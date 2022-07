Elfenbeinturmfantasten

Teilen

Klaus Rimpel: Ratlose Geistes-Promis; Kommentar, Prominente fordern Ukraine-Kapitulation; Politik 1. Juli

Alle Unterzeichner dieser Forderung müssten umgehend an die vorderste Front in den Donbass verbracht werden, von wo sie im hoffentlich günstigsten Falle die Menschheit mit weiteren Geistesergüssen dieser Art verschonen: Wie widerlich anmaßend kann man eigentlich sein?

Das war’s für heute. Bei solchen Ereignissen reicht’s einem gleich wieder für den ganzen Tag, obwohl es gerade halb zehn Uhr früh ist.

Trotzdem ganz liebe Grüße an Sie alle (und meinen Respekt vor Ihrer Leistung, denn gerade bin ich wieder zutiefst erleichtert, kein Journalist zu sein, der angesichts solcher Elfenbeinturmfantasten noch mit ruhiger Miene zuhören und gesittet argumentieren muss, während ich innerlich bereits das Strafgesetzbuch in mehreren Tateinheiten strapaziert hätte.

Manuela Pinggèra

Mittenwald

Warum macht Klaus Rimpel den offenen Brief schlecht? Aus meiner Sicht gibt es nur den Verhandlungsweg oder soll der Krieg weitergehen mit ungewissem Ausgang und möglicher Eskalation? Leidtragende sind Soldatinnen und Soldaten, die den Heldentod sterben dürfen und die Zivilbevölkerung. Warum lässt man nicht die Bevölkerung abstimmen in dem betroffenen Gebiet? Sie soll entscheiden, ob sie zur Ukraine oder Russland will. Man wird sehen, wer von den Herren Putin und Selenskyj einer demokratischen Wahl zustimmen wird.

Herbert Weinrother

Eichenau

Herr Melnyk irrt! Diese vier Prominenten sind keine Pseudo-Intellektuellen, sondern Intellektuelle, wie wir sie in den 60er- und 70er-Jahren zuhauf erleben mussten: Reine Kopfarbeiter, in Sphären schwebend, die sich weitab jeglicher Bodenhaftung befinden. Wie sollte der Westen Putin, nach dessen Lügen und Skrupellosigkeit; jemals wieder Glauben schenken? Ist gegenseitiges Vertrauen und Glaubwürdigkeit nicht die Grundlage erfolgreicher Verhandlungen? Genau die Denkweise der vier Prominenten hat zu der aktuellen Situation beigetragen. Dieser Typus Intellektueller setzt die Fähigkeit des Gegners zur Einsicht voraus und unterliegt dem Irrglauben, mit Freundlichkeit und Entgegenkommen kann man sich Despoten wie Putin gefügig machen, dabei bemerken sie nicht, dass es genau umgekehrt läuft und dass die Putins dieser Welt sich über so viel Blauäugigkeit ins Fäustchen lachen.

Annemarie Fischer

Wielenbach