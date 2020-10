Zum Anschlag in Dresden

Leserbriefe

Mike Schier: Islamismus:Rote und Grüne fordern harte Linie; Politik 23. Oktober

Die Antworten des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen und vom sächsischen Verfassungsschutz-Chef sind einfach unverschämt! Ein Mensch wurde grundlos ermordet und die Tat hätte sehr wohl verhindert werden können! Dem Täter wurde in 2019 der Status als Flüchtling aberkannt, da er mehrere Straftaten begangen hat. Warum wurde die Person dann nicht innerhalb weniger Tage in sein Herkunftsland zurückbefördert? Die Kosten für ein Flugticket nach Syrien sind weitaus geringer als eine Überwachung durch Polizei und Geheimdienst sowie juristische Prozesse.

Wer in unserem Land zu Gast ist und sich nicht an die geltenden Gesetze und Regeln hält, sprich straffällig wird, muss das Land verlassen! Ohne Wenn und Aber!

Ein weiteres Beispiel: Der Weihnachtsmarktanschlag in Berlin, der Täter war auch bekannt und wurde nicht des Landes verwiesen! Warum nicht? Wann begreifen unsere Politiker endlich, dass hier stärker durchgegriffen werden muss? Mein Beileid gilt der Familie und den Angehörigen.

Tobias Ruh

Gauting







Beim Lesen dieser Berichterstattung „Messerangriff in Dresden“ - vor allem im zweiten Absatz - kann einem der Kragen platzen. Nach jedem Attentat die gleichen Sprüche! Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) stellt fest, dass der „islamistische Terror eine andauernde große Bedrohung für unsere Gesellschaft darstellt, gegen die wir mit aller Konsequenz vorgehen müssen“ … ach ja? Eine ganz ‘neue’ Erkenntnis! Warum gehen Sie denn nicht mit aller Konsequenz vor? Beim Täter handelt es sich um einen radikalen Islamisten, seit 2015 in Deutschland mit dem Aufenthaltstitel Duldung und erheblich vorbestraft. (Die Gründe dafür sind dem Artikel zu entnehmen). Was brauchen Sie denn noch, Frau Lambrecht, für ein sogenanntes konsequentes Vorgehen? Hätten Sie diesen Typen sofort nach der ersten Verurteilung ausgewiesen! Das wäre konsequentes Durchgreifen gewesen. Dann würde der 55-jährige Tourist noch leben! Zum entschiedenen Vorgehen der Justiz: Im November 2018 wurde der Syrer vom OLG Dresden verurteilt, im Dezember 2019 vom Leipziger AG eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und neun Monaten gegen ihn verhängt? Im Oktober 2020 läuft er frei herum, um einen Mord und einen versuchten Mord zu begehen? Kann ich nicht mehr rechnen? Nein, der wurde ja vorzeitig auf freien Fuß gesetzt, weil offensichtlich alles nicht so dramatisch war! Sieht so ein entschiedenes Vorgehen von Sicherheitsbehörden aus? Der Skandal ist doch der, dass sich dieses Muster nach jedem Gewaltverbrechen durch Islamisten hinterher weitestgehend verifiziert, ob hierzulande oder auch im Ausland. Da helfen Sätze „dass die Tat erneut die Gefährlichkeit islamistischer Gewalt vor Augen führe“, keinem der vielen Opfer von Islamisten mehr. Sie wird einfach nicht angewandt, die Konsequenz!

Gisela Radler

Freising