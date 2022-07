Energie-Versorgung und Verbrauch

Teilen

Mike Schier: Durchsichtige Spielchen; Kommentar, Wie die CSU Stromtrassen bekämpfte; Politik 27. Juli Wintershall DEA legt Gewinnsprung hin; Wirtschaft 27. Juli

Es gibt genug Rezepte fürs Energiesparen; Leserforum 15. Juli

Hochspannungsgleichstromleitungen (HGÜ) sollen elektrischen Strom von der Nordseeküste nach Bayern bringen. HGÜ Leitungen sind zwar verlustärmer als Drehstrom-Hochspannungsleitungen bergen aber auch ihre Risiken und Probleme: Gleichstromleitungen bilden Magnetfelder, die sich unbegrenzt ausbreiten. Im Gegensatz dazu stehen die räumlich begrenzten elektromagnetischen Felder einer Drehstromleitung. Pluspol und Minuspol einer HGÜ müssen laut Bundesnetzagentur in 40 m Abstand verlegt werden, weil sie sich gegenseitig beeinflussen. Am Ende einer HGÜ müssen riesige hermetisch abgeschlossene Konverter den Gleichstrom wieder in Drehstrom umwandeln. Man spricht von einer Anlagengröße wie 10 Fußballfelder. Beim Bau von Pumpspeicherwerken werden horizontale und vertikale Stollen in einen Berg gegraben. Zusätzlich zu den Belastungen durch das Gewicht des Berges werden auf seinem Gipfel Betonschüsseln errichtet, mit Wasser gefüllt und wieder geleert. Dabei entsteht die Gefahr des translatorischen Gebirgsschlages, wie er auch in Bergwerken vorkommt. Am Jochberg wurden beim Bau der Kesselbergstraße unerklärliche Gesteinsausbrüche infolge solcher Gebirgsschläge beobachtet. Ein Pumpspeicherwerk auf dem Jochberg würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Überschwemmungen in der Jachenau führen. Das musste auch Ilse Aigner bei ihrer Besichtigung zur Kenntnis nehmen.

Dr.-Ing. Josef Köhler

Kochel am See

Zwei sehr gute Artikel des Autors Mike Schier zur derzeitigen Energiedebatte, insbesondere zur Ausbremsung der Stromtrassen durch die CSU unter maßgeblicher Beteiligung von Herrn Söder. Ähnliches könnte man auch bei der Windkraft sagen.

Dietmar A. Angerer

München

Unter der Rubrik „In Kürze“ wird mitgeteilt, dass die Wintershall DEA im zweiten Quartal durch kräftig gestiegene Öl- und Gaspreise im Vergleich zum Vorjahr ihren Gewinn von 62 auf 668 und damit auf mehr als das 10-fache gesteigert habe. Es ist anzunehmen, dass auch die anderen Mineralölkonzerne ähnliche Gewinnsprünge aufweisen können. Gleichzeitig liest man im Lokalteil Dachau, dass der Kreistag sich in der Pflicht sieht, die Busunternehmen, die aufgrund der seit Februar dieses Jahres rasant gestiegenen Treibstoffpreise nicht mehr wirtschaftlich agieren können, durch eine Sonderzahlung im 7-stelligen Bereich zu unterstützen. Dies dürfte aber kein lokales Problem sein, es ist nur eine Frage der Zeit, wann der gesamte ÖPNV, aber auch die Transportunternehmen, die uns täglich mit den grundlegenden Lebens- und Bedarfsmitteln versorgen, buchstäblich ‚auf der Felge’ daherkommen. Es ist doch offensichtlich, dass hier etwas völlig aus dem Ruder läuft! Müsste eine auf das Wohl und die soziale Sicherheit seiner Bürger sowie seiner Unternehmen bedachte Regierung hier nicht unmittelbar eingreifen (und wer möchte behaupten, dass es dazu keine geeigneten und wirksamen Mittel und Wege gäbe)? Oder ist das diesbezügliche Phlegma der Entscheider damit zu erklären, dass durch Mineralöl- und Mehrwertsteuer an den hohen Preisen kräftig mitverdient wird? Die sogenannten und auch nur befristeten Entlastungen (9-€-Ticket, Steuersenkungen u.a.) sind im Verhältnis zu den Mehreinnahmen doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Man könnte fast meinen, der brave Bürger wird für dumm verkauft in der Hoffnung, er merkt es nicht. Dazu ein Zitat des bekannten Schriftstellers Mark Twain, das aufzeigt, dass es sich hier nicht unbedingt um ein Problem des aktuellen Zeitgeists handelt: „Manchmal frage ich mich, ob die Welt von klugen Menschen regiert wird, die uns zum Narren halten, oder von Schwachköpfen, die es ernst meinen“!

Peter Knieps

Bergkirchen

Lesen Sie auch Schmierentheater Kirchenfragen

Energieverbrauch Oktoberfest: Ich finde es nur noch eine bodenlose Frechheit, wenn man verfolgt was Politiker wie Herr Habeck von sich geben. Wir sollen alle kälter duschen und wo es geht Strom sparen, um dem Energieengpass entgegenzuwirken. Andererseits wird überall schon für die Wiesn 2022 geworben. Wenn man den Energieverbrauch der Schausteller und Wiesenwirte von 2018 im Internet nachliest und ein bisschen rechnen kann, kommt man auf folgende beachtliche Werte: Zwei Wochen Oktoberfest verbrauchen so viel Gas, dass man damit ein ganzes Jahr 160 Haushalte mit circa 3 – 4 Personen versorgen kann. Das sind mehr Personen, als die Ortschaft, in der ich wohne, hat. Der Stromverbrauch der Theresienwiese könnte sogar 828 Haushalte über ein Jahr versorgen. Es ist einfach eine Unverschämtheit in der Situation, in der sich unser Land momentan befindet, diese Veranstaltung durchzuführen. Wenn man ins alte Rom schaut, wo man mit Brot und Spiele von der Gefahr der Pest abgelenkt hat, kommen da irgendwie Parallelen auf. Alle die, die über steigende Gas- und Strompreise diskutieren und schimpfen, sollten sich an der eigenen Nase nehmen, wenn sie diese Veranstaltung unterstützen.

Genauso wie es immer wahrscheinlicher wird, dass wir durch den Ausfuhrstopp von ukrainischen Getreide im kommenden Winter einem Nahrungsmittelengpass zusteuern, ist es unverantwortlich, Gäste aus der ganzen Welt zum Essen einzuladen. Ganz zu schweigen, welche Masse an Lebensmittel durch Überproduktion und Nichtaufessen weggeworfen werden.

Florian Pflaum

Bad Heilbrunn