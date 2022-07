Einwanderungsland

Mike Schier: Die neue Macht der Arbeitnehmer; Kommentar 21. Juli

Unabhängig davon, wie schnell die Lieferketten wieder intakt sind und mehr Angebote den Konsumenten erfreuen können, bleibt das Thema Fachkräftemangel auf der Agenda – Tendenz steigend. Deutschland hatte vor rund 60 Jahren erfolgreich Arbeitskräfte aus der Türkei, Portugal, Spanien, Griechenland etc. angeworben und ihnen Wohnraum zur Verfügung gestellt. Heute bleibt der Bedarf hoch und neue Technologien wie die Erstellung von Fertighäusern und anderen Möglichkeiten müssen genauso auf der Agenda stehen wie eine Verlängerung der Arbeitszeiten und inflationsindexierte Rentenansprüche für Arbeitskräfte, die später – also mit 65, 66 oder gar erst 70 Jahren in Rente gehen wollen. Deutschland bleibt demografisch ein Einwanderungsland, weshalb die Politik nicht Neuland erkundigen den muss, sondern pragmatisch auch für die wachsende Kluft zwischen arm und reich Lösung finden muss. Während 1960 die durchschnittliche Lebenserwartung bei Mann (66) und Frau (69 Jahre) lag, ist sie heute 10 Jahre länger. Auch wollen und müssen viele ältere Menschen heute länger arbeiten, was entsprechend auch steuerlich reizvoll sein muss.

Christoph Kanther

Gauting

Der eklatante Mangel an Arbeitskräften auch für eine Vielzahl von einfacheren Tätigkeiten stellt nicht nur eine Spätfolge der Pandemie dar, sondern offenbart vielmehr die seit Langem festzustellende Fehlsteuerung in unserem Bildungssystem. Dessen eigentliche Funktion, nämlich den hoch differenzierten Arbeits- markt unseres Landes mit am tatsächlichen Bedarf orientierten Hochschulabgängern und Auszubildenden zu versorgen, wurde weitgehend verfehlt. Die seit Jahren beständig steigende Zahl von Abiturienten/innen, bei denen es trotz attestierter Spitzennoten häufig an der Qualifikation für die Aufnahme etwa der anspruchsvollen MINT-Studiengänge fehlt, kontrastiert mit einem gefährlichen Defizit an hinreichend qualifizierten Auszubildenden für viele Berufe in Industrie und Handwerk. Dabei deutete sich bereits durch den seinerzeitigen PISA-Schock an, dass unser Bildungssystem die für eine Industrienation erforderlichen Schlüsselkompetenzen nur unzureichend vermitteln konnte. Statt mit einer notwendigen Reform reagierte man auf die ernüchternde Bestandsaufnahme vielmehr mit einer Art Inflationierung zahlreicher fragwürdiger Bildungsabschlüsse im Bereich der Bachelor- und Master-Studiengänge, während die Hauptschulen weiter vernachlässigt wurden. So kann es kaum verwundern, dass Deutschland weder über ausreichend Ingenieure/innen sowie IT-Spezialisten für die Gestaltung der industriellen Transformation noch über genügend qualifizierte Auszubildende für die energetische Sanierung von Gebäuden im Interesse des Klimaschutzes verfügt. Auch innerhalb der Ampelkoalition sollte man sich darüber bewusst sein, dass die Herausforderungen des Klimawandels nur durch hinreichend qualifizierte Fachkräfte zu bewältigen sind und nicht durch eine Vielzahl von Sozial- und Politikwissenschaftler/innen, die primär über die Umverteilung des in unserem Land erwirtschaften Wohlstands philosophieren. So sehr auch der Plan zu einem Chancen-Aufenthaltsrecht für gut integrierte Zuwanderer angesichts des Arbeitskräftemangels zu befürworten ist, so sehr ist der vorgesehene Verzicht auf zumutbare Sanktionen für die Empfänger staatlicher Transferleistungen mit Rücksicht auf die Zahl von über 2 Millionen Arbeitslosen abzulehnen. Ein Umsteuern im Bereich der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik ist heute nötiger, denn je.

Klaus Hofer

Gräfelfing