bischöfe (ausgenommen Kardinal Marx!) und natürlich des so speziellen Kardinal Woelki (Köln) zum synodalen Weg nur erregen und wirklich zu überlegen diese – von Jesus bestimmt nicht so gewollte – Institution endlich zu verlassen.

Franz-Josef Müller

München

Vor über 2000 Jahren hat ein streng gläubiger Israelit gemeint, nur so - und nicht anders soll und darf man glauben - und wollte alle anders-Gläubigen einfangen, verurteilen und umbringen lassen. Doch dann hat ihn ein Erlebnis mit dem Auferstandenen von seinem hohen Ross gestürzt. Er hat dann tagelang nichts mehr gesehen (nicht mehr durchgeblickt) und nur echt glaubende Christen konnten ihn von der wahren Botschaft Jesu überzeugen, Das hat ihn dann so gepackt, dass er ein durch und durch überzeugter und überzeugender Apostel geworden ist. Er ist dann zu Fuß, per Pferd und per Schiff etwa 10.000 km gerannt, um den Menschen die Botschaft Jesu näherzubringen, hat viele Glaubens-Gemeinden gegründet, in denen vom Glauben erfüllte Männer und Frauen Leitungs- und Seelsorge-Aufgaben übernommen und weitere Gemeinden gegründet haben.

Die Gemeindeversammlungen hatten eine andere (lockere) Ordnung. Lange Zeit (bis ins 6. Jahrhundert) hat es Diakoninnen gegeben. Gemeindeleiter waren bis 1139 selbstverständlich verheiratet; dann hat es ein Papst verboten und das Zölibat eingeführt. Noch viele andere Anordnungen sind seitdem erlassen worden, die der Botschaft Jesu kaum entsprechen. Wie oft haben „obere Hirten“ Menschen, die nicht nach ihrem Stil gedacht, gefühlt und geglaubt haben, einfach ausgeschlossen. Die Folge waren die vielen Ab-Spaltungen und anderen „Glaubensrichtungen“. Mir geht es wie vielen Gläubigen der verschiedenen christlichen Schattierungen, ich kann nicht verstehen, dass Anordnungen von Menschen (auch wenn sie an führender Stelle standen), nicht wieder zurechtgerückt werden könnten. Ich kann mir vorstellen, dass sich ein Paulus heute seine Mitwirker (auch für Leitungsaufgaben) aus den verschiedensten Gemeinden (und nicht nur aus der einen Hälfte der Menschheit) aussuchen würde. Ich glaube auch nicht, dass die Mutter Kirche nur von (alten) Vätern beherrscht werden muss. Es wird Zeit, sich wieder auf die Botschaft Jesu zu besinnen, der wollte, dass alle eins seien - und zu ihm alle kommen dürfen, egal, ob sie diesen oder jenen „Buchstaben“ der Glaubenslehre verstanden und gelebt haben oder nicht. Ich glaube, Jesus sagt auch heute noch (auch zu Dir und mir): „Kommt doch alle zu mir!“.

Willibald Greinsberger

Diakon, Lengdorf-Obergeislbach

Der Streit um Kirchenreformen ist uralt, nicht neues, bloß eines: Der von heute wird von den Medien – je nach deren Einstellungen noch deutlicher – angeschürt. Das, was jeder weiß, war früher nicht bekannt oder Jahrzehnte danach durch Aufzeichnungen bekannt. Klöster sind oft aus Reformbedarf entstanden. zeigten anders wie heute auch Wirkung. Für den gegenwärtigen Streit hat aber der noch wirkliche Laie kaum mehr Verständnis. Vor allem was den derzeitigen Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz angeht, Bischof Georg Bätzing. Will er der deutsche Papst sein? Hat er die immer noch bisher umstrittene Unfehlbarkeit an sich sehen – die leider oft an einer richtigen Auslegung mangelte.

Was ich bei diesem Bischof vermisse - wegen seines Amtes ist dass er den so zu unrecht bedrängtem Kardinal-Erzbischof von Köln nie helfend beistand. Kein Wort zu dem Skandal des Aufstands Jugendlicher, sich von Erzbischof nicht firmen zu lassen –wo Erwachsenen Hintergrund gestanden ist.

Nun da wenigsten fünf Bayern-Oberhirten nicht nach der Pfeife tanzen – direkt als Außenseiter abgestempelt werden, freut es mich schon, und danke besonders dem Regensburger Bischof - der immerhin zehn Jahre Mitra und Stab trägt und in Händen hat. Rudolf Voderholzer könnte, ja soll Vorreiter bleiben.

Hannes Heindl

Freising